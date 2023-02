Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles kündigt Beförderungen von Partnern, Principals und Senior Client Principals in den Geschäftsbereichen Executive Search und Heidrick Consulting bekannt

Chicago (ots/PRNewswire)

Die Beförderungen erstrecken sich auf 22 Städte in 14 Ländern, da das Unternehmen sein Engagement für berufliche Entwicklung und Kultur in einem sich ständig verändernden Marktumfeld weiter vorantreibt

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globalen Führungsberatungs- und On-Demand-Talentlösungen, gab die Beförderung von 19 Partnern, 29 Principals und einem Senior Client Principal in seinen weltweiten Geschäftsbereichen Executive Search und Heidrick Consulting bekannt.

„Heidrick & Struggles" ist stolz darauf, Führungspersönlichkeiten in unserem Unternehmen auszubilden. Wir engagieren uns sehr für die Entwicklung unserer Teams und die Schaffung einer konkurrenzlosen Kultur für Spitzentalente", sagte Präsident und Geschäftsführer Krishnan Rajagopalan. „Unsere neu beförderten Berater haben sich als dynamische, agile Führungskräfte erwiesen, die für ihre Führungsstärke, ihr innovatives Denken und ihren Geist der Zusammenarbeit anerkannt sind, sowohl innerhalb unserer eigenen Organisation als auch bei der Betreuung unserer Kunden und der Beratung zu den komplexen Talent- und Humankapitalfragen, mit denen sie heute konfrontiert sind."

Die beförderten Berater sind in 22 Städten in 14 Ländern tätig.

Zum Partner befördert:

Zum Principal befördert:

Zum Senior Client Principal befördert:

Cate Borness, Heidrick Consulting (Sydney)

Informationen zu Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung bedient. In unserer Rolle als zuverlässige Führungsberater arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln. Dabei bringen wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Führungskräftesuche, Diversität und Integration, Bewertung und Entwicklung von Führungskräften, Organisations- und Teamentwicklung, Kulturgestaltung und bedarfsgerechte, unabhängige Talentlösungen zusammen. Heidrick & Struggles leistet seit mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Personalberatung. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen an, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, ein Führungsteam nach dem anderen.® www.heidrick.com

