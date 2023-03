Techtronic Industries

TECHTRONIC INDUSTRIES LIEFERT SOLIDE JAHRESERGEBNISSE FÜR 2022

Hongkong, 2. März 2023 (ots/PRNewswire)

BRUTTOMARGE AUF 39,3 % GESTEIGERT, EBIT AUF 1,2 MILLIARDEN US-DOLLAR ERHÖHT

Das weltweit tätiges Unternehmen für Energietechnik, Bodenpflege und -reinigung Techtronic Industries Co. Ltd. („TTI" oder die „Group") (Aktien-code: 669, ADR-Symbol: TTNDY) freut sich, die geprüften konsolidierten Ergebnisse des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2022 Jahresende bekanntzugeben. TTI bewies 2022 die Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells in einem schwierigeren Umfeld. Nach einer annähernden Verdoppelung der Umsatzbasis von 2018 bis 2021 erzielte die Gruppe im Jahr 2022 ein Umsatzwachstum von 2,8 % in lokaler Währung, das auf das außerordentliche Wachstum des MILWAUKEE-Geschäfts zurückzuführen ist.

Unser Vorzeigegeschäft MILWAUKEE wuchs um 21,8 % in Landeswährung

Der freie Cashflow stieg in der zweiten Jahreshälfte und beendete das Jahr mit 329 Millionen US-Dollar

Die Bruttomarge verbesserte sich im 14. Jahr in Folge auf 39,3 % und stieg um 54 Basispunkte.

Finanzielle Performance-Highlights für 2022 20 22* US- Dollar Millionen 2021 US- Dollar Millionen Änderungen Umsatz 13.254 13.203 +0,4 % Bruttogewinnmarge 39,3 % 38,8 % +54 bps EBIT 1.201 1.192 +0.8 % Gewinn, der den Eigentümern der Gesellschaft zurechenbar ist 1.077 1.099 (2,0 %) Unverwässerter Gewinn pro Aktie (US-Cents) 58,86 60,04 (2,0 %) Dividende pro Aktie (ca. US-Cents) 23,81 23,81 -

*Für das Jahr mit 31. Dezember 2022 Abschluss

Die Bruttomarge verbesserte sich im 14. Jahr in Folge, von 38,8 % im Jahr 2021 auf 39,3 % im Jahr 2022. Das TTI EBIT stieg um 0,8 % auf 1,2 Milliarden US-Dollar an und die Marge erhöhte sich leicht auf 9,1%. Der Nettogewinn sank um 2,0 % auf 1,1 Mrd. US-Dollar aufgrund höherer Zinsaufwendungen. Der Gewinn pro Aktie sank um 2,0% auf 58,86 US-Cents. Der Konzern generierte einen freien Cashflow von 329 Millionen US-Dollar, mit einer enormen Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte. Das Verhältnis zwischen Betriebskapital und Umsatz lag zum Jahresende bei 21,2 %, verglichen mit 20,9 % im Vorjahr. Besonders wichtig ist, dass die Bestandsdauer an Fertigwaren um 3 Tage auf 113 Tage zum Jahresende zurückging.

Der Geschäftsbereich Power Equipment von TTI, der 93,0 % des Gesamtumsatzes ausmacht, wuchs währungsbereinigt um 5,5%. MILWAUKEE wuchs 21,8 % in Landeswährung und glich damit Rückgänge in unseren Verbraucher- und Bodenpflegegeschäften aus. Im Bereich der Elektrogeräte generierte TTI ein niedriges zweistelliges organisches Wachstum in Europa und dem Rest der Welt sowie ein positives Wachstum im Kerngeschäft Nordamerikas.

Der Vorstand empfiehlt eine Schlussdividende in Höhe von 90,00 HK-Cents (ca. 11,58 US-Cents) pro Aktie. Zusammen mit der Zwischendividende in Höhe von 95,00 HK-Cents (ca. 12,23 US-Cents) pro Aktie wird dies zu einer Ganzjahresdividende in Höhe von 185,00 HK-Cents (ca. 23.81 US-Cents) pro Aktie führen, wie im Vorjahr.

Herr Horst Pudwill, Chairman von TTI, sagte: „Mit einem starken Anstieg des freien Cashflows und einer gesunden Bilanz ist TTI gut positioniert, um unsere globale Führungsposition in den Bereichen Industrie, Berufsbildung und Verbraucher weiter auszubauen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir unsere Marktanteile weiter ausbauen und 2023 besser abschneiden werden als der Markt."

Herr Joseph Galli, CEO von TTI, kommentierte: „TTI ist gut positioniert, um 2023 besser abzuschneiden als der Markt. Wir haben nicht nur unsere SG&A-Kostenbasis angepasst, sondern auch unsere Fixkosten gestrafft und unser Produktionsniveau umsichtig gesteuert, während wir eine Reihe innovativer neuer Produkte entwickelt haben."

Informationen zu TTI

TTI ist ein weltweit führender Anbieter von kabellosen Technologien, die Power Tools, Outdoor Power Equipment, Bodenpflege und Reinigungsprodukte für die Bereiche Hausbau, Bauwesen, Instandhaltung, Industrie und Infrastruktur umfassen. Das Unternehmen hat ein Fundament, das auf vier strategischen Triebkräften beruht – starke Marken, innovative Produkte, außergewöhnliche Mitarbeiter und operative Exzellenz – und das eine weitreichende langfristige Vision zur Weiterentwicklung der schnurlosen Technologie widerspiegelt. Die globale Wachstumsstrategie des unermüdlichen Strebens nach Produktinnovation hat TTI an die Spitze seiner Branchen gebracht und gleichzeitig hohe Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsstandards aufrechterhalten. Das leistungsstarke Markenportfolio von TTI umfasst Elektrowerkzeuge, Zubehör und Handwerkzeuge von MILWAUKEE, AEG und RYOBI und HOMELITE Outdoor-Produkte, EMPIRE-Layout- und Messprodukte sowie Bodenpflegeprodukte und -Lösungen von HOOVER, ORECK, VAX und DIRT DEVIL.

TTI wurde 1985 gegründet und ist seit 1990 an der Stock Exchange of Hong Kong Limited notiert. TTI ist eine der Aktien, die im Hang Seng Index, Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark Index, FTSE RAFITM All-World 3000 Index, FTSE4Good Developed Index und MSCI ACWI Index enthalten sind. Weitere Informationen finden Sie auf www.ttigroup.com.

Alle eingetragenen Marken mit Ausnahme von AEG und RYOBI befinden sich im Besitz der Firmengruppe. AEG ist eine eingetragene Marke der AB Electrolux (publ.), und wird unter Lizenz verwendet. RYOBI ist eine eingetragene Marke von Ryobi Limited und wird unter Lizenz verwendet.

