e& berichtet ein Rekordwachstum von 7,4 % beim konsolidierten Nettogewinn auf 10,0 Milliarden AED im Geschäftsjahr 2022

Abu Dhabi, Vae, 7. März 2023 (ots/PRNewswire)

Der Vorstand schlägt eine Dividende von 0,40 AED pro Aktie für H2 2022 vor. Dies entspricht einer Gesamtdividende von 0,80 AED pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022

e& heute gab seine konsolidierten Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 bekannt. Das Unternehmen berichtete ein beeindruckendes Wachstum des konsolidierten Nettogewinns um rekordverdächtige 7,4 % auf 10,0 Milliarden AED.

Der Konzernumsatz erreichte 52,4 Milliarden AED, ein Wachstum von 4,7 % im Jahresvergleich, bei konstanten Wechselkursen, untermauert durch die erfolgreiche Geschäftstransformation der Gruppe, die Expansion in neue Geschäftsfelder und die Diversifizierung der Einnahmequellen.

Das konsolidierte EBITDA stieg im Jahresvergleich zu konstanten Wechselkursen um 3,7 % auf 26,2 Milliarden AED, was zu einer EBITDA-Marge von 50 % führte und die starke Rentabilität des e&-Geschäfts unterstreicht.

Etisalat by e& berichtete ein starkes Wachstum der Teilnehmerzahlen in den VAE und verzeichnete 13,8 Millionen Abonnenten, ein Anstieg von 8,8 % im Vergleich zum Vorjahr, und die Gesamtzahl der Abonnenten der Gruppe erreichte 163 Millionen, was einem Anstieg von 2,5 % im Vergleich zum Jahr 2021 entspricht.

Der Vorstand von e& unterstreicht das Engagement des Konzerns für die Wertschöpfung für seine Aktionäre und schlägt eine Dividende von 0,40 AED pro Aktie für die zweite Jahreshälfte (Juli bis Dezember) 2022 vor, was einer Gesamtdividende von 0,80 AED pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022 entspricht.

Finanzielle Höhepunkte für das Geschäftsjahr 2022

2022 2021 Änderung in Prozent Umsatz 52,4 Milliarden AED 53,3 Milliarden AED -1,7 % * Nettogewinn 10,0 Milliarden AED 9,3 Milliarden AED +7,4 % EBITDA 26,2 Milliarden AED 26,7 Milliarden AED -1,9 % * Ertrag je Aktie 1,15 AED 1,07 AED +7,4 % Gesamtzahl der Abonnenten der Gruppe 163 Millionen 159 Millionen +2,5 %

(*) Bei konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz um + 4,7 % und das EBITDA um + 3,7 % im Jahresvergleich

Engagement für Innovation und Wertschöpfung

Hatem Dowidar, Group Chief Executive Officer von e& stellte fest: „2022 war ein entscheidendes Jahr für e&, in dem wir unseren Wandel zu einer globalen Technologie- und Investmentgruppe verstärkt haben, die sich für die digitale Stärkung der Gesellschaft einsetzt. Trotz verschiedener globaler Herausforderungen haben unsere nationalen und internationalen Aktivitäten beeindruckende Ergebnisse erzielt und unsere Führungsposition in wettbewerbsintensiven und sich entwickelnden Märkten gestärkt."

„Unsere starken Grundlagen, unser sachkundiges und leidenschaftliches Team und unsere Konzentration auf die Entwicklung innovativer Lösungen, Produkte und Dienstleistungen haben uns als einen der Top-Anbieter in den von uns betreuten Gemeinschaften positioniert, da wir sie in die Lage versetzen, das wahre Potenzial des digitalen Zeitalters zu erschließen. Unser Wachstumsdenken ermöglicht es uns, unsere Ziele zu erreichen und gleichzeitig zusätzlichen und langfristigen Wert für unsere Kunden und Aktionäre zu schaffen.

Die Strategie und die fortschrittliche Vision von e& ermöglichen es uns, zukünftige Möglichkeiten zu erkunden und gleichzeitig starke strategische Partnerschaften mit globalen Technologieunternehmen zu fördern. Durch umsichtige Fusionen und Übernahmen haben wir unser Wachstum und unsere Diversifizierung weiter beschleunigt, neue Einnahmequellen geschaffen und uns als führender globaler Technologiekonzern positioniert. Wir danken unseren Kunden und Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung, während wir weiterhin Pionierarbeit im Bereich der Breitbandtechnologien leisten, wirkungsvolle Partnerschaften aufbauen und zur Gestaltung des digitalen Zeitalters der Zukunft beitragen."

„Die Anerkennung der Gruppe als wertvollstes Portfolio von Telekommunikationsmarken in der Region Naher Osten und Afrika (Middle East and Africa, MEA) und die Beibehaltung der Position von etisalat by e& als stärkste Telekommunikationsmarke in allen Kategorien in der Region und als eine der drei besten Telekommunikationsmarken der Welt unterstreichen den Erfolg unserer strategischen Entwicklung und unser Engagement für den Aufbau eines der schnellsten Netzwerke der Welt."

Informationen zu e&

e& ist eine der weltweit führenden Technologie- und Investmentgruppen. Mit einem konsolidierten Nettoumsatz von 52,4 Milliarden AED und einem konsolidierten Nettogewinn von 10,0 Milliarden AED im Jahr 2022 spiegeln die hohen Kreditratings die starke Bilanz des Unternehmens und seine bewährte langfristige Leistung wider.

Die Gruppe wurde vor mehr als vier Jahrzehnten in Abu Dhabi als erstes Telekommunikationsunternehmen der VAE gegründet und ist heute in 16 Ländern im Nahen Osten, in Asien und Afrika tätig.

e& bietet innovative digitale Lösungen, intelligente Konnektivität und Technologien der nächsten Generation für eine Vielzahl von Kundensegmenten über seine Geschäftssäulen: etisalat by e&, e& international, e& life, e& enterprise und e& capital.

Um mehr über e& zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://eand.com/

