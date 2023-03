Coosto

Coosto erweitert die Integration für Salesforce mit einer leistungsstarken App für die Salesforce Marketing Cloud

Eindhoven, Niederlande, 8. März 2023 (ots/PRNewswire)

Unternehmen und Organisationen, die Salesforce nutzen, können ihr gesamtes Content- und Social-Media-Management durch zwei leistungsstarke Salesforce Service- und Marketing-Cloud-Apps von Coosto nahtlos integrieren.

Coosto gab heute die Einführung von Coosto for Salesforce Marketing Cloud bekannt, der zweiten Coosto-App, die auf Salesforce AppExchange verfügbar ist. Mit diesen leistungsstarken Coosto-Apps können Kunden ihre Online-Inhalte und ihre Präsenz in den sozialen Medien mühelos direkt in Salesforce verwalten.

Coosto: Das Tool für Content- und Social-Media-Marketing

Coosto ist ein innovatives Tool für Content- und Social-Media-Marketing, das praktische Lösungen für jede Phase des Content-Marketing-Prozesses bietet. Unsere treuen Kunden verlassen sich auf Coosto, wenn es darum geht, außergewöhnliche Inhalte zu erstellen und zu verbreiten, ihre Online-Community fachmännisch zu verwalten und ihre Ergebnisse einfach zu verfolgen und zu analysieren.

Coosto bietet eine hervorragende Alternative für Salesforce-Kunden, die bisher Salesforce Social Studio verwendet haben, da dieses Produkt von Salesforce eingestellt wird. Durch die Nutzung der Coosto for Salesforce Marketing Cloud App können Kunden nahtlos auf die gesamte Bandbreite der Coosto-Funktionen direkt in der Salesforce Marketing Cloud Plattform zugreifen.

Coosto for Salesforce Marketing Cloud ist derzeit auf AppExchange verfügbar.

Diese neue App ist eine wertvolle Ergänzung zu Coostos bestehender Salesforce-App, Coosto for Salesforce Service Cloud. Zusammen ermöglichen diese Apps den Kunden, in Echtzeit Einblicke in soziale Interaktionen zu erhalten und direkt über die Sales & Service Cloud mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Coosto for Service Cloud ist nun auf AppExchange verfügbar.

Toine Verheul, CEO von Coosto, erklärte: „Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Salesforce zu verstärken und unseren Kunden die Tools zu bieten, die sie benötigen, um ihre Online-Inhalte und sozialen Medien direkt auf der Salesforce-Plattform zu verwalten. Da nun sowohl die Marketing Cloud- als auch die Service Cloud-Apps auf Salesforce AppExchange verfügbar sind, freuen wir uns, unseren Kunden eine nahtlose und optimierte Erfahrung bieten zu können".

Weitere Informationen: https://www.coosto.com/coosto-salesforce

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/coosto-erweitert-die-integration-fur-salesforce-mit-einer-leistungsstarken-app-fur-die-salesforce-marketing-cloud-301765967.html

Original-Content von: Coosto, übermittelt durch news aktuell