Flowserve und Clariter geben Zusammenarbeit zur Reduzierung von Kunststoffabfällen durch chemische Recyclinganlagen im kommerziellen Maßstab bekannt

Flowserve Corporation (NYSE: FLS), ein führender Anbieter von Durchflusskontrollprodukten und Dienstleistungen für die globalen Infrastrukturmärkte, und Clariter, ein globaler Pionier im Bereich Cleantech, gaben heute bekannt, dass die Unternehmen eine strategische Zusammenarbeit vereinbart haben, um die Produktion der hochwertigen, umweltfreundlichen Petrochemikalien von Clariter aus Kunststoffabfällen voranzutreiben.

Die patentrechtlich geschützte chemische Upcycling-Technologie von Clariter ergänzt andere traditionelle Recyclingmethoden. Sein einzigartiges Verfahren verwandelt den Großteil der Kunststoffabfälle in neue rohölfreie Produkte für die Industrie und den täglichen Gebrauch. Die nachhaltig produzierten Öle, Wachse und Lösungsmittel von Clariter erfüllen die höchsten Reinheitsstandards der Branche, sind lebensmittelecht und erfüllen oder übertreffen die Maßstäbe ihrer fossilen Pendants.

Im Rahmen dieser langfristigen Kooperationsvereinbarung wird Flowserve sein Fachwissen im Bereich der Durchflussregelung, der optimalen Dimensionierung von Anlagen und der Unterstützung bei der Inbetriebnahme für den Ausbau der kommerziellen Produktionsanlagen von Clariter einbringen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Flowserve der einzige Lieferant für alle Pumpen, Ventile, Dichtungen und RedRaven-Produkte für die ersten vier kommerziellen chemischen Recyclinganlagen von Clariter sein. Darüber hinaus wird Clariter auch nach Abschluss des Baus der Anlagen weiterhin Ersatzteile und Kundendienstleistungen von Flowserve beziehen. Die Unternehmen engagieren sich auch für die Entwicklung neuer, nachhaltiger Formulierungen für die Schmierung von Pumpen und Ventilen, die aus recycelten Kunststoffabfällen hergestellt werden sollen.

"Die Kreislaufwirtschaft bietet bedeutende Wachstumschancen für Flowserve und fügt sich nahtlos in unsere Strategie der Diversifizierung, Dekarbonisierung und Digitalisierung ein", sagte Scott Rowe, Flowserve Präsident und Chief Executive Officer. „Wir freuen uns über diese Vereinbarung und sind stolz darauf, dass unsere umfassenden Angebote Clariter auf dem Weg zur Errichtung kommerzieller Anlagen unterstützen werden. Wir freuen uns, dass wir durch unsere gemeinsamen Anstrengungen zur Dekarbonisierung erhebliche Mengen an Plastikmüll auf globaler Ebene vermeiden können und so gemeinsam die Welt verbessern können."

„Clariter freut sich, Flowserve als strategischen Partner willkommen zu heißen", sagte Ran Sharon, Präsident und Chief Executive Officer von Clariter. "Die Partnerschaft mit Flowserve ist ein wichtiger Impuls für das Design und die Konstruktion unserer zukünftigen Anlagen sowie für die kommerzielle Umsetzung unserer innovativen Technologie zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in grüne Produkte, die fossile Petrochemikalien ersetzen. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, mit der wir unsere gemeinsamen Nachhaltigkeitsziele verfolgen und dem Plastikmüll ein Ende setzen."

Um mehr darüber zu erfahren, wie Flowserve die Dekarbonisierung vorantreibt und wie seine Produkte und Dienstleistungen Kunden dabei helfen, ähnliche Ziele zu erreichen, besuchen Sie bitte: https://www.flowserve.com/en/energy-transition/decarbonization/

Um mehr über die einzigartige Technologie und das Verfahren von Clariter zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://clariter.com/solution/

Informationen zu Flowserve: Flowserve Corp. ist einer der weltweit führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Fluidtechnik und -steuerung. Das Unternehmen ist in über 55 Ländern tätig und produziert technische und industrielle Pumpen, Dichtungen und Ventile sowie eine Reihe damit verbundener Durchflussmanagementdienste. Weitere Informationen über Flowserve finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.flowserve.com.

Informationen zu Clariter: Clariter ist ein globales Cleantech-Unternehmen, das ein chemisches Recyclingverfahren entwickelt hat, welches eine Lösung für die Epidemie von Plastikmüll bietet. Diese firmeneigene, effiziente Technologie wandelt Kunststoffabfälle in hochwertige, wertvolle Produkte um: Öle, Wachse und Lösungsmittel, die Produkte auf fossiler Basis ersetzen. Clariter bietet eine kommerziell attraktive Kombination aus Rentabilität und Nachhaltigkeit.

