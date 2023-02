Nexus FrontierTech; APS Asset Management

APS Asset Management und Nexus FrontierTech veröffentlichen technisches Whitepaper zum KI-gesteuerten ESG-Datenmanagement

Technisches Whitepaper über eine von der Monetary Authority of Singapore finanzierte KI-Plattform, die Herausforderungen bei ESG-Investitionen, einschließlich der Interoperabilität von Daten, bewältigt

Nexus FrontierTech („Nexus") und APS Asset Management („APS") haben ein technisches Whitepaper veröffentlicht, das im Rahmen des Proof-of-Concept („POC")-Programms der Monetary Authority of Singapore („MAS") für Technologie und Innovation im Finanzsektor („FSTI") verfasst wurde und den technologischen Erfolg und die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer Plattform für künstliche Intelligenz („AI") für die Vermögensverwaltung belegt.

Das Dokument beschreibt eine einzigartige Zusammenarbeit und kommerzielle Innovation zwischen Investmentmanagern, ESG-Experten und Technologieanbietern in Singapur und China. Das Ergebnis dieser Partnerschaft sind neu gewonnene Erkenntnisse über die Innovation der KI-gesteuerten Datenanalyse in Investitionsprozessen und die preisgekrönte Plattform für Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten (ESG) namens ANAFES (APS-Nexus AI-Fundamental ESG System).

ANAFES nutzt neue und fortschrittliche Technologien, um die Herausforderungen von ESG-Investitionen in China zu bewältigen, wie z. B. die mangelnde Transparenz, uneinheitliche Berichtsstandards und die verfügbaren ESG-Datensysteme, die verstreut, manuell gehandhabt und nicht in die Vermögensverwaltung integriert sind. Darüber hinaus hat ANAFES erfolgreich die Interoperabilität zwischen einem ESG-Rahmenwerk wie der GRI und dem internen Rahmenwerk eines Vermögensverwalters demonstriert.

Nexus und APS haben drei in ANAFES eingebettete KI-Modelle entwickelt, die eine durchschnittliche Trefferquote von 80 % aufweisen und die Nutzung von ESG-Daten für Unternehmen grundlegend verändern:

i) Der ESG-Datenparser ermöglicht es den Benutzern, präzise extrahierte ESG-Daten in ihre eigenen Investitionsrahmen anzupassen, anstatt sich auf ESG-Bewertungen von potenziell weniger relevanten und undurchsichtigen internationalen Dienstleistungsanbietern zu verlassen.

ii) Die Nachrichtenüberwachungsfunktion ermöglicht es den Nutzern, Stimmungsanalysen auf der Grundlage von Nachrichten, die sowohl aus öffentlich zugänglichen als auch abonnementbasierten Quellen stammen, automatisch durchzuführen.

iii) Die Investigative KI-Funktion führt tiefere Analysen in wichtigen Datenkategorien wie Fußnoten und Geschäftsbedingungen in Unternehmensberichten sowie in anderen schriftlichen Anlegerinformationen durch. Diese Funktion erfasst auch die wichtigsten verbundenen Personen von Führungskräften und berücksichtigt diese Beziehungen bei der ESG-Bewertung jedes Zielunternehmens.

Als zentrales Portal, das alle ESG-Rahmenbedingungen, Daten und Nachrichten effizient und präzise auf einem einzigen Dashboard verwaltet, hilft ANAFES Portfolioverwaltern und Analysten, die ESG-Leistungen von Unternehmen branchen- und länderübergreifend zu visualisieren, zu bewerten und zu analysieren sowie die Integration von ESG in den Anlageprozess von Vermögensverwaltern zu standardisieren.

In Bezug auf die Produktivität wird erwartet, dass die Automatisierung verschiedener bisher mühsamer, manueller Research-Workflows die Produktivität von Investmentanalysten um 50 bis 70 % steigern wird, sodass sie mehr Zeit für höherwertige Aufgaben und Funktionen, wie die Fundamentalanalyse, zur Verfügung haben.

ANAFES eröffnet einer großen Anzahl von kleinen und mittleren Vermögensverwaltern mit begrenzten Ressourcen die Möglichkeit, die Umsetzung von ESG-Investitionen durch einen eigenen, vom Vermögensverwalter definierten Ansatz zu beschleunigen. Obwohl der Schwerpunkt zunächst auf China liegt, lassen sich die KI-Fähigkeiten von ANAFES leicht auf andere Märkte übertragen. Das würde die Kapazitäten der Vermögensverwalter und Forscher in der Region erweitern.

Mit der Veröffentlichung dieses Dokuments sind Nexus und APS optimistisch, dass die Erfahrungen und Endprodukte dieses Projekts zum wachsenden Pool an intellektuellem Kapital und Fähigkeiten zur Nachhaltigkeit im Finanzsystem beitragen und einen größeren Dialog und eine bessere Zusammenarbeit bei der Interoperabilität von ESG-Daten anregen werden.

Das vollständige Dokument finden Sie hier: https://nexusfrontier.tech/resources/ai-fundamental-esg-scoring-platform/

