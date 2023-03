Savlon Swasth India Mission

Savlon Swasth India kündigt Sachin Tendulkar als ersten „Handbotschafter" der Welt an, der Milliarden von Menschen zum Händewaschen inspirieren soll

NEU-DELHI, 6. März 2023 (ots/PRNewswire)

In einem einzigartigen Schritt wurde im Rahmen der Savlon Swasth India Mission der erste „Handbotschafter" der Welt bekanntgegeben. Es handelt sich dabei um einen der größten Cricketspieler aller Zeiten, Sachin Tendulkar. Der „Master Blaster", der weltweit für seinen enormen Beitrag zur Welt des Crickets bekannt ist, hat mit zahlreichen Sensationen in der Cricketgeschichte Generationen inspiriert. Nun leiht er in einer weiteren nie dagewesenen Aktion seine unvergleichlichen Hände einer besonderen Sache – als Handbotschafter, der Milliarden von Menschen dazu inspirieren möchte, die Hände gründlich zu waschen.

Durch innovative Erfahrungen und Initiativen hat ITCs Savlon Swasth India Mission Verhaltensänderungen in Bezug auf Handhygiene an vorderster Front vorangetrieben. Vermeidbare Infektionen verursachen eine enorme wirtschaftliche Belastung für unser Land, und regelmäßiges Händewaschen ist eine der einfachsten und effektivsten Methoden, um die Verbreitung von Krankheiten zu stoppen. Mit Sachin Tendulkar als erstem Handbotschafter der Welt macht die Savlon Swasth India Mission auf ihrem Weg, für eine gesündere Nation eine Kultur der Handhygiene zu entwickeln, einen weiteren Schritt.

Die von Ogilvy India konzipierte Kampagne beinhaltet eine Reihe von außergewöhnlichen Filmen, die Sachin Tendulkars Hand als Hauptprotagonisten zeigen – und damit den Zuschauern die Bedeutung von Handhygiene nahebringen und sie in seinem unnachahmlichen Stil daran erinnern, ihre Hände zu waschen.

Link zum Film – https://youtu.be/mpbZpjaNPgE

Sameer Satpathy, Divisional Chief Executive, Personal Care Products Business, ITC Limited, erklärte: „Das Händewaschen mit Seife oder Flüssigseife ist ein wichtiger Teil der täglichen Hygiene, der uns hilft, unsere allgemeine Gesundheit zu erhalten. Dies muss immer wieder aufs Neue betont werden, um eine gesunde Gewohnheit für Kinder im Besonderen und die Gesellschaft im Allgemeinen zu schaffen. Die Savlon Swasth India Mission steht an vorderster Front, um diese Verhaltensänderung bei der Handhygiene zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr, Sachin an Bord zu haben, der sich als „Handbotschafter" für die Savlon Swasth India Mission engagiert für diese Gewohnheit einsetzt."

Die berühmte Cricket-Legende Sachin Tendulkar kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „Handhygiene spielt beim Aufbau einer gesünderen Nation eine wichtige Rolle. Ich engagiere mich schon seit mehreren Jahren für diese Sache. Als das Team der Savlon Swasth India Mission eine einzigartige und unterhaltsame Methode vorstellte, um das Bewusstsein für dieses wichtige Thema zu schärfen, war ich begeistert von der Idee, dieser Initiative im wahrsten Sinne des Wortes meine Hand zu leihen. Es war mir ein Vergnügen, an dieser Kampagne zu arbeiten. Gemeinsam als Team hoffen wir alle, dass diese ansprechenden Filme Verhaltensänderungen bewirken und eine verantwortungsvolle Handhygiene fördern."

Informationen zur Savlon Swasth India Mission:

Das Programm der Savlon Swasth India Mission von ITC hat seit seiner Einführung im Jahr 2016 25.000 Schulen erreicht und mit seiner innovativen Reichweite mehr als 8 Millionen Kinder angesprochen. Das laufende Programm hat messbare Erfolge bei der Vermittlung von Handhygienegewohnheiten an Grundschulkinder erzielt. Mit innovativem Design und Kommunikation als Herzstück hat die Savlon Swasth India Mission im Laufe der Jahre verschiedene Initiativen gestartet, wie Savlon Healthy Hands Chalk Sticks, Savlon ID Guard und die jüngste #NoHandUnwashed-Kampagne zur Aufklärung und Förderung guter Hygienegewohnheiten.

