GM Sectec und A2Secure arbeiten zusammen, um die digitale Sicherheit für Unternehmen in Europa zu verbessern

San Juan, Puerto Rico, und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

GM Sectec, ein weltweit führendes Unternehmen für Cybersicherheit, und A2Secure, Experten für digitale Sicherheit und verwaltete Cybersicherheit, haben eine strategische Allianz angekündigt, um gemeinsam Unternehmen auf dem gesamten europäischen Kontinent mit ihren Cybersicherheits- und Governance-Lösungen zu versorgen, die mit Informationssicherheit verbundene Risiken verhindern und handhaben.

Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und den wachsenden geopolitischen Herausforderungen ist die Aneignung eines gemeinsamen Ansatzes für Cybersicherheit und Informationssicherheit zu einer Notwendigkeit geworden. Die Europäische Kommission hat daher Verordnungen über Cybersicherheit und Informationssicherheit vorgeschlagen. Durch die Schaffung gemeinsamer Bezugsrahmen und Prioritäten werden diese Maßnahmen die interinstitutionelle Zusammenarbeit stärken, Risiken minimieren und die Konsolidierung einer EU-Sicherheitskultur vorantreiben.

Die Allianz zwischen den beiden führenden Unternehmen im Bereich Cybersicherheit steht im Einklang mit diesen Maßnahmen und bietet die Erfahrung von GM Sectec mit Cybersicherheitslösungen und -diensten, Governance und Einhaltung von Standards in Bezug auf digitales Risikomanagement. A2Secure ist führend auf dem europäischen Markt mit verwalteten Cybersicherheitsdiensten und vorläufiger Beratung für Unternehmen, die ihre Risikoreife verbessern und ihre Sicherheitskapazität schnell aufbauen oder erweitern müssen, um solche Unternehmen vor fortwährenden Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und die Geschäftskontinuität zu gewährleisten.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen in allen Geschäftsbereichen die Managementteams für Informationssicherheit stärken und effiziente Cybersicherheitsstrategien implementieren, die es ihnen ermöglichen, weiterzuwachsen und ihren Kunden ein sicheres Einkaufserlebnis zu bieten. Durch diese Allianz werden Unternehmen mit verantwortungsvoller Innovation in Form einer tiefgreifenden Cyberverteidigung unterstützt, die die Entwicklung und Implementierung strategischer Lösungen zur Prävention und zum Schutz vor Bedrohungen unterstützt, die Integrität ihrer Systeme sichert und Verbraucher schützt.

„In einer sich schnell entwickelnden globalen Wirtschaft benötigen Unternehmen in Europa dringend Instrumente für Cybersicherheit, um ihre Daten zu schützen. Wir freuen uns sehr, diese Allianz mit A2Secure zu festigen, um zusammenzuarbeiten, Unternehmen dabei zu helfen, ihre wahren Cyberrisiken zu verstehen und ihnen effektive und zeitnahe Tools anzubieten, um ihre Sicherheit zu stärken", so Héctor Guillermo Martínez, President von GM Sectec.

„Für A2Secure repräsentiert diese Allianz das Wachstum und die Erweiterung unseres Dienstleistungsportfolios sowie die Erweiterung unserer globalen Abdeckung. Wir sind Experten für die Herausforderungen, die sich aus der Informationssicherheit und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ergeben. Unser Ziel ist es, unser Dienstleistungsangebot weiter auszubauen und zu aktualisieren, um auf kontinuierliche Risiken, sich ändernde Vorschriften oder immer raffiniertere Cyberangriffe zu reagieren, auf die unsere Kunden flexibel reagieren müssen. Der Zusammenschluss mit GM Sectec bedeutet, unsere Grenzen mit einem globalen Partner zu erweitern, für den wir ein spezielles Dienstleistungsangebot und eine Reaktion vor Ort in der EMEA-Region anbieten werden", sagt Albert Morell, President von A2Secure.

Informationen zu GM Sectec GM Sectec bietet innovative Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Cybersicherheit, Governance und Compliance, und konzentriert sich auf die Handhabung digitaler Risiken. Seine Lösungen wurden entwickelt, um hochentwickelte Angriffe effektiv zu erkennen und darauf zu reagieren, wodurch Risiken für Unternehmen, Betrug und Cyberkriminalität reduziert werden. GM Security Technologies begann 1970 als General Computer Corporation und in den 1990er-Jahren als GM Group, und verfügt über eine Erfolgsbilanz und umfassende Erfahrung in den Bereichen Zahlungsmethoden und Informationsverarbeitung sowie Maßnahmen- und Verfahrensmanagement, integrierte Technologien und Standards für den Schutz von Daten in Bezug auf Zahlungsmethoden. Die Betriebsphilosophie des Unternehmens orientiert sich seit jeher an den Prinzipien der Einfachheit, Innovation und des Kundenerfolgs – Eigenschaften, die es zum führenden und am schnellsten wachsenden Anbieter von Sicherheit und Technologie in Lateinamerika und der Karibik gemacht haben. GM Sectec wurde vom Cybercrime Magazine als eines der „Hot 150 Cyber Security Companies to Watch in 2021" ausgewählt. Um mehr über GM Security Technologies zu erfahren, besuchen Sie unsere Website: www.gmsectec.com

Informationen zu A2Secure Das Schlüsselelement von A2Secure ist der menschliche Faktor, der hochqualifizierte Experten und verwaltete Cybersicherheitsdienste wie ethisches Hacking, OTS-Sicherheitsbüros, SOC-Services, Cyber Due Diligence, QSA PCI DSS Audits und die Anpassung an regulatorische Rahmenbedingungen verschiedener Kunden aus einer Vielzahl von Branchen bietet. A2Secure wurde von VISA und MasterCard seit mehr als sechs Jahren zertifiziert, um seine Kunden gemäß den PCI-DSS-Standards und den von Zahlungsmarken entwickelten Standards zu prüfen. Es genießt das Vertrauen der 100 führenden spanischen Unternehmen mit mehr als zehn Jahren Erfahrung, zusätzlich zu einer bewährten Methodik, die in der europäischen Region implementiert wurde. Weitere Informationen finden Sie auf www.a2secure.com.

