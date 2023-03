Triman Holdings

Triman Holdings ernennt Tim Driscoll zum CEO

Morristown, New Jersey, 8. März 2023 (ots/PRNewswire)

Triman Holdings, LLC, („Triman" oder das „Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für militärische Aftermarket-Lieferkettenmanagementlösungen, gab heute bekannt, dass es Tim Driscoll mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ernannt hat. Triman ist ein Plattformunternehmen von AE Industrial Partners („AEI") und besteht aus der strategischen Kombination von Triman Industries, Crestwood Technology Group („CTG") und Brighton Cromwell.

Herr Driscoll, der über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung verfügt, kam im Oktober 2022 als President zu Triman Holdings. Vor seiner Tätigkeit bei Triman, war er Vice President und General Manager von OEM Solutions bei AAR, wo er sich auf strategische Partnerschaften mit OEMs konzentrierte, um ihren weltweiten militärischen Kundendienst zu maximieren. Außerdem hatte er verschiedene Führungspositionen bei Eaton Aerospace und GE Aviation inne, wo er Produkte und Programme für den militärischen Ersatzteilmarkt leitete. Herr Driscoll diente in der US Navy im Offiziersrang eines Commissioned Officer und hat an derEmbry-Riddle Aeronautical University einen Bachelor in Luft- und Raumfahrtstudien absolviert.

„Triman hat sich zu einem führenden Anbieter von Lieferkettenmanagementlösungen für den globalen militärischen Aftermarket entwickelt, und wir freuen uns, Tim zum CEO zu ernennen", sagte Jon Nemo, Senior Partner bei AEI und Vorstandsvorsitzender von Triman Holdings. „Tim bringt ein hohes Maß an Erfahrung und Wissen mit, das für die Umsetzung unserer aggressiven Wachstumspläne und die Bereitstellung der einzigartigen Wertangebote, die wir unseren OEM-Partnern und Militärkunden bieten, entscheidend sein wird."

„Triman bietet eine Reihe von differenzierten Lösungen für das Lieferkettenmanagement auf dem militärischen Aftermarket an", sagte Herr Driscoll. „Ich freue mich darauf, dieses großartige Unternehmen und sein wachsendes und talentiertes Team zu leiten, während wir unsere OEM-Partner und Militärkunden bei der Maximierung des Umsatzes, der Verbesserung der Leistung und der Reduzierung von Risiken und Programmkosten unterstützen."

Informationen zu Triman Holdings

Triman Holdings beliefert Regierungs-, Verteidigungs- und kommerzielle Märkte mit technologiegestützten, skalierbaren Lieferkettenlösungen für den gesamten Lebenszyklus von Plattformen. Von Verbrauchsmaterialien bis hin zu Systemen und dem Management obsoleter Teile sorgen wir dafür, dass Flotten einsatzbereit und sicher sind.

Unser breites Angebot an Lieferkettenlösungen für die Beschaffung und Programmunterstützung sowie unsere umfangreichen OEM-Partnerschaften und unser proprietäres Datenanalysetool für Markteinblicke bieten unseren Kunden, Lieferanten und Partnern auf dem militärischen und kommerziellen Aftermarket einen einzigartigen Mehrwert.

Triman Holdings ist die Muttergesellschaft von Triman Industries, Crestwood Technology Group und Brighton Cromwell. Weitere Informationen:

www.trimanindustries.com

www.ctgnow.com www.brightoncromwell.com

Informationen zu AE Industrial Partners

AE Industrial Partners ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Verteidigung & Regierungsdienste, Raumfahrt, Energie & Versorgungsdienste und spezielle Industriemärkte spezialisiert hat. AE Industrial Partners investiert in marktführende Unternehmen, die von seinen fundierten Branchenkenntnissen, seiner operativen Erfahrung und seinen Beziehungen in seinen Zielmärkten profitieren können. AE Industrial Partners ist Unterzeichner der Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investment und der initiative ILPA Diversity in Action. Weitere Informationen finden Sie auf www.aeroequity.com.

