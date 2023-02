Hoffmann Productions GmbH

Paul Hoffmann: Wie sein Team den Consulting- und Agenturmarkt von Morgen kreiert

Paul Hoffmann ist Geschäftsführer der Hoffmann Productions GmbH. Als Branding-Experte und Fotograf unterstützt er Berater, Coaches, Experten und Agenturdienstleister dabei, ihre Außendarstellung zu optimieren. Hier erfahren Sie, wie sein Team dabei vorgeht und was ihn als Arbeitgeber auszeichnet.

Viele Coaches, Berater und Dienstleister verfügen über ausgezeichnete Fachkenntnisse, führen jedoch oft ein Schattendasein, da sie online kaum oder nicht in der richtigen Form präsent sind. Ihnen fehlen die Kenntnisse über eine wirkungsvolle Außendarstellung und den richtigen Einsatz von Werbemaßnahmen im Internet. Hier setzt Paul Hoffmann von der Hoffmann Productions GmbH an und verhilft seinen Auftraggebern zur gekonnten Selbstdarstellung, die potenzielle Kunden von ihnen erwarten. "Nur durch ein geschicktes Marketing heben sich Personenmarken von der Masse ab und werden als kompetente Ansprechpartner wahrgenommen, denen man sich als Kunde vertrauensvoll zuwendet", erkennt Paul Hoffmann.

Der Experte weiß genau, worauf es bei der Präsentation von Personenmarken im Internet ankommt. Er kennt die Bedürfnisse der Zielgruppe und richtet die Marketingstrategien der Coaches, Berater und digitalen Dienstleister, für die er tätig wird, darauf aus. Besonders wichtig sind aktuelle sowie professionelle Bilder und Videos, die dringliche Kundenfragen bereits im Vorfeld beantworten. Da der Bedarf nach seinem Angebot zudem stetig steigt, erweitern er sein Team regelmäßig um kompetente Mitarbeiter. So wird er einerseits als professioneller Branding-Experte und Fotograf, andererseits als erstklassiger Arbeitgeber wahrgenommen.

Mit strategischer Planung zur optimalen Sichtbarkeit

Eine werbewirksame Präsentation muss visuell und auch inhaltlich die Erwartungen potenzieller Kunden erfüllen. Daher ist es wichtig, professionelle Fotoaufnahmen und Videoproduktionen auf deren Bedürfnisse abzustimmen und dabei klare Botschaften zu übermitteln, die die Fachkompetenz der Dienstleister verdeutlichen. Paul Hoffmann achtet daher auf Details, die oft eine enorme Wirkung entfalten. Beginnend mit der Auswahl der passenden Garderobe und geeigneten Accessoires bis hin zur Auswahl einer adäquaten Umgebung wird alles gekonnt in Szene gesetzt. Die geschickte visuelle Umsetzung ist die Grundlage für die Wertschätzung, die Interessenten dem digitalen Dienstleister entgegenbringen.

Motiviert und visionär - das Team von Paul Hoffmann

"Allein in den vergangenen zwölf Monaten haben wir mehr als 80 Kunden aus dem Consulting- und Agenturmarkt betreut", verrät Paul Hoffmann. In Zukunft wolle man diese Anzahl weiter ausbauen, so der Branding-Experte. Daher sucht er stets nach Verstärkung für sein aufstrebendes Team. Mitarbeiter von Hoffmann Productions profitieren nicht nur von einem modernen Arbeitsumfeld im Herzen Stuttgarts. Vielmehr dürfen sie sich darauf freuen, ihre Passion für Fotografie, Grafikdesign und Marketing auf kreative Art und Weise umzusetzen.

"Wir entwickeln hochprofessionelle Branding-Strategien und setzen sie mit größtmöglichem Einfallsreichtum um", betont Paul Hoffmann. So bringt jeder seiner Mitarbeiter seine individuellen Fähigkeiten und Stärken ein, um für die Kunden der Agentur maßgeschneiderte und einzigartige Ergebnisse zu kreieren. Grundsätzlich sind für eine Zusammenarbeit keine umfassenden Vorkenntnisse oder Qualifikationen nötig - der Branding-Experte bildet seine neuen Mitarbeiter von A bis Z aus und bietet ihnen nach erfolgreicher Einarbeitung reizvolle Aufstiegschancen.

Paul Hoffmann: Mit klarer Philosophie zum Ziel

"Es war schon immer mein Anspruch, der Beste zu sein. Deshalb möchte ich auch für meine Kunden stets das bestmögliche Ergebnis erzielen und ungenutztes Potenzial lückenlos aufdecken", so Paul Hoffmann. Demnach treibt der Branding-Experte und Fotograf auch sein Team stets zu Bestleistungen an. Gleichzeitig werden Motivation und Fleiß bei Hoffmann Productions ausnahmslos honoriert. Darüber hinaus erhalten alle Mitarbeiter von modernen Arbeitsmaterialien über Aus- und Weiterbildungen bis hin zu flexiblen Arbeitszeiten alles, was sie für ein erfolgreiches Arbeiten benötigen.

Sie möchten ihre Passion für die Fotografie oder Onlinemarketing ebenfalls zum Beruf machen und Teil eines aufstrebenden Teams werden? Melden Sie sich bei Paul Hoffmann und bewerben Sie sich auf eine der offenen Stellen!

