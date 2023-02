Catalate Commerce

Arosa Lenzerheide verlängert die Zusammenarbeit mit dem Dynamic Pricing Experten Catalate um drei Jahre

Palo Alto, Calif. (ots/PRNewswire)

Das Schweizer Skigebiet Arosa Lenzerheide maximiert seine Online-Umsätze seit 2017 mit Catalates Dynamic Pricing und E-Commerce Plattform

Arosa Lenzerheide (Lenzerheide Bergbahnen AG und Arosa Bergbahnen AG), Graubündens größtes zusammenhängendes Skigebiet, hat sich für die Unterzeichnung eines neuen Dreijahresvertrag mit Catalate entschieden. Seit Beginn der Partnerschaft haben die Bergbahnen ihre Online-Verkäufe deutlich gesteigert.

2017 hatte Arosa Lenzerheide folgende Ziele: den Online-Umsatz zu steigern und Anreize für den Vorverkauf von Skitickets zu setzen. Dabei helfen sollten das Dynamic Pricing und die E-Commerce Lösung Cloud Store von Catalate. In der ersten gemeinsamen Saison stiegen die Online-Umsätze deutlich und der Online-Anteil am Gesamtverkauf erreichte 25% (Produkte: 1- bis 14-Tagestickets, 4-Stunden- und Nachmittagstickets). Im selben Sortiment wuchs der Online-Anteil in der Folge stetig weiter. In der Saison 2020/21 wurden bereits 73 % der Tickets online verkauft.

Arosa Lenzerheide bietet die meisten seiner Tickets online an, von Ski- sowie Beginner und Snowparktickets bis hin zum Nachtschlitteln. Auch Wandertickets und Karten für das Arosa Bärenland findet man im Shop. Das Skigebiet beginnt jedes Jahr bereits im Sommer mit dem Verkauf von dynamisch bepreisten Tickets für den kommenden Winter. Auf diese Weise werden frühzeitig Buchungen generiert und die Auswirkungen von Faktoren, die die Nachfrage während der Saison beeinflussen, reduziert.

Philipp Holenstein, CEO der Arosa Bergbahnen, sagte 2017: "Wir haben uns für eine Partnerschaft mit Catalate entschieden, weil das Unternehmen nachweislich den Vorverkauf für Ticketing-Unternehmen gesteigert hat. Catalate hat als erster dynamische Preisstrategien für Skigebiete entwickelt, die heute von mehr als Hundert Bergbahngesellschaften genutzt werden." Und erst kürzlich stellte Holenstein fest, dass "sich Catalate in den vergangenen sechs Saisons als zuverlässiger Partner erwiesen hat, der Dynamic Pricing im Skimarkt wirklich versteht."

Langjährige Catalate Partner wie Chamonix und Arosa Lenzerheide freuen sich weiterhin über steigende Vorverkaufszahlen, namhafte Skigebiete wie der Pitztaler Gletscher und der Kaunertaler Gletscher über hervorragende Ergebnisse in ihrer ersten Saison mit Catalate.

Über Arosa Lenzerheide

Arosa Lenzerheide ist ein Schneesportparadies mit 225 Pistenkilometern, doppelt so vielen traditionellen Berghütten und einer rekordverdächtigen Anzahl an Sonnentagen. Das Skigebiet verbindet die Skidestinationen von Arosa und Lenzerheide.

Über Catalate

Catalate, ein Unternehmen der Canopy Holdings AS (Canopy Holdings, Euronext Growth Oslo:CAN), ist ein globales Unternehmen für Pricing und E-Commerce, das Skigebieten und Freizeitattraktionen hilft, ihre Online-Einnahmen zu steigern. Catalate hat erfolgreiche Strategien für Hunderte von Partnern entwickelt und Online-Umsätze von über 1 Milliarde US-Dollar erzielt.

Original-Content von: Catalate Commerce, übermittelt durch news aktuell