GyanAI bringt ,,World's First Explainable Language Model and Research Engine" auf den Markt

London, 14. März 2023 (ots/PRNewswire)

Neuartiges abstraktes Sprachmodell zur Umgestaltung von Funktionen zur Forschung und Wissensfindung in verschiedenen Branchen

Nutzt das Potenzial der KI, die Weltwirtschaft bis 2030 um bis zu 15,7 Billionen Dollar zu bereichern*

GyanAI gibt heute die Markteinführung des weltweit ersten erklärbaren Sprachmodells und der ,,Engine" des natürlicher Sprachverstehens bekannt.

Basierend auf der firmeneigenen Technologie löst GyanAI das Versprechen einer erklärbaren KI mit einem Modell ein, das „Bedeutung" so nah wie möglich an der menschlichen Wahrnehmung begreift. Da GyanAI vollständig erklärbar ist, kann der Nutzer alle Ergebnisse bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen. Sie kann eine Begründung ihrer Ergebnisse liefern. Die Ergebnisse von GyanAI sind eine Mischung aus extraktivem und generativem Text.

McKinsey schätzt, dass sich die Zahl der von Unternehmen genutzten KI-Funktionen (einschließlich natürlicher Spracherzeugung) zwischen 2018 und 2022 verdoppelt hat. Immer mehr Unternehmen verlassen sich auf die Erkenntnisse von KI-Systemen, um kritische Entscheidungen zu treffen, die beträchtliche Auswirkungen haben können. Daher ist es wichtig, dass sie Zugang zu zuverlässigen Ergebnissen und Schlussfolgerungen haben. Erklärbare KI gewinnt daher immer mehr an Bedeutung. Untersuchungen zufolge ist es wahrscheinlicher, dass Unternehmen, die mindestens 20 % ihres Gewinns auf den Einsatz von KI zurückführen, fortschrittliche KI Best-Practices anwenden, die Erklärungsfähigkeit ermöglichen, während Unternehmen, die durch Maßnahmen wie erklärbare KI digitales Vertrauen bei den Verbrauchern aufbauen, eine Umsatzsteigerung von 10 % oder mehr verzeichnen können (McKinsey, 2022).

Der Ausbruch aus dem „Black Box"-Transformer ModelGroße Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) sind neuronale Netzwerke, die auf großen Mengen natürlicher Sprachinhalte trainiert werden. LLMs sind Blackboxen und basieren ausschließlich auf Trainingsdaten. Sie dienen dazu, das nächste Wort in einer Folge vorherzusagen. Sie verfügen über gut dokumentierte Einschränkungen, u.a. bei der Erklärungsfähigkeit und beim logischen Denken sowie aufgrund sachlicher Fehler, der Unfähigkeit, den gesamten inhaltlichen Kontext zu verstehen, der Anfälligkeit für Einflussnahme durch einseitige Trainingsdaten sowie der Nachverfolgbarkeit.

Im Gegensatz dazu ist GyanAI eine Wissensmaschine, die auf einem inhaltsunabhängigen Sprachmodell basiert, das in der Lage ist, einen inhaltlichen Diskurs tiefgreifend zu verstehen, ohne sich auf Wortmuster verlassen zu müssen. GyanAI erwirbt ihr Wissen nahezu in Echtzeit aus den von ihr verarbeiteten Dokumenten und optional einem oder mehreren Gyan Knowledge Stores. Da das Gyan-Sprachmodell unabhängig vom Inhalt ist, kann es nicht dazu verwendet werden, Fehlinformationen zu generieren oder mit einseitigen Trainingsdaten manipuliert zu werden.

Venkat Srinivasan, Gründer von GyanAI und Serial AI Entrepreneur, erklärte: „Unser Hauptziel ist es, eine interpretierbare, robuste Fähigkeit für Maschinen bereitzustellen, um eine natürliche Sprache, die der der Menschen so nahe wie möglich kommt, zu verstehen. Wir haben neu definiert, was ein „Sprachmodell" sein kann. Unsere Hauptmotivation ist der Wunsch, Erkenntnisse aus der enormen Menge an Informationen, auf die wir in verschiedenen Bereichen Zugriff haben, effizient zu erfassen und möglichst automatisch anzuwenden. GyanAI kann in Verbindung mit LLMs verwendet werden, wenn dies von Vorteil ist. Während GyanAI für den zweckgebundenen Einsatz in Unternehmen bereit ist und sich in der Produktion befindet, gehen wir davon aus, dass wir in naher Zukunft eine API für App-Entwickler bekanntgeben können."

Von der Suche zu Wissen Gartner berichtet, dass es weltweit mehr als eine Milliarde Wissensexperten gibt, Tendenz rapide steigend. In der Regel stützen sie sich auf Suchmaschinen, die auf Online-Inhalten und / oder internen Dokumenten basieren. Die heutigen Suchmaschinen sind jedoch so konzipiert, dass sie nur „Zugang" zu Informationen ermöglichen. Selbst beim Zugang können sie zu erheblichen falsch-positiven und falsch-negativen Ergebnissen führen. GyanAI unterstützt den gesamten Prozess des Wissenserwerbs, wenn der Nutzer von der ,,Suche" zum ,,Wissen" übergeht.

Nitin Nohria, ehemaliger Dekan der Harvard Business School, merkte dazu an: ,,Große Sprachmodelle haben unsere Vorstellungskraft darüber beflügelt, wie KI bald allgegenwärtig sein wird. Auch wenn die Antworten, die sich aus Black Box-LLMs ergeben, in einigen Anwendungsfällen zufriedenstellend sein mögen, wird es viele andere geben, bei denen ein vollständiges Verständnis dessen, wie wir zu den Antworten gelangt sind, wirklich ,,wichtig" ist. Die meisten Fach- und Wissensarbeiten werden erklärbare KI erfordern. Und genau das macht GyanAI zu einer so vielversprechenden Technologie. GyanAI zeigt uns eine völlig neue Möglichkeit, die immensen Möglichkeiten von KI zu realisieren, um die Wissensarbeit zu transformieren und eine neue Ära beispielloser Innovation zu erschließen."

M.S. Vijay Kumar, Leitender Berater von VP, Open Learning und ehemaliger Stellvertretender Dekan von Open Learning am Massachusetts Institute of Technology, fügte hinzu: „Die Fähigkeiten von GyanAI, die ich gesehen habe, bieten wichtige Möglichkeiten für zielgerichtetes, lebenslanges Lernen. GyanAI kann beispielsweise dazu verwendet werden, relevante Inhaltssammlungen schnell zu aneinandergereihten Mikro-Lerneinheiten und maßgeschneiderten Lernpfaden zusammenzustellen, die auf verschiedene Kompetenzen ausgerichtet sind - und so die Lernenden dynamisch mit den Chancen auf dem Arbeitsmarkt und den gesellschaftlichen Bedürfnissen verbinden. Ich halte die Fähigkeit von GyanAI, das Wissen durch kontinuierliche Wissensentdeckung frisch und aktuell zu halten, für ein entscheidendes Element der Infrastruktur zur Unterstützung von kontinuierlichem Lernen und kontinuierlicher Forschung."

Informationen zu Gyan

GyanAI wurde 2017 gegründet und ist das erste erklärbare Sprachmodell und die erste Forschungsmaschine der Welt. Die auf einer neuartigen Technologie basierende und von einem erfahrenen Weltklasseteam gegründete selbstkuratierende und selbstorganisierende Forschungsmaschine versucht, Sprache so zu verstehen, wie es Menschen tun. GyanAI unterstützt den gesamten Prozess des Wissenserwerbs und der Forschung, um durch die Entdeckung von aussagekräftigem und relevantem Wissen einen Mehrwert zu schaffen.

