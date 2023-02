Spotos

Spotos plant durch Einführung des Neuen Spot-Frachtmarktes die Logistikbranche neu zu erfinden

Spotos, ein Logistik-Startup, das die Grundlagen des Speditionsversands digitalisiert und komplett neugestaltet hat, hat die Aufnahme seiner Betriebstätigkeit bekanntgegeben. Spotos hat eigens für Spediteure sowie Frachtführer in Europa einen digitalen Spot-Frachtmarkt entwickelt.

Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, häufig auftretende Schwierigkeiten und Ineffizienzen bei der Identifizierung von Spots und Frachtführern sowie beim Frachttransport zu beseitigen. Gegründet vom Unternehmer Šarūnas Stanislovėnas, bietet Spotos Lösungen zur Vereinfachung von Logistikprozessen für Spediteure und Frachtführer, zur Vernetzung einer heterogenen Branche sowie zur Digitalisierung ineffizienter Geschäftsprozesse.

„Ich hatte das Gefühl, dass der Logistikbranche etwas fehlt - etwas Zentrales und Fundamentales, das die Branche seit langer Zeit einer engen Vernetzung und Homogenität beraubt hat. So hat man in der Logistik immer wieder auf analoge, ineffiziente sowie zeitraubende Prozesse zurückgegriffen. Die unzureichende Automatisierung in diesem Bereich hat sämtliche Akteure im Transportwesen seit langem negativ beeinflusst, daher wollte ich zeigen, wie ein einfacher Speditionsversand mithilfe umfassender Digitalisierungsmaßnahmen gut durchdacht realisiert werden kann. Damit begann die Geschichte von Spotos," so Šarūnas Stanislovėnas, Gründer & CEO.

Spotos`Ziel ist es, jeden Aspekt des Speditionsversandes durch Preistransparenz, umfassende Automatisierung sowie Zugang zum Markt nachhaltig zu verbessern. Das Unternehmen unterstreicht mit Nachdruck, dass jedermann eine Chance verdient, am zugleich komplexen wie auch fairen Prozess des Speditionsversandes zu partizipieren. Dieser Philosophie folgend, hat Spotos verschiedene Maßnahmen implementiert, welche die Branchengepflogenheiten tiefgreifend verändern.

Spotos ebnet den Weg für kleine und mittelständische Unternehmen, um Waren effizient zu transportieren - somit ist Schluss mit zeitraubenden Aufgaben, ineffizienten Prozessen, unvorhersehbaren Preisen, vorgetäuschter Fracht oder verspäteten Zahlungen.

Über Spotos

Spotos hat die traditionelle Logistikbranche revolutioniert, indem das Unternehmen topaktuelle Innovationen, ein kundenorientiertes Design sowie eine futuristische Vision in die Prozesse hat einfließen lassen. Es bietet Spediteuren ein umfassendes Netzwerk an Frachtführern über die gesamte EU hinweg. Treibende Kräfte der Plattform umfassen Datenwissenschaft, künstliche Intelligenz, sowie Machine Learning.

