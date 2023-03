PioneerMakers GmbH

Speedruns in Hanau am Main - Gaming Event auf dem New Work Campus der PioneerMakers GmbH

Bild-Infos

Download

Hanau am Main (ots)

Am vergangenen Wochenende fand ein außergewöhnliches Gaming-Event in Hanau statt. Der SpeedrunsDE Marathon bereicherte den Wirtschaftsstandort Hanau und reflektierte die neue Welt der Arbeit. Veranstaltet wurde das Charityevent von Moonflow Media GmbH, den Pionieren von Speedruns in Deutschland, in Kooperation mit der PioneerMakers GmbH, Betreiber des New Work Campus in Hanau.

Das Event brachte Gaming-Enthusiasten aus der deutschsprachigen Region online und physisch zusammen und bot eine einzigartige Gelegenheit, ihre Fähigkeiten in Speedruns zu demonstrieren. Der PioneerMakers Campus war das perfekte Setting für die Veranstaltung, die nicht nur Gaming-Spaß bot, sondern auch eine tiefere Bedeutung hatte. Es war das erste Speedruns Hybrid-Event dieser Art in Deutschland.

Die Verknüpfung der Gaming-Industrie mit der neuen Welt der Arbeit wurde deutlich, als die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Herausforderungen von Speedruns meisterten. Die Geschwindigkeit, Präzision und Strategie, die bei Speedruns gefordert werden, spiegeln die Anforderungen wider, die in der modernen Arbeitswelt immer wichtiger werden. Geschäftsführerin PioneerMakers, Katja Weinstock: "Die Fähigkeit, komplexe Probleme schnell und effektiv zu lösen, ist ein wertvolles Gut, das in vielen Berufsfeldern gefragt ist. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer demonstrierten nicht nur ihr Gaming-Talent, sondern auch ihre Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten und kreative Lösungen zu finden."

Herz bewiesen die Speedrunner, indem sie an drei Tagen knapp 1.200 EUR Spendengelder erspielten, die dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hanau, AKHD, zugutekommen sollen.

Die Gaming Industrie mit weltweit über 150 Mrd. Umsatz wächst zu einem wichtigen Wirtschaftszweig heran, der auch den Standort Hanau stärken könnte. Die Branche bietet nicht nur Arbeitsplätze für Programmierer und Designer, sondern auch für Marketing- und Vertriebsexperten, die für den Erfolg von Videospielen entscheidend sind. Die Veranstaltung war ein gutes Beispiel dafür, dass der Standort Hanau ein aufstrebender Ort für innovative und zukunftsorientierte Unternehmen und Veranstaltungen ist.

Original-Content von: PioneerMakers GmbH, übermittelt durch news aktuell