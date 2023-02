Siniora Food Industries Company

Siniora Food Industries Company - Saudi-Arabien unterzeichnet eine Vereinbarung mit der Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (MODON) über die Errichtung einer neuen Siniora-Fabrik für Aufschnitte und Tiefkühlfleisch

Im Rahmen des strategischen Plans und der Bemühungen der Siniora Food Industries Company, auf regionale und internationale Märkte zu expandieren, hat Tarek Omar Aggad, Vorstandsvorsitzender der Siniora Food Industries Company, Saudi-Arabien, eine Tochtergesellschaft der Siniora Food Industries Company, Jordanien, eine Vereinbarung mit Ingenieur Majid bin Rafid Al -Arqoubi, dem CEO der Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (MODON) unterzeichnet. Gemäß dieser Vereinbarung wird MODON im zweiten Industriegebiet in Dschidda, Saudi-Arabien, ein Grundstück mit einer Fläche von 25.000 Quadratmetern für eine langfristige Nutzung zuweisen, um eine Produktionsstätte zur Herstellung aller Arten von Aufschnitt und Tiefkühlfleisch zu erstellen. Die geschätzten Kosten dieser Investition belaufen sich auf etwa 140 Millionen Saudi-Riyal, was 37 Millionen US-Dollar entspricht. Diese Ankündigung erfolgte während der Teilnahme von Siniora an der Gulfood, eine der weltweit größten, jährlichen Lebensmittel- und Getränkemessen, die vom 20. Februar bis 24. Februar 2023 in Dubai durchgeführt wurde.

Ing. Al-Arqoubi begrüßte die Partnerschaft, die es Siniora ermöglichen wird, seine erste Fabrik in Saudi-Arabien zu errichten. Er fügte hinzu, dass dies mit den Bemühungen von MODON übereinstimme, zur Verbesserung der Ernährungssicherheit beizutragen und sich in dieser Hinsicht mit dem Bestreben des Königreichs zu befassen. Außerdem betonte er die Bedeutung solcher Partnerschaften für die Entwicklung der Wirtschaft, den Transfer von Know-how und die Schaffung neuer Arbeitsplätze auf dem saudischen Markt.

Aggad erklärte, dass dieser Schritt mit der Expansionsstrategie des Unternehmens in regionalen Märkten in Einklang stehe, insbesondere in Saudi-Arabien, dem größten Markt der Region, die zum Ziel hat, den Umsatz des Unternehmens zu steigern und seinen Marktanteil zu erhöhen. Dies wiederum wird die Position, den Umsatz und die Gewinne von Siniora in Zukunft verbessern, indem die Produktionskapazität des Unternehmens durch den Bau einer neuen hochmodernen Fabrik in Saudi-Arabien erhöht wird. Aggad fügte hinzu, dass Siniora derzeit den größten Marktanteil auf dem jordanischen und palästinensischen Markt einnimmt und darauf abzielt, als eines der führenden Industrieunternehmen der Lebensmittelindustrie in der Region eine beherrschende Position auf den regionalen Märkten, insbesondere am Golf, zu erreichen.

in Bezug auf die Vereinbarung sagte Majdi Al-Sharif, CEO von Siniora, dass Siniora mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Lebensmittelindustrie sein Know-how mit dem Königreich Saudi-Arabien teilen möchte, indem es mehr als 200 Beschäftigungsmöglichkeiten schafft. Er fügte hinzu, dass die erste Phase des Projekts voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen sein wird, und wies darauf hin, dass die Fabrik nach Fertigstellung eine jährliche Produktionskapazität von etwa 20.000 Tonnen und eine erwartete Exportrate von rund 20 % der Produktionskapazität aufweisen wird.

Siniora ist eine Aktiengesellschaft und ist an der Amman Stock Exchange (ASE: SNRA) notiert. Das Unternehmen ist der führende Hersteller von Fleischprodukten in der Region und betreibt hochmoderne Verarbeitungsbetriebe in Palästina, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei. Siniora produziert über 100 Arten von Aufschnitt, konservierten Luncheons und gefrorenem Fleisch. Das Unternehmen produziert auch die vegane Fleischalternative Badeel, ein soja- und glutenfreies Produkt, das vier Kategorien umfasst – Burger, Hackfleisch, Würstchen und Nuggets. Weitere Informationen: www.siniorafood.com

