MediaGo

MediaGo wird bei den American Business Awards® 2024 als Gold Stevie® Award-Gewinner ausgezeichnet

San Francisco (ots/PRNewswire)

MediaGo wurde für seine Deep-Learning-Technologie und sein SmartBid-Produkt ausgezeichnet

MediaGo, eine auf Deep Learning basierende intelligente Werbeplattform unter dem Dach von Baidu Global, wurde bei den 22. Annual American Business Awards® zum zweiten Mal in Folge mit einem Gold Stevie® Award ausgezeichnet – dieses Mal in der Kategorie Marketing/Public Relations Solution.

MediaGo, das in der Branche einen neuen Standard für Kampagnenleistung und -effizienz setzt, nutzt die zugrundeliegende Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) und die Deep-Learning-Algorithmen von Baidu, um Unternehmen aller Größenordnungen zu unterstützen und einen greifbaren Mehrwert für Unternehmen zu schaffen. Mit 12 Betriebszentren auf der ganzen Welt hat MediaGo erfolgreich lokalisierte und umfassende Dienstleistungen zum Geschäftswachstum für über 10.000 Partner bereitgestellt.

Die American Business Awards sind das wichtigste Preisverleihungsprogramm für Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Alle in den USA tätigen Unternehmen sind zur Einreichung von Nominierungen berechtigt – öffentliche und private, gewinnorientierte und gemeinnützige, große und kleine. Mehr als 3.700 Nominierungen von Unternehmen aller Größenordnungen wurden in diesem Jahr eingereicht und berücksichtigt.

Bei der Bewertung des Beitrags von MediaGo stellten die Juroren der American Business Awards fest, dass MediaGos „innovativer Einsatz von Deep Learning in der Werbeoptimierung einen bedeutenden Sprung nach vorn darstellt und den Werbetreibenden greifbare Vorteile bringt, darunter höhere Konversionsraten und geringere Kosten pro Aktion. Die signifikanten Verbesserungen der SmartBid-Technologie, die sich in einer deutlichen Steigerung der Kampagnenleistung und -effizienz niederschlagen, setzen einen neuen Standard in der Branche."

Das SmartBid-Produkt von MediaGo basiert auf einem tiefen neuronalen Netzwerk mit über 1 Milliarde Parametern. Durch die Nutzung von Big-Data-Analysen und Deep-Learning-Algorithmen prognostiziert MediaGo's SmartBid die Wahrscheinlichkeit von Nutzer-Conversions und passt das Basisgebot entsprechend an. Darüber hinaus passen sich die SmartBid-Funktionen automatisch an, um die Anzeigenleistung auf der Grundlage von historischen und Echtzeitdaten zu verbessern und so die Rendite der Werbetreibenden zu optimieren.

„Unser SmartBid-Produkt hat sich bewährt, indem es Werbetreibenden auf der ganzen Welt kontinuierlich einen erheblichen Mehrwert bietet", sagt Rena Ren, Americas Regional Director von Baidu Global Business Unit. „MediaGo ist bestrebt, Werbetreibenden zu helfen, ihre Ziele mit benutzerfreundlicher, effektiver Technologie zu erreichen. Die Anerkennung durch eine erstklassige Organisation wie die American Business Awards bestätigt uns in unserer Überzeugung."

Informationen zu MediaGo

MediaGo ist eine intelligente Werbeplattform unter dem Dach von Baidu Global. MediaGo nutzt die Baidu zugrundeliegende KI-Technologie und basiert auf Deep-Learning-Algorithmen, um Unternehmen aller Größenordnungen zu unterstützen und einen greifbaren Mehrwert für Unternehmen zu schaffen. Mit 12 operativen Zentren auf der ganzen Welt stellt MediaGo erfolgreich lokalisierte und umfassende Dienstleistungen für Geschäftswachstum für über 10.000 Partner bereit.

Erfahren Sie mehr über MediaGo unter https://www.mediago.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2401304/2024_MediaGo_ABA_Banner.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mediago-wird-bei-den-american-business-awards-2024-als-gold-stevie-award-gewinner-ausgezeichnet-302132478.html

Original-Content von: MediaGo, übermittelt durch news aktuell