IDBS und SciBite bringen Unternehmensontologien und wissenschaftliches Datenmanagement durch eine neue Partnerschaft zusammen, um den Wert von Daten durch verbesserte Interoperabilität zu erschließen

IDBS, ein führender Anbieter von Lösungen für Life-Science-Informatik und Prozessdatenmanagement, und SciBite, ein preisgekrönter Anbieter von semantischen Analysetechnologien, geben heute eine neue Partnerschaft bekannt, um die Art und Weise zu verändern, wie Forschungsdatenplattformen mit FAIR-Daten (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) umgehen.

SciBite ist führend bei der Unterstützung des Übergangs von einem „anwendungszentrierten" zu einem „datenzentrierten" Ansatz für FAIR. Das bedeutet, dass die Daten an unternehmensweiten Ontologien und nicht anwendungsspezifischen Standards ausgerichtet werden. Durch diese Partnerschaft wollen IDBS und SciBite ihre Kunden in die Lage versetzen, ein „datenzentriertes" FAIR zu erreichen, indem sie Daten an einer Reihe zentraler Standards ausrichten, die Interoperabilität verbessern und den ungenutzten Wert der Daten unserer Kunden freilegen.

Die Ontologieverwaltungsplattform CENtree von SciBite wird bereits von vielen führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen eingesetzt und bietet eine zentralisierte, unternehmensfähige Ressource für die Ontologieverwaltung, die die Pflege und Freigabe von Ontologien für forschungsorientierte Unternehmen revolutioniert.

IDBS ist auf die Erfassung, Verwaltung und Analyse von F&E-Daten während der Produktentwicklung und -herstellung spezialisiert. Der neue SciBite-Verbindung verknüpft CENtree-Ontologien mit dem IDBS Catalog (Ontologie-Manager) zur Verwendung in den cloud-nativen Workflows von IDBS Polar und E-WorkBook und zur Synchronisierung der Terminologie mit dem Rest der Organisation. Dies gewährleistet, dass Kunden von einer höheren Dateninteroperabilität und einem konsistenteren Stammdatenmanagement (MDM) profitieren. Die gemeinsamen Kunden von SciBite und IDBS mit kompatibler Technologie können sofort von dieser Verbindung profitieren:

Nahtlose Zusammenführung von Industriestandards und öffentlichen Ontologien mit firmeneigener Terminologie

Kontrolle der Demokratisierung der Entwicklung und Pflege von Terminologie zur Unterstützung der Endbenutzer durch den Governance-Rahmen, den CENtree bietet

Harmonisieren Sie die Daten innerhalb der IDBS-Plattform mit den Daten, die im gesamten Unternehmen in anderen Tools verwaltet werden, um eine einheitliche Sicht auf die Daten zu erhalten.

„Unsere Partnerschaft mit IDBS wird bisher ungenutzte Potenziale und neue Anwendungsfälle für unsere gemeinsamen Kunden erschließen. Kunden die Möglichkeit zu geben, Ontologien, ob öffentlich oder proprietär, im gesamten Unternehmen einzusetzen, ist der Schlüssel zur Auffindbarkeit und Interoperabilität von Daten", sagt Julien Debeauvais, Vice President Sales and Alliances bei SciBite.

„Der Verlust von Erkenntnissen aus generierten Daten und der Zeitaufwand für die manuelle Bearbeitung von Daten, um Assoziationen zwischen Begriffen herzustellen, nur weil ein „Lkw" nicht immer als Lkw, sondern manchmal auch als Transporter oder Lastwagen bezeichnet wird, ist eine der größten Herausforderungen in der Branche. Diese Verbindung ist der erste Schritt in unserer Partnerschaft mit SciBite, mit dem wir unsere Kunden in die Lage versetzen, den Wert ihrer Daten zu erschließen, um die wissenschaftliche Entdeckung und Entwicklung zu beschleunigen", sagte Christian Marcazzo, Vice President und General Manager bei IDBS.

Informationen zu IDBS IDBS hilft biopharmazeutischen Unternehmen, die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung der nächsten Generation von lebensverändernden Therapien zu beschleunigen, die die menschliche Gesundheit weltweit verbessern. Vom Labor bis zur Produktion nutzt IDBS seine mehr als 30-jährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Kunden – darunter 18 der 20 größten BioPharma-Unternehmen weltweit – und sein umfassendes Fachwissen in den Bereichen wissenschaftliche Informatik und Prozessdatenmanagement, um die komplexesten Herausforderungen von heute zu bewältigen.

IDBS, bekannt für sein charakteristisches Produkt IDBS E-WorkBook, hat seine Lösungen über die gesamte Wertschöpfungskette für das BioPharma Lifecycle Management (BPLM) erweitert. Die Plattformen IDBS Polar und Skyland PIMS basieren auf einer analytikzentrierten und cloud-nativen Technologie und werden von einem digitalen Daten-Backbone unterstützt, um schnellere und intelligentere Entscheidungen in der Arzneimittelentwicklung und der gesamten Lieferkette zu ermöglichen.

Informationen zu SciBite

Unsere preisgekrönte semantische Analysesoftware ist für alle gedacht, die innovativ sein und mehr aus ihren Daten herausholen wollen. Von Wissenschaftlern für Wissenschaftler entwickelt, sind wir davon überzeugt, dass Daten die Grundlage für Entdeckungen sind. Mit unseren innovativen Technologieanwendungen und Lösungen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, setzen wir immer wieder neue Maßstäbe, um die Komplexität wissenschaftlicher Inhalte zu erschließen. www.scibite.com

