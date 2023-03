Huawei Device Co., Ltd.

MWC 2023: Petal Search stellt die neueste multimodale AR-Suche für schnelle Objekterkennung und Textübersetzung vor

Barcelona, Spanien, 1. März 2023 (ots/PRNewswire)

Huawei hat auf der MWC Barcelona 2023 die neueste AR-Suchfunktion und die Bildschirmobjektiv-Funktion seiner mobilen Suchmaschine, Petal Search, vorgestellt. Mit diesen Funktionen kann Petal Search Nutzern als Dolmetscher und Produktsprecher zur Seite stehen und die Anforderungen der Nutzer an Text-, Bild- und Objekterkennung in verschiedenen Szenarien wie Reisen und Unterhaltung erfüllen. Basierend auf Deep Learning und groß angelegtem maschinellen Lernen kann Petal Search Hunderttausende von Objekten aus Dutzenden von Kategorien innerhalb von Hundertstelsekunden erkennen und gleichzeitig die Übersetzung in mehrere gängige Sprachen unterstützen. Die Suchmaschine kann Inhalte auf dem Bildschirm schnell erkennen, Suchergebnisse anzeigen und diese dann übersetzen, um den Verbrauchern ein bequemes und intelligentes mobiles Sucherlebnis zu bieten.

Ständige Verbesserung der AR-Suche zur Erweiterung der Anwendungsszenarien

Laut Statista erreichte die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) der weltweiten zahlenden Nutzer von AR-bezogenen Diensten im Zeitraum 2020 bis 2022 64 %. In diesem Jahr erweitert Petal Search seine AR-Suchfunktion. Die Funktion trainiert Modelle auf der Grundlage von mehreren hundert Millionen Datensätzen, um die abstrakten Merkmale von Bildern zu erlernen, und baut eine Online-Index-Bibliothek mit mehreren Milliarden Bildern auf. In Verbindung mit der effizienten und stabilen Online-Abruffunktion kann das System den Abruf abschließen und genaue Ergebnisse in nur wenigen hundertstel Sekunden liefern. Die in die App integrierte AR-Suchfunktion bedeutet, dass Benutzer keine Fotos mehr aufnehmen müssen, wenn sie ein Objekt erkennen möchten. Stattdessen müssen sie einfach auf das Symbol für die optische Suche tippen und die Kamera ihres Huawei-Handys auf den Inhalt richten, den sie erkennen möchten, um Ergebnisse in Echtzeit zu erhalten. Dadurch wird die Erkennungsgeschwindigkeit bei gleichzeitiger Stabilität erheblich gesteigert und die Anwendungsszenarien werden erweitert. So können Nutzer die AR-Suche beispielsweise nutzen, um im Freien schnell unbekannte Pflanzen zu erkennen oder auf Reisen im Ausland die Speisekarten von Restaurants nahtlos zu übersetzen. Derzeit kann die AR-Suchfunktion Hunderttausende von Objekten erkennen, darunter berühmte Persönlichkeiten, Tiere, Pflanzen und Wahrzeichen. Darüber hinaus können mit Hilfe der von Huawei entwickelten Technologien zur optischen Zeichenerkennung (OCR) und maschinellen Übersetzung viele wichtige Sprachen in mehrere andere übersetzt werden.

Petal Search hilft Nutzern nicht nur, schnell mehr über die Welt vor ihren Kameras zu erfahren, sondern bietet darüber hinaus die Bildschirmobjektiv-Funktion, mit der sie noch mehr entdecken können. Im normalen Modus identifiziert diese Funktion Inhalte auf dem Bildschirm und zeigt verwandte Suchergebnisse an, z. B. Informationen über das Objekt im Bild und ähnliche Bilder. Im Übersetzungsmodus können Benutzer Bildschirminhalte übersetzen und die Übersetzungsergebnisse auch unterwegs speichern. So wird das Surfen auf Websites und das Lesen von Nachrichten in Fremdsprachen zu einem unkomplizierten Erlebnis.

Zusammenführung von Tools, Inhalten und Diensten, um das Sucherlebnis aus einer Hand zu verbessern.

Um Nutzern ein besseres Sucherlebnis aus einer Hand zu ermöglichen, bietet Petal Search eine umfassende Suchfunktion, die Tools, Inhalte und Dienste integriert. Mit Petal Search können Benutzer eine Vielzahl von Apps sicher herunterladen, tägliche Tools nutzen, um jederzeit und überall das Wetter, Übersetzungen und Wechselkurse abzufragen, sowie aktuelle Nachrichten, Videos, Bilder und akademisches Wissen abrufen. Petal Search ist für Benutzer in verschiedenen Ländern und Regionen zugeschnitten. Die App hat bereits weitreichende lokalisierte Funktionen eingeführt, wie die Lastabwurfkarte in Südafrika und die Erdbebeninformationskarte in Lateinamerika. Darüber hinaus hat Petal Search sich mit mehr als 3000 Ökosystempartnern zusammengeschlossen, um Nutzern Dienstleistungen aus einer Hand zu bieten, die Bereiche wie Shopping, Reisen und das Leben vor Ort abdecken.

Derzeit bietet Petal Search Dienste für Nutzer in mehr als 170 Ländern und Regionen an, unterstützt mehr als 70 Sprachen und erfüllt den lokalen Standard der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Als Schlüsselkomponente der „1 + 8 + N" -Strategie von Huawei wird Petal Search ständig Spitzentechnologien auf der Grundlage der Software- und Hardware-Kapazitäten von Huawei nutzen, lokale Suchdienste optimieren und sich zu einem bequemeren und intelligenteren Sucherlebnis aus einer Hand weiterentwickeln.

Wenn Sie mehr über HUAWEI Petal Search erfahren möchten, finden Sie hier den direkten Download-Link für Petal Search: https://search-app-dra.dbankcdn.com/app/PetalSearch/MWC/PetalSearch-MWC2023.apk

