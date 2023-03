LCN Capital Partners

LCN Capital gibt Übernahme eines bedeutenden portugiesischen Supermarkt-Portfolios bekannt

New York, 15. März 2023 (ots/PRNewswire)

Der Kauf von 49 Immobilien untermauert die Position von LCN als einen der prominentesten Vermieter von Lebensmittelgeschäften auf der Iberischen Halbinsel

LCN Capital Partners („LCN"), ein anerkannter Marktführer im wichtigsten Sale-Lease-Back- und Built-to-Suit-Markt, hat eine Vereinbarung über den Erwerb von 49 Einzelhandelsimmobilien in Portugal getroffen, was ihn zu einem der größten privaten Eigentümer von Supermarktanlagen auf der Iberischen Halbinsel macht.

Das Portfolio wurde von Trei Real Estate GmbH übernommen, einem internationalen Entwickler und Vermögensverwalter mit Sitz in Düsseldorf, der im Bereich Wohn- und Einzelhandelsimmobilien tätig ist. Die Transaktion wurde am 31. Januar 2023 abgeschlossen.

Edward LaPuma, Mitbegründer und Managing Partner von LCN Capital Partners, kommentierte: „In den letzten zehn Jahren haben wir unser Sale-Lease-Back- und Built-to-Suit-Portfolio in ganz Europa erweitert. Wir glauben, dass dieses Portfolio eine großartige Ergänzung unseres neuesten European Fund darstellt und unsere Fähigkeit unterstreicht, mit unseren Mieterkunden, wie beispielsweise Pingo Doce, zusammenzuarbeiten, um ihnen dabei behilflich zu sein, zu wachsen und ihre Ziele zu erreichen. Nach Abschluss dieser Investition wird LCN einer der größten Inhaber von privaten Lebensmittelgeschäften in Europa sein. Ich möchte dem Team und den jeweiligen Beratern danken, die diese Transaktion abschließen konnten. Darüber hinaus möchten wir Pingo Doce als einen unserer wichtigen Mieterkunden begrüßen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen."

Das erworbene Einzelhandelsimmobilienportfolio umfasst eine Gesamtvermietungsfläche von rund 70.000 Quadratmetern. Von den insgesamt 49 erworbenen Immobilien werden 44 Immobilien an Pingo Doce vermietet, die zweitgrößte Supermarktkette Portugals. Die übrigen Einzelhandelsimmobilien sind an die Supermarktketten Continente und Minipreço vermietet.

Zusätzlich zu den gerade in Portugal erworbenen Ladenfronten hat LCN eine Reihe von hochwertigen, unternehmenskritischen, leistungsstarken und großen Supermarktportfolios erworben, darunter Mercadona in Spanien, Fortenova in Kroatien, Continente in Sonae in Portugal und Auchan in Polen. LCN hat mehr als 700 Millionen Euro in den Lebensmittel- und Nahrungsmitteleinzelhandel in ganz Europa investiert.

„In den letzten Jahren haben wir die Erweiterung unseres Portfolios gefördert und mit großen Lebensmittelhändlern zusammengearbeitet, um sie mit unserem langfristig orientierten Kapital zu unterstützen und ihre kritischen Vermögenswerte in maßgeschneiderten Sale-Lease-Back-Transaktionen zu erwerben", so Paolo Rosso, Partner bei LCN Capital Partners. „Wir werden weiterhin ein zuverlässiger Geschäftspartner für unsere Mieterkunden sein und neue Partnerschaften im Lebensmittelmarkt sowie in anderen Branchen in Bezug auf die kritischen Vermögenswerte von Unternehmen in Europa und Nordamerika bewerten", erklärte er.

Carlos Vieira Neto, Vice President bei LCN Capital Partners, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, diese Übernahme nach einem außergewöhnlich wettbewerbsfähigen Prozess unter sich ändernden Marktbedingungen abgeschlossen zu haben. Wir haben erneut bewiesen, dass unser lokales Wissen, zusammen mit unseren Ausführungsfähigkeiten, uns zu einem zuverlässigen Partner für sowohl Anbieter als auch Mieter machen."

LCN Capital Partners ist ein anerkannter Marktführer in den wichtigsten Sale-Lease-Back- und Build-to-Suit-Märkten, in denen Investitionen und Leasingverträge direkt von Unternehmensnutzern geschäftskritischer Immobilien stammen. LCN bietet seinen Mieterkunden eine langfristige Lösung, indem es eine Nicht-Bank-Kapitalquelle, eine effiziente Monetarisierung von in der Bilanz aufgeführten Immobilien, eine fortlaufende operative Kontrolle wichtiger Vermögenswerte, verbesserte Finanzkennzahlen und potenzielle Steuervorteile bereitstellt. Die Investitionspartner von LCN profitieren von den langfristigen und inflationsgeschützten Ausschüttungen, die das Unternehmen vornimmt.

Informationen zu LCN Capital Partners

LCN wurde im Jahr 2011 von Edward V. LaPuma und Bryan York Colwell gegründet und verwaltet mittlerweile Vermögenswerte in Höhe von fast 7 Milliarden US-Dollar aus mehreren Fonds mit Nennwert in US-Dollar, Euro und Pfund Sterling. LCN hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält außerdem Niederlassungen in Amsterdam, Köln, London, Luxemburg und Palm Beach.

LCN ist ein anerkannter Marktführer im Sale-Lease-Back- und Built-to-Suit-Markt und hat mehr als 100 Investitionen abgeschlossen und Immobilien in 16 Ländern in Nordamerika und Europa erworben. Das Investitionsteam von LCN verfügt über umfassende Erfahrung im Umgang mit Sale-Lease-Back in allen Branchen, Bonitätsbeurteilungen, Immobilienarten und an allen Standorten. Das Unternehmen ist bestrebt, konsistent Ausschüttungen an Investitionspartner vorzunehmen und gleichzeitig Unternehmenseigentümern von Immobilien eine alternative Kapitalquelle zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.LCNpartners.com/.

Für Medien:

Craig Allen, Geschäftsführender Direktor

Allen & Associates Communications

Tel.: +1 475 419 4468 craig.allen@aacomms.net

