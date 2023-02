KGP Services

KKGP Services, ein Circet-Unternehmen, erwirbt Further Enterprise Solutions (FES), um seine HF-Engineering- und Optimierungsdienste für die drahtlose Kommunikationsbranche zu erweitern

Circet, ein globaler Anbieter von Netzwerkdiensten, und seine US-amerikanische Tochtergesellschaft KGP Services, ein führender Anbieter von Netzwerkdiensten in den USA, gaben heute die Übernahme von Further Enterprise Solutions (FES) bekannt, einem führenden Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Hochfrequenztechnik und -optimierung, Installation und Inbetriebnahme, Personalaufstockung und Stilllegung für die Drahtloskommunikationsbranche.

FES wurde 2002 gegründet und beschäftigt mehr als 300 hochspezialisierte Fachleute für drahtlose Dienstleistungen, die für führende Anbieter von Kommunikationsdiensten und -ausrüstungen wichtige Dienstleistungen in den Bereichen Netzwerktechnik, -integration und -optimierung erbringen. Mit der Übernahme von FES erweitert Circet / KGP Services seine bestehenden Fähigkeiten und Kompetenzen im Bereich der drahtlosen Dienste und bietet seinen Kunden ein beispielloses und umfassendes Angebot an drahtlosen Diensten.

Trevor Putrah, CEO von KGP Services, erklärte: „Durch die Übernahme von FES verfügt KGP Services über fundierte technische Kompetenzen in den Bereichen Hochfrequenztechnik und Optimierung, die unser derzeitiges Angebot an drahtlosen Netzwerkdiensten ergänzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem FES-Team, um unseren bestehenden und neuen Kunden durch die Bereitstellung eines wirklich Komplettangebots an drahtlosen Diensten einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten."

Hooman Parsia, CEO von Further Enterprise Solutions, erklärte: „FES fühlt sich geehrt, der wachsenden Familie von Circet und KGP Services beizutreten. Wir könnten uns keinen besseren Partner für die Entwicklung erstklassiger Dienstleistungen für unsere Kunden im Bereich der mobilen Dienste wünschen".

Informationen zu KGP Services und Circet

KGP Services, ein Unternehmen von Circet, ist ein führender Anbieter von Kommunikationsnetzwerkdiensten und ein zuverlässiger Partner für Kunden, die Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-, Drahtlos- und Cloud-Netzwerke in ganz Nordamerika aufbauen, kontrollieren und betreiben. Unser erfahrenes Team von mehr als 2.000 Fachkräften kombiniert umfassende End-to-End-Kompetenzen mit einer kundenorientierten Unternehmenskultur, um maßgeschneiderte Komplettlösungen anzubieten, die Design, Engineering, Installation, Integration und Wartung für alle Technologien in den Bereichen Inside Plant (ISP), Outside Plant (OSP) und Wireless umfassen. Zu unseren Kunden zählen Kommunikationsdienstleister, Multiple-System Operators (MSO), Cloud Service Anbieter, Versorgungsunternehmen/Stromgenossenschaften, Kommunen und andere.

KGP Services gehört zur Circet Group, einem globalen Netzwerkdienstleister mit Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Italien, Benelux, Spanien, Griechenland, Irland, dem Vereinigten Königreich, Marokko, der Schweiz, Rumänien und den USA. Die Circet Group erwirtschaftet einen Umsatz von mehr als 3,4 Milliarden Euro und beschäftigt 15.000 Mitarbeiter in den verschiedenen Einsatzländern.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: www.kgpco.com/KGPServices und www.circet.com/

Informationen zu Further Enterprise Solutions

FES bietet der Telekommunikationsindustrie innovative Hochfrequenz-, Standortbereitstellungs-, Integrations- und Optimierungsdienste, die es den Kunden ermöglichen, ihre Netze effizienter zu gestalten. Unsere hochqualifizierten Service-Experten arbeiten mit branchenführenden nationalen Kunden zusammen. Die schlüsselfertigen Projekte werden von FES in enger Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen vor Ort, die über lokale Marktkenntnisse verfügen, geleitet und durchgeführt. In den vergangenen 21 Jahren hat FES umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung aller Technologien und Plattformen von Lieferanten gesammelt, einschließlich der Einrichtung neuer Standorte, technologischer Upgrades und der Verbesserung von Bereichen mit schlechter Leistung in ausgereiften Netzwerken.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.furtherllc.com

