Humane Inc.

Humane sammelt 100 Millionen Dollar in einer Serie-C-Finanzierungsrunde und baut eine Geräte- und Dienstleistungsplattform für die KI-Ära

San Francisco, 8. März 2023 (ots/PRNewswire)

100-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde der Serie C unter der Leitung von Kindred Ventures, mit maßgeblicher Beteiligung von SK Networks, Microsoft, LG Technology Ventures, Volvo Cars Tech Fund, Top Tier Capital, Hudson Bay Capital und Socium Ventures sowie den bestehenden Investoren Tiger Global, Qualcomm Ventures, Valia Ventures, Forerunner Ventures, Lachy Groom und Sam Altman, Gründer von OpenAI

Zu den strategischen Technologiepartnern und Kooperationspartnern gehören Microsoft, OpenAI, SK Networks, LG und Volvo Cars

Humane Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar abgeschlossen und eine Reihe bedeutender strategischer Investoren, neuer Partnerschaften und Kooperationspartner gewonnen hat, bevor es in diesem Frühjahr sein erstes Produktangebot vorstellen wird.

Humane wurde 2018 von den ehemaligen Apple-Mitarbeitern Imran Chaudhri und Bethany Bongiorno gegründet und entwickelt eine einzigartige Softwareplattform und ein Endgerät, das von Grund auf für künstliche Intelligenz (KI) konzipiert ist. Diese Steigerung wird es Humane ermöglichen, seine Mission zu beschleunigen und die nächste Ära des persönlichen mobilen Computing einzuführen, die von KI gestützt wird.

Die Finanzierungsrunde wurde von Kindred Ventures angeführt, mit Beteiligung der bestehenden Investoren Tiger Global, Valia Ventures, Qualcomm Ventures, Forerunner Ventures, Lachy Groom und Sam Altman, Gründer von OpenAI.

An der Finanzierungsrunde beteiligten sich auch neue strategische Investoren und Partner, darunter Hico Capital (der in den USA ansässige Investmentarm von SK Networks), Microsoft, Volvo Cars Tech Fund, LG Technology Ventures, Top Tier Capital, Hudson Bay Capital und Socium Ventures.

Neben den Investitionen hat Humane auch strategische Kooperationen mit einigen der einflussreichsten Technologieunternehmen der Welt geschlossen:

Humane ist eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, um seine Dienstleistungsplattform auf den Markt zu bringen. Dadurch wird Humane die beste Cloud-Infrastruktur für KI nutzen

eingegangen, um seine Dienstleistungsplattform auf den Markt zu bringen. Dadurch wird Humane die beste Cloud-Infrastruktur für KI nutzen Eine Zusammenarbeit mit OpenAI wird deren Technologie in das Humane-Gerät integrieren und den Verbrauchern OpenAI- und Humane-KI-Erlebnisse in großem Umfang bieten

wird deren Technologie in das Humane-Gerät integrieren und den Verbrauchern OpenAI- und Humane-KI-Erlebnisse in großem Umfang bieten Zu den künftigen globalen Expansionsplänen von Humane gehört eine Zusammenarbeit mit SK Networks (das den Vertrieb von IKT-Geräten in Korea abdeckt und über ein umfangreiches globales Netzwerk verfügt), um auf dem gemeinsamen Ethos der Schaffung sinnvoller Veränderungen im Bereich der Verbrauchertechnologien aufzubauen

Während sich das erste Humane-Gerät auf die Bereitstellung der nächsten Generation persönlicher Technologie konzentriert, erforscht das Unternehmen Möglichkeiten, seine Lösungen in Zukunft in neuen persönlichen Bereichen einzusetzen:

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit LG werden die Unternehmen eng an potenziellen Forschungs- und Entwicklungsprojekten für die nächste Phase der Humane-Produkte, an der Kerntechnologie künftiger Humane-Geräte und an der Integration in die Haustechnik arbeiten.

werden die Unternehmen eng an potenziellen Forschungs- und Entwicklungsprojekten für die nächste Phase der Humane-Produkte, an der Kerntechnologie künftiger Humane-Geräte und an der Integration in die Haustechnik arbeiten. Der strategische Investor Volvo Cars Tech Fund wird mit Humane an einer möglichen künftigen Zusammenarbeit arbeiten, die das erste Beispiel für die Anwendung des Humane-Angebots in der Automobilbranche wäre. Wie Humane entwickelt auch Volvo Cars Technologien, um seinen Kunden das Leben zu erleichtern und die Partnerschaft beruht auf den gemeinsamen Werten Sicherheit, Vertrauen und Datenschutz.

Imran Chaudhri, Mitbegründer von Humane, kommentierte: "Unser erstes Gerät wird es den Menschen ermöglichen, KI überallhin mitzunehmen. Es ist eine aufregende Zeit und wir haben uns darauf konzentriert, die Plattform und das Gerät zu entwickeln, welche die wahre Leistung und das Potenzial dieser Technologie voll ausschöpfen können.

Wir sind sehr stolz darauf, diese branchenführende Reihe von Partnern und Kollaborateuren bekannt zu geben und wir freuen uns darauf, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Vision von Humane auf den Markt zu bringen. Wir stehen am Anfang der nächsten Ära der Datenverarbeitung und glauben, dass wir gemeinsam die Rolle der Technologie im Leben der Menschen grundlegend neu gestalten können."

Steve Jang, Gründer und Managing Partner von Kindred, kommentierte: "Wir sind absolut begeistert, weiterhin ein Teil der Reise von Humane zu sein, seit dem Beginn ihrer Vision, eine flüssigere, leistungsfähigere und kontextbezogene Computererfahrung für die Nutzung und Entwicklung von KI zu schaffen. Nachdem sie in ihrem früheren Leben ein integraler Bestandteil des Aufbaus der Smartphone-Ära waren, hat sich dieses unglaubliche Team darauf konzentriert, menschliche Ideen, Handlungen, Momente und Modalitäten auf eine kreativere und angenehmere Weise zu ermöglichen und zu verstärken. Auf dem Weg in die nächste KI-Welle sind wir begeistert von der Mission von Humane, eine Geräte- und Dienstleistungsplattform zu entwickeln, die von Grund auf für diese neue Welt konzipiert und gebaut wurde und wir heißen unsere bestehenden und neuen Mitinvestoren und strategischen Partner auf dieser transformativen Reise willkommen."

Patrick Gates, CTO von Humane, kommentierte: "Wir haben jetzt seit über vier Jahren aufgebaut und uns von einer kleinen Gruppe an einem Konferenztisch zu einem Weltklasse-Team entwickelt, das bereit ist, ein Produkt und eine Plattform zu liefern, zusammen mit einigen der einflussreichsten Technologie- und KI-Unternehmen der Welt. Unsere Produkte basieren auf einer integrierten Geräte- und Cloud-Plattform, die es uns und anderen ermöglicht, KI-gesteuerte Erlebnisse zu schaffen, die sich natürlich anfühlen, Spaß machen und gebraucht werden."

Über Humane

Humane ist ein Erlebnisunternehmen, das Technologien und Plattformen für das Intelligenzzeitalter entwickelt. Kontextbezogenes Computing, angetrieben durch KI (AI), auf einer Grundlage von Vertrauen und Datenschutz. Humane glaubt an eine Zukunft der Technologie, die sich vertraut, natürlich und menschlich anfühlt.

Um mehr über Humane zu erfahren, besuchen Sie bitte https://hu.ma.ne/ und folgen Sie uns auf Twitter @Humane

HUMANE und das hu.ma.ne-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Humane Inc.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1281254/Humane_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/humane-sammelt-100-millionen-dollar-in-einer-serie-c-finanzierungsrunde-und-baut-eine-gerate--und-dienstleistungsplattform-fur-die-ki-ara-301765918.html

Original-Content von: Humane Inc., übermittelt durch news aktuell