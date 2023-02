Wemade Co., Ltd

WEMIX ist am Mercado Bitcoin notiert, der größten Börse Brasiliens, die den Handel mit Fiat-Währungen unterstützt

WEMIX-Handel wird durch Fiat-Währungen auf Mercado Bitcoin unterstützt

Das WEMIX-Team arbeitet an der Notierung an mehr Börsen, die lokale Fiat-Währungen unterstützen

Schnelle und massive Expansion wird erwartet, da Brasilien zu den Top 2 der Nutzer von WEMIX PLAY gehört

WEMIX, der Utility Coin der weltweit größten Blockchain-Gaming-Plattform (WEMIX PLAY), hat am 14. Februar um 17 Uhr (UTC) seine Notierung auf dem Mercado Bitcoin, der größten Kryptobörse in Brasilien, erfolgreich abgeschlossen.

Die Notierung ermöglichte den Handel des WEMIX über den brasilianischen Real, die offizielle Fiat-Währung des Landes, was die Zugänglichkeit für Brasilianer erheblich verbesserte.

Mercado Bitcoin wurde 2013 gegründet und ist die größte Krypto-Börse in Brasilien. Es bietet Handels- und Einsatzdienste für mehr als 200 Krypto-Assets, NFT, Fantokens, Blockchain-Akademie und mehr. Zu den Investoren der Muttergesellschaft 2TM group, die mit 2,1 Milliarden USD bewertet wird, gehören Softbank, GP Investments und Mercado Libre. Der Unternehmenswert von Mercado Libre, einem an der NASDAQ notierten Unternehmen, beträgt über 570 Milliarden USD. Das Unternehmen gilt als das Amazonasgebiet Lateinamerikas.

Brasilien, der größte Blockchain-Gaming-Markt in Lateinamerika, verfügt über eine umfangreiche Nutzerbasis von WEMIX PLAY. Da der WEMIX-Handel mit der brasilianischen Fiat-Währung zugänglicher geworden ist, erwartet das WEMIX-Team einen Aufschwung für seine Flaggschiff-Spiele wie MIR4 und MIR M und das gesamte WEMIX-Ökosystem.

Das WEMIX-Team plant, weitere Börsen zu erkunden, die den WEMIX-Fiat-Handel unterstützen, um das WEMIX-Ökosystem zu erweitern.

Als Teil des Startprogramms wird Mercado Bitcoin am 8. März das Learn-to-Earn-Programm einführen, das darauf abzielt, seinen brasilianischen Nutzern nützliche Informationen über das WEMIX-Ökosystem und den Nutzen des Coins zu vermitteln.

Informationen zu WEMIX

WEMIX ist eine Blockchain-Gaming-Plattform, die von WEMIX Pte. Ltd. entwickelte wurde und Dienstleistungen wie eine Kryptowährungs-Wallet, eine dezentrale Börse, einen NFT-Marktplatz, ein WEMIX-Token-Staking-Programm und ein Game-Gateway bietet. WEMIX Pte. Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Wemade, dem Entwickler und Eigentümer der IP „The Legend of Mir", einem äußerst erfolgreichen Spiel mit über 500 Millionen Nutzern. Weitere Informationen finden Sie auf www.WEMIXnetwork.com

