BT wählt SS&C für Unit Registry Services

Windsor, Conn. (ots/PRNewswire)

WINDSOR, Conn., 11. Sept. 2024 /PRNewswire/ – SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute bekannt, dass BT, ein führendes australisches Vermögensverwaltungsunternehmen, einen langfristigen Vertrag mit SS&C Global Investor and Distribution Solutions (GIDS) über Dienstleistungen im Bereich der Anteilsregistrierung unterzeichnet hat. Das SS&C-Team für die Verwaltung verwalteter Fonds wird für 88 von BT verwaltete Fonds Dienstleistungen im Bereich der Anteilsregistrierung erbringen, einschließlich der Betreuung von Anlegern und der Websites der Anteilsregistrierung für den digitalen Zugang zu Konten und Transaktionen.

BT hat zuvor das Anteilsregister und den Anlegerservice für diese verwalteten Fonds intern verwaltet. SS&C wird sich darauf konzentrieren, BT dabei zu unterstützen, den digitalen Zugang zu Anlegerinformationen zu verbessern und Prozesse zu automatisieren, um die Effizienz zu steigern.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit BT. Wir haben mit den BT-Teams an der Integration des Betriebsmodells und der Technologien gearbeitet, um vom ersten Tag an eine marktführende Erfahrung zu bieten", sagte Shaun McKenna, Leiter von SS&C GIDS, Australien. „SS&C verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Unterstützung von Vermögensverwaltern bei der Digitalisierung und Transformation ihrer Abläufe. Wir freuen uns darauf, eine skalierbare, technologiegestützte Registry-Lösung zu liefern, die BT und seine Managed-Fund-Kunden in dieser spannenden nächsten Phase ihres Geschäfts unterstützt."

SS&C GIDS ist der weltweit größte Transfer Agent und die größte Registerstelle für Anteile. Die Abteilung betreut mehr als 1.000 Kunden weltweit und verarbeitet mehr als 200 Mio. Transaktionen pro Jahr. SS&C bietet End-to-End-Lösungen für den gesamten Lebenszyklus von Investoren. Erfahren Sie hier, wie SS&C GIDS Ihnen helfen kann, Abläufe zu rationalisieren, die Produktdiversifizierung zu fördern, modernste digitale Interaktionen zu liefern und vieles mehr.

Information zu BT

BT gehört zur Westpac Group und kann auf eine 50-jährige Erfahrung in der Bereitstellung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen, einschließlich Investitionslösungen, und der Unterstützung von Finanzberatern zurückblicken. BT ist eines der führenden australischen Vermögensverwaltungsunternehmen mit der Vision, die Qualität der Finanzberatung zu verbessern. Weitere Informationen unter https://bt.com.au/

Informationen zu SS&C Technologies

SS&C ist ein weltweiter Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. Das 1986 gegründete Unternehmen SS&C hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Rund 20.000 Finanzdienstleister und Unternehmen des Gesundheitswesens, von den weltweit größten Unternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen Firmen, vertrauen auf SS&C, wenn es um Know-how, Skalierung und Technologie geht.

Weitere Informationen über SS&C (Nasdaq: SSNC) sind verfügbar unter www.ssctech.com.

