CLARITER BEGRÜSST SUMMIT MIDSTREAM PARTNERS IN DER GRUPPE DER STRATEGISCHEN INVESTOREN UND KÜNDIGT EINE ZUSAMMENARBEIT ZUR UNTERSTÜTZUNG DER ZUKÜNFTIGEN EINFÜHRUNGSSTRATEGIE VON CLARITER IN DEN USA AN

Clariter und Summit Midstream Partners gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, in deren Rahmen Summit zu den strategischen Partnern und Investoren von Clariter stößt. Die Investition von Summit ist ein Vertrauensvotum in die patentrechtlich geschützte und bewährte Technologie von Clariter, die darauf abzielt, die globalen Auswirkungen der Kunststoffverschmutzung durch die Herstellung nachhaltiger, hochwertiger Industrieprodukte, die vollständig aus Kunststoffabfällen hergestellt werden, zu bekämpfen.

Die beiden Unternehmen werden das Know-how von Leveraging Summit im Bereich Midstream-Energieinfrastruktur nutzen und zusammenarbeiten, um die Strategie von Clariter zum Bau kommerzieller Anlagen in den Vereinigten Staaten weiter voranzutreiben. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Summit dazu beitragen, den Bedarf an Energie-, Wasserstoff- und Wasserinfrastrukturen zu decken und die Standortwahl, die Entwicklung und den Bau der kommerziellen Anlagen von Clariter zu unterstützen.

Plastikmüll: eine globale Herausforderung

Jährlich werden 400 Millionen Tonnen neue Kunststoffe produziert, und bis 2050 wird sich diese Menge voraussichtlich mehr als verdoppeln. Von allen jemals hergestellten Kunststoffen wird 70 % nur einmal verwendet, von denen nur 9 % recycelt wird. Der Rest wird entweder auf Mülldeponien entsorgt oder verbrannt, wodurch schädliches CO2 in der Atmosphäre freigesetzt wird.

Clariter hat eine einzigartige und bewährte chemische Upcycling-Technologie entwickelt, die andere traditionelle mechanische Recyclingmethoden ergänzt. Die patentierte Technologie von Clariter kann die meisten Arten von Kunststoffabfällen (einschließlich Polyethylen, Polypropylen und einige Polystyrolsorten) aufbereiten und Kunststoffe in gebrauchsfertige, reine Produkte wie Wachse, Öle und Lösungsmittel umwandeln, die die auf fossilen Brennstoffen basierenden Alternativen ersetzen.

Die qualitativ hochwertigen und nachhaltig produzierten Produkte von Clariter haben das Potenzial, die Abhängigkeit der Welt vom Rohöl zu reduzieren. Die Premiumprodukte von Clariter erfüllen die höchsten Reinheitsstandards der Branche, sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und erfüllen oder übertreffen die Maßstäbe ihrer auf fossilen Brennstoffen basierenden Äquivalente.

Clariter und Summit: Komplementäres Fachwissen im Bereich saubere Energie

Heath Deneke, Chief Executive von Summit, sagte: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Clariter, um die Entwicklung seiner innovativen chemischen Recyclinganlagen in den Vereinigten Staaten zu unterstützen. Neben der Möglichkeit, im In- und Ausland einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen, entspricht die Zusammenarbeit dem Bestreben von Summit, unser Know-how bei der Entwicklung und dem Betrieb von Infrastrukturen zur Unterstützung der Energiewende in den Vereinigten Staaten zu nutzen.

Der CEO von Clariter, Ran Sharon, fügte hinzu: "Die Welt von der Plastikverschmutzung zu befreien und die Abhängigkeit von Erdöl zu verringern, ist die Grundlage der Unternehmensvision von Clariter. Unsere einzigartige Technologie verwandelt Plastikabfälle in hochwertige Endprodukte für den täglichen Gebrauch. Solche innovativen Technologien spielen eine wichtige Rolle in der globalen Bewegung hin zu Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und letztlich zu einer kohlenstoffneutralen Zukunft. Wir sind davon überzeugt, dass der Beitritt von Summit zu unserer visionären Strategie für beide Unternehmen ein Gewinn ist - gemeinsam werden wir erhebliche Fortschritte machen, um die Welt von der Plastikverschmutzung zu befreien.

Clariter bietet eine wirtschaftlich attraktive Kombination aus Rentabilität und Nachhaltigkeit: Ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklungsstrategie von Clariter ist es, Partner zu finden, die wie Summit nach Lösungen für globale Umweltprobleme suchen."

Informationen zu Clariter

Clariter ist ein globales Cleantech-Unternehmen, das einen chemischen Recyclingprozess entwickelt hat, der eine Lösung für die Plastikabfallepidemie bietet. Diese firmeneigene, effiziente Technologie wandelt Kunststoffabfälle in hochwertige Produkte um: Öle, Wachse und Lösungsmittel, die Produkte auf fossiler Basis ersetzen. Clariter bietet eine kommerziell attraktive Kombination aus Rentabilität und Nachhaltigkeit.

Informationen zu Summit Midstream Partners

Summit Midstream Partners mit Hauptsitz in Houston, Texas, ist eine wertorientierte Master Limited Partnership, die sich auf die Entwicklung, den Besitz und den Betrieb von Midstream-Energieinfrastrukturanlagen konzentriert, die strategisch in unkonventionellen Rohstoffgebieten, vor allem in Schieferformationen, auf dem US-amerikanischen Festland liegen.

