Cirba Solutions sichert sich zusätzliche Investitionen von Marubeni, um die Lieferkette für wiederverwertbare EV-Batteriematerialien zu erweitern

Marubeni investiert 50 Millionen Dollar in Cirba Solutions, um seine führende Position bei Batteriematerialien auszubauen und eine zirkuläre EV-Lieferkette zu unterstützen.

Cirba Solutions, das größte und umfassendste Batteriemanagement- und Materialaufbereitungsunternehmen für Altbatterien und Produktionsabfälle aus der Gigafactory, gab heute eine Minderheitsbeteiligung der Marubeni Corporation („Marubeni") in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bekannt. Diese Investition unterstützt die laufenden Bemühungen von Cirba Solutions, seine operative Präsenz schnell auszubauen, um den Marktanforderungen für eine nachhaltige, geschlossene Lieferkette für Batteriematerialien gerecht zu werden.

Mit dem ausgedehnten globalen Netzwerk und der soliden strategischen Präsenz von Marubeni auf dem asiatisch-pazifischen Markt bei wichtigen Zulieferern der Elektrofahrzeugindustrie unterstützt diese Investition die Notwendigkeit, nachhaltigere Lösungen für Altbatterien und Produktionsabfälle anzubieten, die dazu beitragen, die Umweltbelastung zu reduzieren und gleichzeitig die Versorgungslücke bei den benötigten kritischen Materialien für Elektrofahrzeuge zu schließen.

„Wir freuen uns, diese zusätzliche Investition ankündigen zu können, da wir unseren Geschäftsbereich Metals & Mineral Resources weiter ausbauen und dabei den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und die Kreislauflieferkette für Batterien legen", erklärt Manabe Kazumi, stellvertretender Generaldirektor des Geschäftsbereichs Metalle & Mineralien bei der Marubeni Corporation. „Das umfassende Wissen und die Expertise von Cirba Solutions im Bereich Batteriematerialien, der strategische Wachstumsplan und das Engagement für zukünftige Generationen machen das Unternehmen zu einem idealen Partner, um den wachsenden Elektrifizierungssektor zu bedienen und zu beliefern."

Es wird erwartet, dass Abfälle aus der Gigafabrikproduktion für mehr als ein Jahrzehnt der Hauptrohstoff für Kathodenmaterialien sein werden, aber auch Altbatterien aus Elektrofahrzeugen werden eine immer wichtigere Quelle für Recyclingmaterial werden. Mit seinem vertikal integrierten Ansatz und seiner Abdeckung von Küste zu Küste ist Cirba Solutions in der Lage, nationale Sammelprogramme und regionalisierte Produktionsanforderungen für die Rückgewinnung dieser kritischen Materialien zu unterstützen. Mit sechs strategisch günstig gelegenen, aktiven Anlagen und einer siebten, die voraussichtlich Ende 2023 in Arizona eröffnet wird, ist Cirba Solutions der beste Partner für Hersteller, die einen geschlossenen Kreislauf anstreben.

„Marubeni als Partner zu haben, ist für uns strategisch sehr wertvoll", erklärt David Klanecky, President und CEO von Cirba Solutions. „Das Unternehmen ist in verschiedenen Bereichen der Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien tätig, von der Materialbeschaffung bis hin zur Logistikkoordination. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um diesen Markt zu unterstützen und die Vision einer Kreislaufwirtschaft zu teilen."

Diese jüngste strategische Investition in Cirba Solutions ergänzt die bereits angekündigte Investition von EQT Instructure in Höhe von 245 Millionen US-Dollar und die mehr als 82 Millionen US-Dollar, die das Energieministerium kürzlich im Rahmen des Bipartisan Infrastructure Act bereitgestellt hat.

INFORMATIONEN ZU CIRBA SOLUTIONS Cirba Solutions ist der vertrauenswürdigste und einzige Full-Service-Dienstleister in der Batteriemanagement-Industrie, der Batterien am Ende ihrer Lebensdauer übernimmt, sie aufbereitet, um wichtige Materialien zu extrahieren, und diese Materialien in die Lieferkette zurückführt. Mit einer einsatzbereiten, differenzierten Plattform deckt das Unternehmen den Bedarf an Lithium-Ionen- und Batterien aus anderen Rohmaterialien ab und unterstützt damit die zirkuläre Lieferkette der Branche. Cirba Solutions ist der führende Anbieter von End-to-End-Lösungen für das Batterierecycling. Das Unternehmen bietet eine auf Batterien ausgerichtete Logistik, Lösungen für Rücknahmeprogramme, Second-Life-Anwendungen und die Validierung der Kathodenproduktion mit technologischen Prozessen, die die Einhaltung von Umweltauflagen gewährleisten. Cirba Solutions vereint die Ressourcen und das Know-how von Heritage Battery Recycling, Retriev Technologies und Battery Solutions.

