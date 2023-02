HIKARI MISO Co., Ltd.

Hikari Miso stellt auf der Bio-Lebensmittelmesse BIOFACH 2023 in HALLE 1 an Stand 620 aus

Vom 14. bis zum 17. Februar 2023 stellt Hikari Miso Co. Ltd. auf der BIOFACH 2023 aus, einer der weltweit führenden Messen für Bio-Lebensmittel, die in Nürnberg stattfindet.

In Halle 1 an Stand 620, wird vor einem internationalen Publikum mit den traditionellen japanischen Sojabohnen-Produkten Miso und Tofu geworben. Das Unternehmen präsentiert neun Sorten von Miso und eine Instant-Misosuppe. Alle Bio-Produkte sind speziell auf den europäischen Markt ausgerichtet. Ferner gibt es drei Sorten von Bio-Tofu aus der Reihe Hikari Miso Shizenno Megumi von Dragonfly Foods Ltd. (7 King Place, Hitchcocks Business Park, Willand, Exeter EX15 3FH), eine britische Tochtergesellschaft des Unternehmens.

https://www.biofach.de/en

Dragonfly Foods Ltd.

Der britische Tofu-Hersteller wurde 1984 inmitten der wunderschönen Natur von Devon gegründet. Seit seiner Gründung als Tochtergesellschaft von Hikari Miso im Jahr 2015 hat Dragonfly Foods modernste japanische Ausrüstung eingesetzt, um Hikari Miso Tofu herzustellen.

Viele Europäer konsumieren einen festeren, aromatisierten Tofu als Fleischersatz, doch der hochwertige Bio-Tofu, der von Dragonfly Foods hergestellt wird, behält die Umami und Süße des traditionellen Tofu bei, dank einer langjährigen japanischen Produktionsmethode, bei der nur Nigari als Koagulans verwendet wird.

https://dragonflyfoods.com/

Die rasant steigende internationale Nachfrage nach japanischen und fermentierten Lebensmitteln treibt Miso-Exporte in Rekordhöhe

Die Exporte von Miso sind im Vergleich zum Vorjahr in letzter Zeit gestiegen, was auf die rasant steigende Nachfrage nach japanischen und fermentierten Lebensmitteln im Ausland zurückzuführen ist, die 2022 bei 21.712 Tonnen lag, was einem Anstieg von 110 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Exporterlöse bei Hikari Miso sind in den letzten Jahren stark um mindestens 115 Prozent jährlich gestiegen. Davon war die wachsende Nachfrage nach sicherem, vertrauenswürdigem Bio-Miso von hoher Qualität ein besonders bedeutender Motor für Miso-Exporte. Da Hikari Miso nicht nur Produkte exportiert, die in Japan verkauft werden, sondern auch Produkte exklusiv für das Ausland entwickelt, die den örtlichen Vorlieben entsprechen, ist es dem Unternehmen gelungen, den Absatz zu steigern und die Exporte in über 55 Länder weltweit auszuweiten, wobei der Schwerpunkt auf dem amerikanischen und europäischen Markt liegt.

*Quelle: Japanisches Finanzministerium

Drei Jahrzehnte Einsatz von Hikari Miso für Bio-Miso

Bio-Miso ist seit Langem das Hauptgeschäft von Hikari Miso, entsprechend der Markenbotschaft „Nature 's Best, From Our Family to Yours". Das Bestreben, den Kunden Sicherheit zu geben und das geschmacklich beste Bio-Miso zu liefern, hat Hikari Miso dazu veranlasst, im Laufe der Jahre zahlreiche Bio-Zertifizierungen unabhängiger Dritter zu erhalten.

Dazu gehören die Zertifizierung durch die American Organic Crop Improvement Association (OCIA) im Jahr 1997 und der Verkauf von Bio-Miso vor der Einführung der japanischen Landwirtschaftsstandards (JAS) im Jahr 1999, die eine nationale japanische Zertifizierung für biologisch angebaute Pflanzen ist. Im Jahr 2000 folgte die Bio-Zertifizierung durch die JAS, 2001 folgte die Zertifizierung durch das National Organic Program (NOP) der USDA und 2008 die Zertifizierung durch die EU. Während dieser Zeit hat Hikari Miso eine breite Palette von Bio-Miso-Produkten sowohl auf dem japanischen als auch auf dem internationalen Markt verkauft. Der Aktionsplan für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) von Hikari Miso positioniert auch den Ausbau des organischen Betriebs von Miso als wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit von der Produktion bis zum Teller. Als führender Hersteller von Bio-Miso engagiert sich das Unternehmen neben seinem Einsatz für den Geschmack von Hikari Miso auch für eine nachhaltige Produktentwicklung.

