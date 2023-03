CloudFest

CloudFest 2023: Ein Fest der Cloud-Technologie und Innovation

Rust, Deutschland, 8. März 2023 (ots/PRNewswire)

Machen Sie sich bereit, an der größten und innovativsten Veranstaltung des Jahres zum Thema Cloud Computing teilzunehmen! Das CloudFest 2023 findet vom 21. bis 24. März in Rust, Deutschland, statt und wird für Cloud Computing-Enthusiasten ein Meilenstein sein.

Dieses Jahr laden wir Journalisten und Medienvertreter ein, am CloudFest 2023 teilzunehmen und über die neuesten Fortschritte in der Cloud-Technologie zu berichten.

Die Veranstaltung findet im Europa-Park statt, dem größten Freizeitpark Deutschlands, und natürlich können die Teilnehmer den Park während der gesamten Veranstaltung erkunden!

Als teilnehmender Journalist erhalten Sie einen kostenlosen VIP-Pass für die Veranstaltung im Wert von 999 €, mit dem Sie Zugang zur Hauptkonferenz, zu exklusiven Sitzungen und zu Networking-Veranstaltungen nach Feierabend haben.

Der VIP-Pass beinhaltet auch den Zugang zu einem luxuriösen Chauffeurservice, Zugang zur VIP-Lounge und Gourmet-Catering in den Spezialrestaurants vor Ort.

Darüber hinaus erhalten Sie exklusiven Zugang zu Forschungsergebnissen, die Trends, Fortschritte und Verhaltensweisen rund um die Cloud-Technologie für das kommende Jahr vorhersagen.

Die Studie zeigt auf, welche Prioritäten Branchenführer für die Gesundheit ihres Unternehmens, für den Nutzen der Endnutzer von Cloud-basierten Technologien und für den weiteren Erfolg von Cloud-basierten Technologien setzen.

Die diesjährige Rednerliste ist ein „Who is Who" der Cloud Computing-Branche. Sie werden die Gelegenheit haben, von einigen der einflussreichsten Personen auf diesem Gebiet zu hören, darunter Paul Vixie, Direktor von SIE Europe U.G., der die Notwendigkeit der datenschutzgerechten Erfassung von Internet-Metadaten zum Zwecke der Aufdeckung und Verhinderung von e-Kriminalität diskutieren wird.

In Erwartung der Veranstaltung sagte der Sprecher Paul Vixie: „Ich bin begeistert, Teil des CloudFest 2023 zu sein. Diese Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, Ideen auszutauschen, Best Practices zu teilen und die neuesten Innovationen in diesem Bereich zu erkunden.

Diese Veranstaltung bringt viele der klügsten Köpfe der Branche zusammen und ich freue mich darauf, mit den Referenten und Teilnehmern die neuesten Fortschritte in der Cloud-Technologie zu diskutieren."

Neben den Referenten haben Sie auch die Möglichkeit, Vertreter unserer Event-Sponsoren, darunter Intel, Dell und Webpros, zu interviewen. Von C-Level-Führungskräften bis hin zu technischen Experten haben Sie die Möglichkeit, mit einigen der einflussreichsten Personen der Cloud Computing-Branche zu sprechen.

Das CloudFest 2023 wird mehr als 100 Stunden an Inhalten bieten, darunter ausführliche Sitzungen, praktische Workshops und Networking-Möglichkeiten mit Branchenkollegen. Mit mehr als 7.500 erwarteten Teilnehmern werden Sie Zugang zu den neuesten Cloud-Lösungen, aufkommenden Technologien und neuen Geschäftsmodellen haben.

Der CEO des CloudFest, Christian Jaeger, sagte: „Das CloudFest ist ein Fest der Cloud-Technologie-Community und ein Treffen von Gleichgesinnten, die die Zukunft des Computings gestalten.

Die diesjährige Veranstaltung wird keine Ausnahme sein, mit einer Reihe von herausragenden Rednern und Branchenführern, sowie innovativen Inhalten und Networking-Möglichkeiten."

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, beim CloudFest 2023 an der Zukunft des Cloud Computing teilzuhaben!

Hinweise für Redakteure:

Um sich für einen Medienpass für das CloudFest 2023 zu registrieren, geben Sie bitte Ihren vollständigen Namen, Ihre Kontaktdaten und das Medienunternehmen an, das Sie vertreten.

Informationen zu CloudFest:

Das CloudFest ist die weltweit größte und innovativste Cloud Computing-Konferenz, die Cloud-Experten, Vordenker und Branchenexperten zusammenbringt, um die neuesten Fortschritte im Cloud Computing zu erkunden.

Was Sie erhalten werden: – Unbegrenzte Standardtickets für Ihr Team– Unbegrenzte kostenlose Standardtickets für Ihre Leser (Wert €399) mit eindeutigem Tracking-Code– Ankündigungen der Medienpartnerschaft (soziale Medien)– Ihr Logo als CloudFest-Medienpartner auf unserer Website mit einem Link zur URL Ihres Unternehmens– 1x Newsletter mit allen Medienpartnern kurz vor Beginn der Veranstaltung– Regelmäßige Pressemitteilungen über die Konferenz– Exklusive Interviews mit dem CloudFest-C-Level, dem Beirat und ausgewählten C-Level-Vertretern unserer Branche– Exklusiver Zugang zu den Pressemitteilungen und Medienteams unserer Partner, um Ihre Mediendienste bei ihnen zu bewerben

Im Gegenzug würden wir uns über Folgendes freuen:– Regelmäßige Updates über das CloudFest über Ihre Social-Media-Kanäle (CF wird sie hervorheben/teilen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen)– CloudFest auf der Veranstaltungskalender-Seite– Erwähnung in mindestens 2 Newslettern (1x über die Veranstaltung, 1x über die globale Marktstudie) – Anwesenheit vor Ort (wenn möglich)– Eintragung in die Medienpartnerliste

