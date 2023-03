MediaGo

MediaGo kündigt vollständige Deep-Learning-Fähigkeit für die gesamte Marketingkette an

San Francisco, 22. März 2023 (ots/PRNewswire)

Durch die Nutzung der führenden KI-Technologie von Baidu ist MediaGo nun eine der wenigen Werbeplattformen auf dem offenen Webmarkt, die diese vollständig erweiterte Funktion bietet.

MediaGo, eine führende globale KI-integrierte Marketingplattform der Global Business Unit von Baidu, gab heute sein neuestes Technologie-Update bekannt und wird damit zu einer der wenigen Werbeplattformen auf dem offenen Webmarkt, die Deep-Learning-Technologie vollständig auf die gesamte Marketingkette anwendet, einschließlich der Traffic-Betrugsbekämpfung, Traffic-Qualitätsvorhersage, Anzeigenklickratenvorhersage, Smart-Bid-Anzeigenkonversionsratenvorhersage, Benutzerabsichtsvorhersage und dynamischen Creative-Generierung –, um so sicherzustellen, dass Kampagnen bessere Ergebnisse und einen höheren Return on Investment (ROI) erzielen.

Durch die Nutzung der führenden künstlichen Intelligenz-(KI)-Technologie von Baidu und seines Deep-Learning-Frameworks hat MediaGo seine diskriminierende und generative KI in Anzeigenplatzierungsszenarien effektiv angewendet, um große Datenmengen einfach zu verarbeiten.

Die erweiterte Funktion von MediaGo passt automatisch den Bereitstellungsmodus, die Anzeigenbereitstellungsstrategie und die Algorithmusoptimierung basierend auf verschiedenen Szenarien und Datenänderungen an und stellt so sicher, dass Kampagnen einen höheren ROI erzielen. Außerdem kann es das Benutzerverhalten genau vorhersagen, indem sowohl historische als auch Echtzeitdaten analysiert werden, was hochpräzise, effiziente Werbung ermöglicht.

„Komplexe Traffic-Zusammensetzung und rasche Bereitstellung haben den offenen Web-Marktplatz geplagt, denn das macht es Werbetreibenden schwer, mit herkömmlichen Mitteln Platzierungsziele zu erreichen", sagte Elaine Hu, Head of U.S. Strategy and Partnership bei Baidus Global Business Unit. „Die KI-Deep-Learning-Technologie von MediaGo optimiert automatisch die Anzeigenbereitstellungsstrategien und ermöglicht eine hochpräzise und effiziente Werbewirksamkeit."

„Seit dem Start haben MediaGo-Kampagnen wurden Konversionen zu 35 % niedrigeren Kosten pro Aktion (CPA) generiert als der Durchschnitt von MVF, was zu einer signifikanten Rendite für Werbeausgaben im Vergleich zu anderen digitalen Kanälen geführt hat", sagte Calum McAuley, Native Consulting Advertising Manager von MVF, einer führenden britischen Plattform zur Kundengenerierung.

MediaGo erhält täglich bis zu 1 Milliarden Traffic-Ströme und hat aus seinen mehr als 10.000 Partnerschaften mit Medienquellen wie MSN, Xandr und Verizon große Mengen an Anzeigenplatzierungsdaten gesammelt.

Informationen zu MediaGo

MediaGo ist eine globale KI-integrierte Marketingplattform unter der Marke Baidu Global, die Kunden dabei unterstützt, schnell in den globalen Markt zu expandieren und den internationalen Einfluss zu steigern. MediaGo steht Kunden in Ostasien, Südostasien, dem Nahen Osten sowie in Europa und Nordamerika zur Verfügung und bietet medienübergreifende integrierte Marketinglösungen, einschließlich programmatischer Werbung, dem Wiederverkauf von Werbung und auf KI basierenden Empfehlungen für mehr als 10.000 Unternehmen. MediaGo hat es sich zum Ziel gesetzt, eine KI-Werbemaschine zu entwickeln, die den Medienkontext nutzt, um präzises Marketing im modernen Zeitalter zu erreichen. Erfahren Sie mehr über MediaGo, besuchen Sie: https://www.mediago.io/.

