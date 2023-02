Alitheon

Neue Partnerschaft zwischen Alitheon- und SIMBA Chain festigt die fehlende Herkunftsverbindung zwischen physischer und digitaler Welt

Bereitstellung von neuartiger, unwiderlegbarer Rückverfolgbarkeit und Authentizität für globale Lieferketten

MOBILE WORLD CONGRESS 2023 - Alitheon, der Anbieter von FeaturePrint®, ein maschinelles „Sehen" für die Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit physischer Gegenstände, unterzeichnete eine Partnerschaft mit der SIMBA Chain, the builder of Blocks. SIMBA Chain ist eine Unternehmensplattform, die die Komplexität der Blockchain-Entwicklung zusammenfasst und die innovative Technologie zugänglicher macht. Durch die Vereinbarung wird den Kunden von Alitheon ermöglicht, die Authentizität zu zertifizieren und das Eigentumsrecht digitalisierter physischer Objekte mit dem Blockchain-basierten Feature-Print-system zu übernehmen. Ebenso wird SIMBA seinen Kunden die Möglichkeit bieten, ihre physischen Gegenstände, eine unwiderlegbare Authentifizierung und Tracing-Funktion zur Rückverfolgung hinzuzufügen.

Die kombinierte Lösung bietet Lieferketten, Herstellern und Luxuseinzelhändlern eine ganzheitliche Lösung für die Authentifizierung physischer Gegenstände und die damit verbundenen digitalen Daten. Es gibt mehrere Branchen, wo die Authentifizierung physischer Objekte Wert generiert, nämlich durch den Nachweis von Eigentum und die Verifizierung von Attributen. Beispielsweise können die Authentizität und die damit verbundenen Zertifizierungen von Flugzeug- und Automobilteilen in Echtzeit über die Lieferkette nachverfolgt werden, wodurch die Risiken, die mit gefälschten Teilen oder Unterwartungen einhergehen, beseitigt werden. Alternativ können Luxuseinzelhändler solche Lösungen nutzen, um die Authentizität und den Eigentumsnachweis für ihre Produkte über Verkauf und Weiterverkauf zu schützen und aufrechtzuerhalten.

Fälschungen und Graumarktaktivitäten sind eine Herausforderung in allen Branchen, von Luftfahrt, Automobilindustrie und Pharma bis hin zu Luxusgütern und Sammlerstücken. Dies beeinflusst den Umsatz, die Markenintegrität und in vielen Fällen die Sicherheit oder die Gesundheit und Sicherheit der Kunden. Das Alitheon SIMBA-Angebot bietet sowohl eine unwiderlegbare Authentifizierung des physischen Objekts als auch ein unveränderliches Register, in dem Eigentum und andere Daten gespeichert werden, wodurch Verkäufe, Upgrades und Wartungsarbeiten für den gesamten Lebenszyklus des eigentlichen Artikels sicher erfasst werden. Die Transparenz und Unveränderbarkeit, die diese verbesserte Lösung bietet, geht über alle „Echtheitszertifikate" oder die Identifizierung von Zusatzstoffen hinaus, die derzeit verwendet werden, und gewährleistet eine durchgängige Verifizierung und Sicherheit sowohl der physischen als auch der digitalen Komponenten des Produkts.

„Die Kombination der Blockchain-Plattform von SIMBA und der Authentifizierungstechnologie von Alitheon ist die erste Lösung, die die Authentifizierung und Verifizierung des physischen Artikels, zusammen mit dem Zertifikat über die Verifizierung des Kaufs selbst miteinander verbindet", so Bryan Ritchie, CEO von SIMBA Chain, „Andere Lösungen wie Barcodes und Nearfield-Technologie können manipuliert werden. Auf der anderen Seite ist die Speicherung von Daten auf der Blockchain unveränderbar, aber dies setzt immer noch den Optimismus voraus, dass das physische Objekt in der Tat das ist, was der Eigentümer angibt. Solche Lösungen lösen nur einen Bruchteil des Problems und gehen nicht auf mögliche Manipulationen über den gesamten Lebenszyklus des Artikels oder zukünftige Upgrades, Wartungen, Wiederverkäufe, Graumarktverkäufe usw. ein".

„Was bedeutet es für die Industrie, wenn ein Unternehmen oder Verbraucher ein Produkt sowie dessen Eigentumsrechte und die damit verbundenen Daten unwiderruflich authentifizieren kann?" so Roei Ganzarski, Geschäftsführer von Alitheon. „Es bedeutet, dass man sich von Fälschungen, Graumarktaktivitäten, Diebstahl, Betrug, Fehlidentifikation, menschliches Versagen und vielen anderen teuren und risikoreichen Problemen getrost verabschieden kann. Willkommen in der neuen Welt".

Über Alitheon

Alitheon® ist ein Unternehmen aus Bellevue, Washington, das Marktführer im Bereich fortschrittlicher, optischer KI und Schöpfer von FeaturePrint®, einem patentierten System, das die physische und digitale Welt über eine sichere und unveränderbare Verbindung verbindet, ist. FeaturePrint stellt Artikel und Produkte digital dar und identifiziert diese, dies funktioniert wie der Fingerabdruck beim Menschen – er ist ein einzigartiges, einmaliges Kennzeichen. Bei den physischen Gegenständen ist es nicht nötig, das Objekt zu markieren, zu modifizieren oder etwas hinzuzufügen, damit es sich klar von anderen Gegenständen unterscheidet. Mit nur einer Kamera ermöglicht FeaturePrinting die Authentifizierung, Identifizierung und Rückverfolgbarkeit einzelner Objekte von Millionen ähnlicher Objekte. Mit FeaturePrint werden Fälschungen vermieden, die Fehlidentifizierung von Teilen beseitigt und die Verwendung gefälschter Produkte minimiert. FeaturePrint wird derzeit für zahlreiche Sendungsverfolgungs-, Tracking- und Authentifizierungszwecke in den Bereichen Automobilindustrie, Pharmazie, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, medizinische Ausrüstung, Edelmetalle sowie Luxusgüter und Sammlerstücke verwendet.

Über SIMBA Chain

