AROBS Transilvania Software

AROBS expandiert durch Übernahme von SYDERAL Polska auf den polnischen Markt

CLUJ-NAPOCA, Rumänien (ots/PRNewswire)

AROBS Transilvania Software, das größte an der Bukarester Börse notierte Technologieunternehmen, erwarb eine Mehrheitsbeteiligung von 94 % an SYDERAL Polska, einem polnischen Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Produkten und Technologien für die optische und Quantenkommunikation, die integrierte Datenspeicherung und -verarbeitung sowie die Steuerung von Mechanismen und Messinstrumenten für Satelliten spezialisiert hat.

„Mit der heute bekanntgegebenen Transaktion unternehmen wir einen weiteren Schritt in Richtung der Konsolidierung unserer Luft- und Raumfahrtkompetenz innerhalb der AROBS Group. Das Know-how von SYDERAL Polska ergänzt den neuen Geschäftszweig Integrierte Systeme und Softwareentwicklung für den Luft- und Raumfahrtsektor, der von unseren Kollegen von AROBS Engineering in die Unternehmensgruppe eingebracht wurde. Das Team von SYDERAL Polska verfügt über umfassende Erfahrungen im Bereich der Luft- und Raumfahrtindustrie. Außerdem nimmt das Unternehmen aktiv an Initiativen zur Schaffung einer europäischen Infrastruktur für Quantenkommunikation teil. Darüber hinaus freuen wir uns, ab diesem Jahr über eine Präsenz der Unternehmensgruppe AROBS in einem neuen Land zu verfügen, und zwar in Polen.", erklärte Voicu Oprean, Gründer und CEO von AROBS.

SYDERAL Polska wurde 2016 gegründet und verfügt über ein Team von 28 Spezialisten, die Hardware- und Softwarelösungen für die Bedürfnisse der Luft- und Raumfahrtindustrie bereitstellen. Das Unternehmen realisiert Projekte für die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und führt gleichzeitig Forschungs- und Entwicklungsprojekte durch, die vom National Center for Research and Development (NCBiR) in Polen finanziert werden. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte integrierte Bordelektronik für Raumfahrtanwendungen, wie die FLORIS Instrument Control Unit, ein hochauflösendes Bildspektrometer, das von der ESA für globale Messungen der terrestrischen Vegetationsfluoreszenz und zur Kartierung verwendet wird.

Das Unternehmen wird auch weiterhin von Michal Drogosz geleitet, der zurzeit als CEO des Unternehmens tätig ist und einen Unternehmensanteil von 6 % hält. „Der Beitritt zur AROBS Group ist ein bedeutender Schritt für das weitere Wachstum von SYDERAL Polska. Im Bereich der Raumfahrttechnologien ergänzen sich die Kompetenzen von AROBS und SYDERAL Polska ideal. Auf dieser Basis werden wir gemeinsam noch fortschrittlichere Produkte und Dienstleistungen entwickeln können", ergänzte Michal Drogosz, der CEO von SYDERAL Polska.

Seit Oktober 2021 hat AROBS die Unternehmen Berg Software, AROBS Engineering (den früheren Geschäftsbereich Enea Software Development Services Romania), die Nordlogic Group und CDS GPS Romania sowie die beiden Unternehmen AROBS Software und AROBS TrackGPS aus der Republik Moldau neu in den Verbund der Unternehmensgruppe aufgenommen.

AROBS Transilvania Software ist seit dem 6. Dezember 2021 im AeRO-Markt an der Bukarester Börse notiert. Das Unternehmen verfügt über eine Marktkapitalisierung von zirka 174 Millionen Euro, über mehr als 1.000 Spezialisten und Niederlassungen in insgesamt acht Ländern – in Europa, den USA und Asien.

Weitere Informationen zu AROBS: arobs.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1994872/AROBS_Transilvania_Software.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/arobs-expandiert-durch-ubernahme-von-syderal-polska-auf-den-polnischen-markt-301737671.html

Original-Content von: AROBS Transilvania Software, übermittelt durch news aktuell