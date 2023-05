AROBS Transilvania Software

AROBS erwirbt Future WorkForce und stärkt sein Know-how im Bereich der intelligenten Automatisierung

Cluj - Napoca, Rumänien (ots/PRNewswire)

AROBS Transilvania Software, das bedeutendste an der Bukarester Börse notierte Technologieunternehmen, gibt die vollständige Übernahme der Future WorkForce Global (FWF) Group bekannt, die sich auf die Bereitstellung intelligenter Automatisierungslösungen durch Robotic Process Automation (RPA), künstliche Intelligenz (AI) und maschinelles Lernen (ML) spezialisiert hat. FWF Global hat Büros und Teams in Rumänien, Großbritannien und Deutschland.

„Die Übernahme der Future WorkForce Global Group stellt eine wichtige Erweiterung unseres Software-Services-Portfolios und eine Konsolidierung unserer Position auf dem Markt für intelligente Automatisierung durch Robotic Process Automation (RPA), Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML) dar", so Voicu Oprean, Gründer und CEO von AROBS.

In den Benelux-Ländern ist AROBS mit CoSo by AROBS unter der Marke FastPath Automation ebenfalls im Bereich der intelligenten Automatisierung tätig.

FWF Global verfügt über rund 100 Spezialisten für Robotic Process Automation, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Das Unternehmen begann seine Tätigkeit im Jahr 2017 und hat Partnerschaften mit UiPath, Microsoft, Celonis und Outsystems. Zu seinen Kunden gehören Unternehmen aus den Bereichen Banken, Versicherungen, Einzelhandel, Logistik und viele mehr. Die Leitung des Unternehmens wird weiterhin durch Mihai Balaj und Marius Bene als Co-CEOs, Daniel Muresan als CTO und Voicu Oprean als Vorsitzender des Aufsichtsrats gewährleistet.

FWF genießt auf den internationalen Märkten einen ausgezeichneten Ruf und ist für seine maßgeschneiderten Ansätze und innovativen Lösungen bekannt.

Die Übernahme der FWF ist die achte Akquisition, die AROBS seit der Ankündigung, 2021 an die Bukarester Börse zu gehen, getätigt hat. AROBS setzt in diesem Jahr den Akquisitionsprozess und die Integration bestehender Akteure fort, die in der gleichen Branche tätig sind und durch die Konsolidierung und Erweiterung der Fachgebiete und der geografischen Ausdehnung der Dienstleistungen und Produkte der Gruppe einen Mehrwert bieten können.

AROBS bietet Softwaredienstleistungen und -lösungen in verschiedenen Branchen an. Es verfügt über rund 70 Partner im Geschäftsbereich Software Services in Europa und Amerika und mehr als 11.000 Kunden im Geschäftsbereich Softwareprodukte aus Europa und Asien. AROBS ist an 11 Standorten in Rumänien und in neun anderen Ländern auf drei Kontinenten vertreten: USA, Großbritannien, Deutschland, Niederlande, Belgien, Polen, Ungarn, Republik Moldau und Indonesien. Mehr als 1.000 AROBS-Spezialisten und -Kooperationspartner entwickeln Lösungen für die Zukunft in den folgenden Bereichen: Automobilindustrie, Embedded for Aerospace, Geräte für Schifffahrt und Medizin, Life Sciences, Reisetechnologie, IoT, Fintech und Enterprise-Lösungen. Erfahren Sie mehr unter https://arobs.com/

