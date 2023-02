Better Chinatown USA

Chinas Cangzhou debütiert bei der New Yorker Lunar New Year Parade mit seinem Hauptfestwagen

New York (ots/PRNewswire)

Das 25. Lunar New Year Parade and Festival fand am Sonntag in Manhattan, New York, statt. Der Hauptfestwagen mit dem Thema „Amazing Cangzhou, Ancient Grand Canal City" hat laut dem Veranstalter Better Chinatown USA ein lebendiges und außergewöhnliches chinesisches Kulturerlebnis nach New York gebracht.

Huang Ping, Generalkonsul der Volksrepublik in New York, hielt bei der Veranstaltung eine Rede und wünschte den Menschen ein glückliches und erfolgreiches Jahr des Hasen.

New York, der Seehafen des Hudson River, ist das kommerzielle und finanzielle Zentrum der Vereinigten Staaten. Cangzhou in der nordchinesischen Provinz Hebei ist für den Kaiserkanal bekannt. „Seit sich der Festwagen von Cangzhou der Parade anschloss, so wie der Kaiserkanal auf den Hudson River trifft, spielen die östlichen und westlichen Kulturen eine sehr harmonische Melodie. Und das ist wunderbar", so Steven Tin, Vorsitzender von Better Chinatown USA.

Der Festwagen zum Thema „Amazing Cangzhou, Ancient Canal City" mit einer Länge von mehr als 10 Metern ist bei der diesjährigen New Yorker Lunar New Year Parade der einzige mit einem 3D-Modellbaudesign und rückte sofort in den Mittelpunkt des Interesses der gesamten Parade.

Er ist in leuchtenden und kräftigen Farben gestaltet, beherrscht von Zinnoberrot mit strahlenden Akzenten in Gold. Den Hauptkorpus des Festwagens bildet ein stabiles und schneidiges Schiff, das die natürlichen Vorteile und den Pioniergeist von Cangzhou, der „Perle des Golfs von Bohai und der Festung von Peking", repräsentiert. Die wogenden Wellen sind der Inbegriff des Kaiserkanals, des UNESCO-Welterbes und längsten Kanals oder künstlichen Flusses der Welt. Der Kaiserkanal versorgt Cangzhou seit mehr als 1.500 Jahren mit üppigen natürlichen Ressourcen und spirituellem Reichtum.

Der Festwagen zeigt eine andere Art von antikem Charme unter dem Spiegel östlicher traditioneller Elemente wie Pflaumenblüten, Laternen, Goldbarren und zusammenklappbaren Fächern, die für Glück, Versöhnung, Reichtum und Kultur stehen. Ein eiserner Löwe aus Cangzhou, der majestätisch vorn auf dem Festwagen steht, symbolisiert den Entwicklungsgeist von Cangzhou. Ein schneeweißer Hase mit einer roten Laterne steht im Heck. Er lädt die ganze Welt ein: 2023 ist das Jahr des Hasen. Willkommen in Cangzhou, China.

Die Festwagenparade zum chinesischen Neujahrsfest dauert zwei Stunden und umfasst in diesem Jahr mehr als 20 Festwagen und 60 Fahrzeuge, mit 30.000 Teilnehmern und mehr als 100.000 Zuschauern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2002394/Cangzhou__1.jpg

Original-Content von: Better Chinatown USA, übermittelt durch news aktuell