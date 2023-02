Bumble

Dating-App Bumble: Deutsche Singles gehen mehr Fernbeziehungen ein

Bumble veröffentlicht die Dating Trends, die 2023 prägen werden

Anlässlich des Valentinstags veröffentlicht Bumble, die Dating-App, auf der Frauen den ersten Schritt machen, heute die drei wichtigsten Trends, die Dating im neuen Jahr prägen werden.

Die aktuelle Umfrage* unter mehr als 14,300 Personen auf Bumble weltweit zeigt, dass Singles in 2023 ganz bewusst entscheiden wollen, wie eine gesunde Beziehung für sie aussieht und welche Grenzen ihnen wirklich gut tun oder sie einschränken.

Dabei ist die überwiegende Mehrheit (70%) der Menschen auf Bumble optimistisch, was Dating in 2023 betrifft und erwartet im kommenden Jahr Positives für die Liebe.

Laut Bumble können wir uns beim Dating in 2023 auf Folgendes einstellen:

Mehr Fernbeziehungen: Die Reiselust der Deutschen spiegelt sich auch in ihrem Datingverhalten wider. Global gibt jede dritte Person auf Bumble (33%) an, jetzt offener für Beziehungen mit Menschen zu sein, die in einer anderen Stadt leben. In Deutschland ist die Bereitschaft für Fernbeziehungen noch deutlich höher (44%). Auch die neue Flexibilität im Arbeitsleben bietet Singles mehr Möglichkeiten in der Liebe. In Deutschland hat bereits jede:r Fünfte (19 %) auf Bumble ausprobiert, als "digital Nomad" zu leben und zu arbeiten. Innere Werte statt Äußerlichkeiten: Der überwältigen Mehrheit auf Bumble ist emotionale Reife wichtiger als das Aussehen (63%) und mehr als jede:r Dritte (38%) würde auch Personen daten, die äußerlich nicht ihr "Typ" sind. Häufig spielen im Dating auch Erwartungen von Freunden oder Familie eine Rolle, aber Singles lösen sich immer mehr davon. Bereits fast jede:r Zweite (45%) in Deutschland achtet bei der Partnerwahl jetzt nicht mehr auf externe Erwartungen. Ein positives Anzeichen für mehr echte und ehrliche Beziehungen. Eine gesunde Love-Life-Balance: Unsere Beziehung zur Arbeit verändert sich aktuell grundlegend. Jobtitel und Arbeitsstress sind keine Statussymbole mehr und das hat Auswirkungen auf die Partnersuche. Mehr als der Hälfte (54%) der Menschen auf Bumble ist eine ausgewogene Work-Life-Balance wichtiger als der Karrierestatus eines potentiellen Partners/einer potentiellen Partnerin - den Deutschen ist das sogar noch wichtiger (60%). Im vergangenen Jahr hat jeder zweite Befragte (52 %) aktiv mehr Zeit für Pausen und Erholung geschaffen, und mehr als jede:r Achte (13 %) würde jemanden mit einem sehr stressigen Job nicht daten wollen.

Leonie Meyer, Pressesprecherin von Bumble für Deutschland, sagt: "Nach einem Jahr, in dem wir viel aufgeholt haben, sind aktuell viele von uns erschöpft und überfordert. In 2023 geht es Singles darum, Beziehungen, Arbeit und Leben besser miteinander vereinbaren zu können und Grenzen zu setzen. Was tut uns wirklich gut und welche Einstellungen schränken uns eher ein? Für das neue Jahr sehen wir einen positiven Trend dahingehend, dass Singles den Status quo infrage stellen und selbst definieren, was eine gesunde Beziehung für sie bedeutet."

Um es einfacher zu machen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und echte Beziehungen aufzubauen, hat Bumble Audiofragen eingeführt, mit denen man eine Sprachaufnahme zum Profil hinzufügen und so vor einem Match die Stimme hören kann. Das basiert auf der Erkenntnis, dass 3 von 4 (75%) Deutschen** finden, dass die Stimme einer Person ein starker Indikator dafür ist, ob die Chemie stimmt. Bei Bumble gibt es mehr als 150 Lifestyle- und Interessen-Sticker, die man zum Bumble Profil hinzufügen und so ganz einfach die eigenen Interessen und Werte kommunizieren kann. Je mehr man von der eigenen Persönlichkeit zeigt, desto einfacher ist es, Gemeinsamkeiten zu finden und den ersten Schritt zu machen.

