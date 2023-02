Unitas Foundation

Unitas Foundation veröffentlicht Whitepaper zum ersten „vereinheitlichen" Stablecoin-Protokoll

Singapur und NEU-DELHI und Taipei (ots/PRNewswire)

Unitas Foundation definiert eine neue Kategorie von Stablecoins – vereinheitlichte Stablecoins, die als Rechnungseinheiten für Währungen von Schwellenländern dienen. Ihr Whitepaper Unitas: A Decentralized, Exogenously Over-Reserved, USD-Denominated Unitized Stablecoin Protocol for Emerging Markets wird in sechs Sprachen veröffentlicht: Englisch, traditionelles und vereinfachtes Mandarin, Japanisch, Koreanisch und Spanisch.

Die vereinheitlichten Stablecoins von Unitas sind dezentralisiert und mit exogenen USD-Stablecoins (z. B. USDT, USDC, Dai usw.) überreserviert; Unitas-Stablecoins sind an die Währungen der Schwellenländer gekoppelt.

Der Besitz eines Unitas-Stablecoins entspricht im Wesentlichen dem Besitz eines USD-Stablecoins. Daher beginnen die Namen der Unitas-Stablecoins mit „USD", gefolgt von den entsprechenden Ländercodes, z. B. USD91 für die Indische Rupie, USD971 für den VAE-Dirham und USD1 für den US-Dollar. Der Besitz von 1 USD91 entspricht im Wesentlichen dem Besitz von 1/81 eines USD-Stablecoins (der genaue Kurs hängt vom Unitas-Orakel ab).

Das Unitas-Protokoll ist im Wesentlichen ein Wertumrechner zwischen USD-Stablecoins und anderen Währungen und garantiert, dass jeder Unitas-Stablecoin bedingungslos in die richtige Menge USD-Stablecoins umgewandelt werden kann.

„Das Ziel ist es, einen USD-Stablecoin in eine lokale Währungseinheit zu ‚vereinheitlichen' und so den Menschen in Schwellenländern einfache und effiziente Transaktionen zu ermöglichen", erklärte Wayne Huang, Mitbegründer und Vorstandsmitglied der Unitas Foundation. „Wir freuen uns über globale Mitglieder und Mitwirkende wie CEX, DEXs und OTC-Desks, die mit uns gemeinsam das Ökosystem weiter ausbauen wollen".

Die Unitas Foundation ist eine Non-Profit-Organisation, die von Veteranen des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs und der Blockchain gegründet wurde. Zu den Gründungsmitgliedern gehören Matt Huang, Venture Partner von Draper Dragon, Titan Cheng, Titan Cheng, CEO der BitoGroup, Jerry Li, CEO von Term Structure, David Pan, Gründer der ACE Digital Assets Management Group, Ethan Yang, ehemaliger Direktor der Societe Generale und Leiter von Matrixport Taiwan, Winston Hsiao, Mitbegründer und CRO von XREX, sowie Sun Huang CISO und General Manager von XREX.

„Dies ebnet das Spielfeld für Schwellenländer und Unternehmer, indem es ihre finanzielle Souveränität stärkt und sie in das globale Finanz- und DeFi-System integriert", erklärte Jerry Li.

Informationen zu Unitas Foundation

Die Unitas Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die 2022 gegründet wurde. Unitas Protocol betreibt exogen überreservierte Stablecoins, die an die Währungen der Schwellenländer gekoppelt sind. Diese Stablecoins setzen das Potenzial von Schwellenländern frei, indem sie ausländische Investitionen, grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, globalen Marktzugang, DeFi-Beteiligung, effiziente USD-Liquidität und mehr ermöglichen.

Um mehr über die Unitas Foundation zu erfahren, besuchen Sie die offizielle Website ( https://unitas.foundation), Wiki, Telegram, Twitter, Blog oder schreiben Sie eine E-Mail an team@unitas.foundation.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2000987/Unitized_Stablecoins__1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/unitas-foundation-veroffentlicht-whitepaper-zum-ersten-vereinheitlichen-stablecoin-protokoll-301746284.html

Original-Content von: Unitas Foundation, übermittelt durch news aktuell