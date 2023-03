Alphawave Semi

Alphawave Semi Opens Ottawa Office, Ausbau der kanadischen Präsenz und technischer Führung

London und Toronto, 3. März, 2023 (ots/PRNewswire)

Das neue Büro verfügt über einen umfangreichen Laborraum, um die technische Führungsposition des Unternehmens bei der Hochgeschwindigkeitskonnektivität zu beschleunigen

Alphawave Semi (LSE: AWE), ein weltweit führendes Unternehmen für Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die weltweite Technologieinfrastruktur, gab heute die Eröffnung seines neuesten Büros in Ottawa, Ontario bekannt.

Das neue Büro befindet sich im Kanata North technology park und bietet mehr als 20.000 (1858) Quadratmeter Arbeitsfläche mit mehr als 4.000 (371,5) Quadratmetern Laborfläche für seine Controller-, SerDes und optische Ingenieurteams. Das neue Grundstück, das angekündigt wurde im Juli letzten Jahres, wird es Alphawave Semi-Technikteams ermöglichen, die nächste Generation von Konnektivitätstechnologien effektiv zu testen und zu enthüllen.

„Alphawave Semi hat ein außergewöhnliches Wachstum erlebt und hat eine bedeutende Präsenz in Nordamerika etabliert", sagte Tony Pialis, CEO und Mitbegründer von Alphawave Semi. „Als vertikal integriertes Halbleiterunternehmen wird dieser neue Büro- und Laborraum sicherstellen, dass wir unsere globalen Kunden weiterhin mit unseren branchenführenden IP- und Silizium-Lösungen für Konnektivität versorgen, dank der Fähigkeiten, die dieser neue Raum unseren Ingenieuren bietet".

Das Büro bietet ergonomische Arbeitsplätze für alle Mitarbeiter, einen ruhigen Raum für Meditation und Gebete, kollaborative Räume und Schulungsräume für die professionelle Entwicklung vor Ort. Die Schaffung spezieller Räume, die den vielfältigen Mitarbeiterstamm des Unternehmens unterstützen, war bei der Gestaltung dieses neuesten Büros von entscheidender Bedeutung und folgt der kürzlichen Auszeichnung von Alphawave Semi als großartiger Place to Work®.

Die Niederlassung in Ottawa ist der neueste Standort von Alphawave Semi und eine weitere Niederlassung befindet sich im Bau in Pune, Indien. Alphawave Semi beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter in sieben Ländern weltweit.

Informationen zu Alphawave Semi

Alphawave Semi ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die weltweite Technologieinfrastruktur. Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave Semi einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Wir sind ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen. Unsere IP-, kundenspezifischen Silizium- und Konnektivitätsprodukte werden von globalen Tier-1-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Datenverarbeitung, Netzwerke, KI, 5 G, autonome Fahrzeuge und Speicher eingesetzt. Das Unternehmen wurde2017von einem technischen Expertenteam gegründet, das eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP vorweisen kann. Unser Ziel ist es, die kritische Dateninfrastruktur im Zentrum unserer digitalen Welt zu beschleunigen. Um mehr über Alphawave Semi zu erfahren, besuchen Sie bitte: awavesemi.com.

