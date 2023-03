The Industrialization and Energy Services TAQA

TAQA und Reykjavik Geothermal unterzeichnen Joint-Venture-Vertrag zur Gründung von TAQA Geothermal Energy LLC

Riad, Saudi-Arabien, 15. März 2023 (ots/PRNewswire)

Während des Private Sector Forum des Public Investment Fund (PIF) in Riad unterzeichneten heute die Industrialization and Energy Services Company (TAQA) und Reykjavik Geothermal (RG) eine Joint-Venture-Vereinbarung zur Gründung der TAQA Geothermal Energy LLC mit Sitz in Riad, Saudi-Arabien.

TAQA Geothermal wird geothermische Ressourcen in Saudi-Arabien und der MENA-Region erforschen und erschließen und damit einen Beitrag zu den Dekarbonisierungszielen der saudischen und nahöstlichen grünen Initiativen leisten. Das neue Joint-Venture steht in vollem Einklang mit den Bemühungen des Königreichs, die Kohlendioxidemissionen zu reduzieren und gleichzeitig den Energiemix des Königreichs im Einklang mit der Vision 2030 zu diversifizieren.

Khalid Nouh, Group CEO von TAQA, kommentierte diese Nachricht mit den Worten:

„Wir begannen Anfang 2021 unsere Reise zum Übergang in eine nachhaltige Zukunft, als wir das UnternehmenTAQA Geothermal Center of Excellence (TG-CoE) in der Türkei gründeten, mit dem Ziel, Wissen und Erfahrungen mit der geothermischen Entwicklung mit anderen Interessengruppen im Königreich auszutauschen. In den vergangenen zwei Jahren arbeitete TG-CoE unter der Leitung des Energieministeriums eng mit Universitäten, Forschungsinstituten, K A-CARE und SGS zusammen. Das Ergebnis dieser gemeinsamen Bemühungen ist ein vielversprechendes Potenzial an geothermischen Ressourcen im Königreich, und es ist an der Zeit, mutige Schritte zu unternehmen, um diese Ressource weiter zu erforschen und ihr volles Potenzial zu nutzen.

Ich freue mich, heute bekannt geben zu können, dass TAQA eine Partnerschaft mit einem etablierten, weltweit führenden Unternehmen für die Erschließung geothermischer Ressourcen (Reykjavik Geothermal (RG)) eingeht. Gemeinsam gründen wir das Unternehmen TAQA Geothermal Energy LLC mit Sitz in Riad – KSA, das den Auftrag hat, das Äquivalent von 1 GW geothermischer Energie aus Ressourcen des Königreichs zu erforschen und verfügbar zu machen und so einen weiteren Beitrag zur Verwirklichung der Dekarbonisierungsziele der grünen Initiativen in Saudi-Arabien und dem Nahem Osten zu leisten."

Godmundur Thoroddsson, Vorstandsvorsitzender von RG, sagte: „Das Team von RG glaubt seit langem an das geothermische Potenzial des Königreichs; wir haben 2009 mit der Erkundung der lokalen Ressourcen begonnen. Diese saubere, stabile und kostengünstige Grundlast-Energiequelle hat ein enormes Potenzial. Unser neues Joint-Venture geht über mehr als 1 GW Stromerzeugung mit hoher Enthalpie hinaus und zielt darauf ab, in großem Maßstab Projekte zur direkten Nutzung geothermischer Kühlung und zur Entsalzung zu entwickeln, bei denen die reichlich vorhandenen Ressourcen des Königreichs mit niedriger und mittlerer Enthalpie genutzt werden."

Informationen zu TAQA

TAQA wurde 2003 in Saudi-Arabien gegründet und befindet sich zu 54 % im Besitz des Public Investment Fund of Saudi Arabia. TAQA entwickelt und vertreibt innovative Technologien, Produkte und Lösungen für die Energiewirtschaft, um die Leistung seiner Kunden zu verbessern. Mit über 5.500 Mitarbeitern in 20 Ländern verfügt TAQA über ein integriertes Portfolio an Bohrlochlösungen, das von globalen Produkt- und Technologiezentren unterstützt wird.

Informationen zu Reykjavik Geothermal

RG mit Sitz in Reykjavik, Island, ist ein weltbekannter und etablierter globaler Marktführer bei der Entwicklung nachhaltiger geothermischer Energie. Mit erfolgreichen Geothermieprojekten in Island und weltweit verfügt RG über ein Team von qualifizierten Branchenexperten, das sich auf eine umfangreiche Projektpipeline in wichtigen Wachstumsmärkten konzentriert.

