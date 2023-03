United Imaging Healthcare Co., Ltd.

United Imaging Healthcare stellt auf dem ECR den weltweit ersten Ganzkörper-Ultrahochfeld-MRT 5.0T, den uMR Jupiter 5.0T vor

Wien, 3. März 2023 (ots/PRNewswire)

-- zusammen mit einer Reihe anderer bahnbrechender Technologien

Der weltweit erste Ganzkörper-Ultrahochfeld-MRT, der uMR Jupiter 5.0T, wurde zusammen mit den umfassenden Vorzeigeprodukten von United Imaging Healthcare für alle Modalitäten, einschließlich PET/CT, PET/MR, MR, CT und DR, auf der European Society of Radiology (ECR) vom 1. bis 5. März in Wien, Österreich, zum ersten Mal international vorgestellt.

Der uMR Jupiter 5.0T hebt sich als eine völlig neue Spezies von der Masse ab. Es hat die technischen Herausforderungen der Ultrahochfeld-MRT erfolgreich gemeistert und ist nun das erste Gerät der Welt, das klinische Ganzkörperanwendungen ermöglicht. Dank der höheren Auflösung und dem SNR von 5,0T können Radiologen jetzt anatomische Strukturen sichtbar machen, die zuvor auf der 3,0T-MRT nicht zu sehen waren. Diese Funktion erhöht die Diagnosesicherheit und erleichtert die präzise präoperative Planung.

Außerdem könnte der innovative 5.0T-Magnet in einem Raum der Größe 3.0T installiert werden, was ihn für medizinisches Fachpersonal leichter zugänglich macht. Der uMR Jupiter 5.0T wird möglicherweise neue Wege in der Präzisionsmedizin, der translationalen Medizin und darüber hinaus beschreiten.

Neben dem uMR Jupiter 5.0T wird am Stand auch die uAIFI Technology Platform zu sehen sein, die uMR-Scannern mehr Möglichkeiten bietet und KI für alle zugänglich machen soll. Die uAIFI Technology Platform basiert auf einer Reihe von fortschrittlichen KI-Applikationen und Hardware-Innovationen, die qualitativ hochwertige Bildgebung zugänglicher, schneller und einfacher machen und gleichzeitig moderne Lösungen für die Patientenversorgung bieten. Ein Beispiel ist ACS, die weltweit erste Beschleunigungstechnologie AI-assisted MR, die vom FDA freigegeben wurde. ACS läutet eine neue Ära der MR-Beschleunigung für 2D- und 3D-Bildgebung ein; ein weiteres Beispiel ist EasySense, die erste Millimeterwellen-Radarlösung der Branche. Diese innovative Technologie bietet Patienten ein „bandfreies" Erlebnis und optimiert gleichzeitig den Arbeitsablauf für medizinische Fachkräfte.

Durch die umfassenden Möglichkeiten von uAIFI hat uMR ein noch größeres Potenzial, leistungsfähigere Bildgebungsfunktionen und eine verbesserte Untersuchungserfahrung zu bieten.

Besucher des ECR können sich am Stand von United Imaging über weitere klinische Anwendungen von Spitzentechnologien informieren und auf den beiden Symposien, die im Rahmen der Veranstaltung stattfinden, wertvolle Einblicke in die Geschäftswelt gewinnen: „Empowering MRI with uAiFI Technology: Achieving the Impossible for Imaging" und „Enhance Clinical Outcomes through Next-Generation Imaging Solutions".

„Unser ständiges Streben nach Innovation und unser Augenmerk auf die klinischen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Patienten verschaffen unseren Produkten selbst in einer der wettbewerbsintensiven Regionen einen Vorteil", sagt Dr. Jusong Xia, President von International Business bei United Imaging Healthcare. „Als eines der größten medizinischen Treffen in Europa bringt ECR Radiologie-Fachleute, Radiografen, Physiker und Branchenvertreter zusammen. Es ist eine großartige Gelegenheit, Interessenvertretern der Branche unsere Fähigkeiten zu präsentieren und das Markenbewusstsein in dieser Branche zu steigern. Als neuerer Akteur des ambitionierten Innovators in Europa planen wir, unsere Leidenschaft für den Wandel auf der Veranstaltung zu demonstrieren", fügte er hinzu.

Polen hat 2019 sein erstes digitales PET/CT (uMI®) installiert, das den Start von United Imaging auf dem europäischen Markt repräsentiert. Anfang 2022 hat United Imaging mit der Installation des ersten digitalen PET/CT uMI780 in Italien und weiteren Installationen des gesamten Produktportfolios in Italien, einschließlich des ersten 75-cm-Ultra-Wide-Bore-3,0T uMR Omega in Europa, den Schritt nach Westeuropa gewagt. „Europa hat einen sehr ausgereiften Gesundheitsmarkt mit starkem Wettbewerb. Wir haben viel in den europäischen Markt investiert. 2019 haben wir beispielsweise unsere Tochtergesellschaft In Warschau gegründet und verfügen jetzt über ein gut ausgestattetes lokales Team, einschließlich Marketing, Schulung und Kundendienst für Hunderte von Kunden in ganz Europa", fügte Vice President und General Manager for Europe, Lukasz Mizerka hinzu.

Die Radiologie ist ein wichtiger Teil der Gesundheitsversorgung, der die Menschen auf ihrem Lebensweg begleitet. ECRs Thema, „The Cycle of Life", das die Verbindung von Radiologie zur Gesundheitsversorgung in allen Lebensphasen anerkennt, unterstreicht die Bedeutung der Radiologie im Gesundheitswesen. „United Imaging, ein globaler innovator für hochmoderne medizinische Bildgebungs- und Strahlentherapiegeräte, ist sicher, dass medizinische Bildgebung das Leben der Menschen verbessern kann. Durch die Förderung technologischer Innovationen hat sich United Imaging der Aufgabe verschrieben, seine Mission der gleichberechtigten Gesundheitsversorgung für Alle™ zu erreichen. In 59 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt, darunter China, den USA, Europa, Japan, Indien, Südostasien, Afrika, Südamerika und dem Nahen Osten, werden unsere Produkte in mehr als 10.400 Krankenhäusern und Forschungseinrichtungen eingesetzt", wie Dr. Qiang ' Al' Zhang, Vorsitzender und Co-CEO von United Imaging Healthcare betonte.

United Imaging strebt weiterhin Innovation in der Medizintechnik und Forschung an, indem es mit weltbekannten klinischen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen wie Yale University, Washington University in St. Louis und die University of Texas, um nur einige zu nennen, kollaboriert. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 ist das Unternehmen weltweit mit Tochtergesellschaften und F&E-Zentren in China, den Vereinigten Staaten, Japan, Malaysia, Korea, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Polen usw. gewachsen und bedient Tausende von medizinischen und Forschungseinrichtungen. Bisher hat United Imaging mehr als 90 bahnbrechende Produkte mit eigens entwickelten Kerntechnologien auf den Markt gebracht, die weltweit für die weltweit führende Leistung anerkannt sind.

(Hinweis: Das uMR Jupiter 5.0T ist nicht CE gekennzeichnet und noch nicht kommerziell erhältlich. Die genannten Produkte/Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich.)

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2014331/1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/united-imaging-healthcare-stellt-auf-dem-ecr-den-weltweit-ersten-ganzkorper-ultrahochfeld-mrt-5-0t-den-umr-jupiter-5-0t-vor-301762208.html

Original-Content von: United Imaging Healthcare Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell