TeDan Surgical Innovations macht mit der Einführung der TeDan Surgical Innovations GmbH einen Sprung über den Atlantik

Sugar Land, Texas, Usa, 7. März 2023 (ots/PRNewswire)

TeDan Surgical Innovations, Inc. (TSI), ein weltweit führendes Unternehmen für chirurgische Zugangssysteme, freut sich, die Einführung der TeDan Surgical Innovations GmbH (TSI GmbH), einer neuen juristischen Geschäftseinheit mit Sitz in Deutschland, als Reaktion auf die wachsende Nachfrage und die Geschäftserweiterung in der europäischen Region bekanntzugeben. Die TSI GmbH wird als TSIs EMEA-Hauptsitz unter der Leitung ihres neu ernannten Hauptgeschäftsführers Markus Lanski fungieren, der dem Team nach seiner Zeit als Hauptgeschäftsführer und Chief Sales Marketing Officer bei der Realists Training Technologies GmbH mit einer Fülle an Branchenkenntnissen beitritt.

„Diese neue kommerzielle Struktur setzt eine regionale Organisation in Gang, die von bewährten Führungskräften mit solider Erfahrung in der Wirbelsäulen- und Neurochirurgie geleitet wird, um unsere Strategie voranzutreiben, während wir unser Geschäft weiterhin globalisieren und skalieren", sagte Ed Asturias, Vice President of Business Development bei TSI. „Ich bin zuversichtlich, dass die bewährte Erfolgsbilanz von Markus beim Aufbau starker, effektiver Teams und sein Engagement für unsere Vision uns dabei helfen werden, Verständnis sowie Kundensupport für den Markt vor Ort in der europäischen Region und darüber hinaus aufzubauen."

Die Einführung der TSI GmbH erfolgt im Rahmen der kürzlichen internationalen Expansion und des Wachstumspotenzials der TSI in der europäischen Region. Die TSI GmbH wurde mit dem Ziel gegründet, größere Marktnähe sowie eine engere, regionale Unterstützung und Entwicklung seiner Geschäftspartner zu ermöglichen. Die TSI GmbH wird auch als eine Antriebskraft für die Geschäftsentwicklung für den größeren Nahen Osten und Afrika dienen.

„Ich bin begeistert, dem Team von TeDan beizutreten und die Möglichkeit zu haben, die TSI GmbH zu leiten", sagte Markus Lanski, der Hauptgeschäftsführer der TSI GmbH. „TeDan ist ein Unternehmen auf dem Vormarsch mit einem starken Engagement für Innovation und die Verbesserung der Patientenergebnisse. Ich freue mich, zum Wachstum der Marke TeDan in der EMEA-Region beizutragen."

Informationen zu TeDan Surgical Innovations

TSI ist ein weltweit führendes Unternehmen für chirurgische Zugangssysteme mit einem speziellen Schwerpunkt auf Wirbelsäulen-, Neuro-, orthopädischer und Herz-Thorax-Chirurgie. Seit mehr als fünfzehn Jahren steht TSI an der Spitze der Innovation im Bereich des chirurgischen Zugangs und der Instrumentierung und genießt Anerkennung bei globalen Branchenführern, Lehrinstitutionen und Vordenkern in Kliniken auf der ganzen Welt. Seine Unternehmensgründer mit einer kombinierten Markterfahrung von mehr als 75 Jahren haben erfolgreiche Initiativen vorangetrieben, die zu profitablen Geschäften führten.

