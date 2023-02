Limak; Barcelona FC

FC BARCELONA UND LIMAK UNTERZEICHNEN VEREINBARUNG ÜBER DEN BAU DES STADIONS SPOTIFY CAMP NOU

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Der Club-Präsident, Joan Laporta, und der Präsident von Limak, Nihat Özdemir, nehmen an der Vertragsunterzeichnung teil.

Das in der Türkei ansässige internationale Unternehmen wird die Bauarbeiten für das Stadion Spotify Camp Nou übernehmen, die im nächsten Juni beginnen werden.

Der FC Barcelona hat offiziell eine Vereinbarung mit Limak über den Bau seines Stadions Spotify Camp Nou unterzeichnet. Das in der Türkei ansässige Unternehmen wird die Umbauarbeiten übernehmen, die im nächsten Juni beginnen sollen, sobald die Fußballsaison vorbei ist. Der Verwaltungsrat hat seine Entscheidung am Montag, dem 9. Januar 2023, ratifiziert und bekannt gegeben.

Die Vereinbarung wurde offiziell am Dienstag in der Josep-Sunyol-Präsidentenloge von Joan Laporta, dem Präsidenten des FC Barcelona, und Nihat Özdemir, dem Präsidenten von Limak Holdings, zusammen mit Haldun Fırat Köktürk, einem Mitglied des Vorstands von Limak Yatırım, unterzeichnet. Neben Laporta waren außerdem Mitglieder des Vereinsvorstands zugegen. An der Unterzeichnungszeremonie nahmen der türkische Botschafter in Spanien, Burak Akçapar, und der türkische Konsul in Barcelona, Selen Evcit, teil. Limaks Präsident war außerdem in Begleitung der Vorsitzenden der Limak Holding, Ebru Özdemir, und des Vizepräsidenten der Limak Holding, Serdar Bacaksız.

Diese Vereinbarung bestätigt nun die Entscheidung für ein Projekt, das eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des Clubs spielen wird.

Erklärung von Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona

Das neue Stadion wird das Juwel in der Krone von Espai Barça sein. Es wird zum ersten Mal seit den Olympischen Spielen 1992 eine der wichtigsten Sportanlagen in Katalonien verändern und modernisieren. Das neue Spotify Camp Nou ist das Vermächtnis, das wir zukünftigen Generationen von Barcelona-Fans hinterlassen werden."

„Der Bau des neuen Stadions beinhaltet eine große professionelle Verantwortung für beide Parteien, den Club und für Limak, die wir mit den maximalen Erfolgsgarantien bis zum November 2024 übernehmen, was mit dem 125. Jubiläum von Barça zusammenfällt."

Erklärung von Nihat Özdemir, Präsident von Limak

„Die Unterzeichnung markiert ein neues Kapitel für den Verein und für Limak. Wir wissen die große Verantwortung für die Modernisierung des Spotify Camp Nou zu schätzen. Sie ist nicht nur wichtig für den FC Barcelona und seine Fans, sondern auch für die Stadt Barcelona und Katalonien. Nach einem wettbewerbsorientierten Ausschreibungsverfahren zeigt dieses Projekt, dass wir die Vision und den Horizont von Limak erweitern können. Dieses unglaubliche Projekt motiviert uns zur Fertigstellung einer Anlage, auf die alle Einwohner Barcelonas stolz sein können."

