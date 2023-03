Win Source Electronics

Win Source vollzieht 2023 vollständige digitale Transformation mit neuer KI-fokussierter Strategie für das nächste Wachtumskapitel

Shenzhen, China, 10. März 2023 (ots/PRNewswire)

Außergewöhnliche Konkurrenten haben in den letzten Jahren eine stärkere Position auf dem B2B-Markt eingenommen und durch die beschleunigte Einführung von Vertriebsinnovationen als Reaktion auf die Herausforderungen der weltweiten Pandemie an Schwung gewonnen. In der Zwischenzeit haben die pandemiebedingten Unterbrechungen der Lieferkette auch die Marktdynamik verändert und den globalen Distributoren eine eindringliche Warnung übermittelt, dass ein neues, digitalisiertes Modell dringend erforderlich ist, um ihre Abläufe zu rationalisieren, die zur Überwindung ihrer Grenzen erforderliche Agilität und Widerstandsfähigkeit zu stärken und die Kundenschichtung insgesamt zu verbessern.

Vor diesem Hintergrund nutzt Win Source („das Unternehmen"), der führende grenzüberschreitende Online-Marktplatz für elektronische Bauteile in Asien, der von SourceToday als einer der Top-50-Elektronik-Distributoren 2022 anerkannt wurde, seine diesbezüglichen Vorteile und setzt auf Spitzentechnologie, um seine Lieferketten und sein Geschäftsmodell zu erneuern und so an der Spitze der Vertriebsinnovationen zu bleiben. Das Jahr 2023 markiert einen neuen Meilenstein, da das Unternehmen seine Führungsposition in der Branche weiter gefestigt hat, indem es den Prozess der digitalen Transformation abgeschlossen und seine Fähigkeiten zur Schaffung einer zentralen, reibungslosen und vertrauenswürdigen Online-Plattform gestärkt hat, die von hochmodernen digitalisierten Systemen angetrieben wird, die den Einkauf einfacher denn je machen.

Der Prozess der digitalen Transformation von Win Source beinhaltet den Aufbau eines intelligenten Beschaffungssystems, um eine stärkere Automatisierung zu erreichen und ein standardisiertes Management zu etablieren. Er ermöglicht eine umfassendere Analyse und Kontrolle der Beschaffungsleistung, trägt zur Steigerung der Transparenz in der Beschaffungslieferkette bei und verbessert so die betriebliche Effizienz in allen Lieferketten.

Das digitale Managementsystem von Win Source ermöglicht es dem Unternehmen, sein Lagermanagement vollständig zu digitalisieren und digitale Tools einzusetzen, um die Bestandsauffüllung, Routenplanung, zentralisierte Verteilung und Beladung zu unterstützen. Das Ergebnis ist eine höhere Betriebs- und Managementeffizienz und niedrigere Arbeitskosten.

Seine Lagerlösung wird durch ein neues Qualitätskontrollsystem mit strengen Teststandards und Testausrüstung ergänzt, wobei ein Team erfahrener Anwendungsingenieure vor Ort jedes einzelne auf der Plattform gelistete Produkt kuratiert. Das bedeutet, dass alle Komponenten zur Abteilung der Qualitätsprüfung und Herkunftsverifzierung bei Win Source transportiert werden, bevor sie in das Inventar übernommen und an die Endkunden versandt werden.

„Die digitale Transformation ist zu einem Schwerpunkt für die Vertriebsbranche geworden, da die sich verändernde Geschäftslandschaft, die von COVID-19 angetrieben wurde, die Herausforderungen und Chancen offengelegt hat, die die Distributoren ergreifen müssen, um im Wettbewerb relevant zu bleiben. Als eine der weltweit führenden Online-Destinationen für die Beschaffung und Bereitstellung hochwertiger elektronischer Komponenten haben wir uns seit 2007 auf die digitale Transformation vorbereitet, als wir den ersten E-Commerce-Markt in Asien etabliert haben, der sich dem Verkauf von häufig verwendeten und schwer oder nicht auf dem Markt zu findenden elektronischen Komponenten widmet. In den folgenden sechzehn Jahren haben wir unsere Vorteile als digital natives Unternehmen genutzt, um einen digitalen Fahrplan zu entwickeln und zu verfeinern, der es uns ermöglicht, von den kommerziellen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters zu profitieren", erklärte Ethan Tsai, CEO von Win Source.

Einer der Höhepunkte der Innovationen von Win Source liegt in der Integration von Big Data und IT-Technologie in seine Plattform, um die Einkaufserfahrung und die Lieferkettennetzwerke zu optimieren. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein durchgängiges Qualitätskontrollsystem, eine digitale Managementplattform zur Erfassung von Kundenwünschen und ein internes Lieferkettensystem eingerichtet, das mit einer Reihe von Subsystemen für Vertrieb, Beschaffung, Lagerhaltung, Logistik und Marketing zusammenarbeitet, um den elektronischen Marktplatz in ein leistungsstarkes und effizientes Ökosystem zu verwandeln, das einfache Kaufprozesse und nahtlose Transaktionen ermöglicht.

Da künstliche Intelligenz eine neue Zukunft für den Geschäftsbetrieb verspricht, leistet Win Source jetzt Pionierarbeit bei der Entwicklung von KI-gestützten Diensten und Tools zur Verbesserung seiner Plattform – eine Strategie, von der das Unternehmen überzeugt ist, dass sie seine Fähigkeit, seinen Nutzern und Lieferanten eine maßgeschneiderte und optimierte Plattform zu bieten, erheblich unterstützen wird. Darüber hinaus will das Unternehmen auch das Potenzial der KI-Technologie erkunden, um eine breitere Daten- und IoT-Konnektivität zu erreichen, die Transparenz, Sicherheit und Effizienz der Plattform zu verbessern und gleichzeitig die Reibungspunkte zwischen nach- und vorgelagerten Akteuren zu glätten, um eine stärkere Synergie in der gesamten Industriekette zu fördern.

