Seldon

Seldon sichert sich 20 Millionen Dollar in einer von Bright Pixel geführten Serie B-Finanzierung

London, 16. März 2023 (ots/PRNewswire)

Die strategische Finanzierung zielt darauf ab, die Marktanpassung von Seldons Produkten für maschinelles Lernen zu erweitern und unternehmenstaugliche Lösungen auf Basis von Open Source zu entwickeln

Seldon, eine datenzentrierte Plattform für Machine Learning Operations (MLOps) zur Bereitstellung, Verwaltung, Überwachung und Erklärbarkeit von Machine-Learning-Modellen (ML), gab heute eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wurde von dem neuen Investor Bright Pixel (ehemals Sonae IM) angeführt, mit erheblicher Beteiligung der bestehenden Investoren AlbionVC, Cambridge Innovation Capital und Amadeus Capital Partners.

Unternehmen investieren in großem Umfang in KI, aber viele haben Schwierigkeiten, ihre Modelle in der Produktion zu skalieren, da es zu Engpässen in den Arbeitsabläufen der Teams kommt. Auch die zunehmende Regulierung und die Einhaltung von Vorschriften, das mangelnde Vertrauen in die Modellergebnisse und die Sicherstellung einer maximalen Modellleistung sind für KI-gestützte Unternehmen von größter Bedeutung. Seldon unterstützt Datenwissenschaftler, ML-Ingenieure und andere Geschäftsinteressenten dabei, die Einführung von maschinellem Lernen zu beschleunigen und diese Herausforderungen mit beispielloser Effizienz zu lösen.

„Seldon ist einzigartig positioniert, um die Rentabilität von ML-Investitionen zu gewährleisten, indem es eine robuste, skalierbare und sichere Infrastruktur bereitstellt, einen datenzentrierten Ansatz für ML-Pipelines entwickelt, der Zusammenarbeit von Teams im gesamten Unternehmen Priorität einräumt und sicherstellt, dass Teams in der Lage sind, sinnvolle Probleme in großem Umfang zu lösen, indem sie Vertrauen in maschinelles Lernen aufbauen, selbst unter den strengsten regulatorischen Bedingungen." sagt Alex Housley, Gründer und CEO von Seldon. „Wir freuen uns, den neuen Investor Bright Pixel Capital und unsere bestehenden Partner zusammenzubringen, die an unsere Vision glauben und uns dabei helfen können, der vertrauenswürdige MLOps-Partner jedes Unternehmens weltweit zu werden."

Als Marktführer im Bereich MLOps wird die Finanzierung verwendet, um weiterhin einen datenzentrierten Ansatz für KI in der gesamten Produktpalette von Seldon zu entwickeln. Seldon hat im Vergleich zum Vorjahr eine bemerkenswerte Wachstumsrate von 400 % in seinen seit der A-Serie im November 2020 installierten und laufenden Open-Source-Frameworks erzielt. Die Spitzenforschung von Seldon, die in Zusammenarbeit mit Teams der Universität Cambridge betrieben wird, war der Schlüssel zur innovativen Produktentwicklung und ist nach der Kapitalerhöhung ein zentrales Anliegen des Unternehmens. Seldon investiert auch in den Kundenerfolg und stärkt die globale Support-Funktion.

„Seldon hat sich durch die Präsentation einer einzigartigen Lösung hervorgetan, die die Reibungsverluste für Benutzer bei der Bereitstellung und Erläuterung von ML-Modellen in jeder Branche verringert. Dies bedeutet für die Kunden mehr Produktivität, eine schnellere Wertschöpfung sowie Governance-, Risiko- und Compliance-Funktionen. Das Potenzial von Seldon ist von unschätzbarem Wert", sagt Pedro Carreira, Director bei Bright Pixel. „Wir sind stolz darauf, dem Team von Seldon sowie anderen Investoren beizutreten und dem Unternehmen dabei zu helfen, in seine nächste Phase als Unternehmen einzutreten."

Seldon unterstützt den gesamten Produktionslebenszyklus in einigen der größten Unternehmen weltweit. Zu den aktuellen Kunden gehören unter anderem PayPal, Johnson & Johnson, Audi und Experian.

Informationen zu Seldon

Seldon überbrückt die Lücke zwischen Data-Science- und DevOps-Teams, um Modelle mit höherer Genauigkeit und minimiertem Risiko schneller auf den Markt zu bringen. Seldon transformiert den Prozess der Bereitstellung, Überwachung, Erklärung und Verwaltung von Machine-Learning-Modellen im großen Maßstab. Seldon wurde 2014 gegründet und hat bereits Millionen einzigartiger ML-Modelle für Hunderte von Unternehmen auf der ganzen Welt in die Produktion gebracht. Anwender berichten von Produktivitätssteigerungen von bis zu 92 %, wodurch sie bei ihren Machine-Learning-Projekten zweistellige Millionenbeträge einsparen.

https://www.seldon.io/

Informationen zu Bright Pixel

Bright Pixel, früher bekannt als Sonae IM, ist ein Technologie-Investmentfonds der multinationalen Gruppe Sonae mit besonderem Schwerpunkt auf Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und Einzelhandelstechnologien. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von mehr als 50 Unternehmen, von der Frühphase bis zur Wachstumsphase. Bright Pixel verfügt über spezielles Know-how, eine globale Präsenz und einen großen Erfahrungsschatz bei der Unterstützung von Unternehmen von der Frühphase bis zum Börsengang (IPO). Erfahren Sie mehr auf brpx.com.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=63lI_Ze6He8

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2034394/Seldon_Team_Photograph.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2034395/Seldon_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/seldon-sichert-sich-20-millionen-dollar-in-einer-von-bright-pixel-gefuhrten-serie-b-finanzierung-301774634.html

Original-Content von: Seldon, übermittelt durch news aktuell