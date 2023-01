Vesta Corporation

Vesta ernennt Shimon Steinmetz zum Finanzvorstand

Der Experte für Wachstumsführerschaft und Technologiemärkte soll das internationale Finanzgeschäft und die Entwicklungsstrategien des Unternehmens leiten

Vesta, eine weltweit führende Plattform für Transaktionsgarantien bei Online-Einkäufen, hat heute die Einstellung von Shimon Steinmetz, einem erfahrenen Experten für Unternehmensumwandlung, als Chief Financial Officer bekannt gegeben.

Steinmetz verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Geschäftsleitungen und Private-Equity-Investoren, um die betriebliche Leistung zu steigern und den Wert für alle Beteiligten zu maximieren. Zuletzt war Steinmetz als Senior Director bei Alvarez & Marsal im Bereich Finanzdienstleistungen und -transformation tätig und hatte sich darauf spezialisiert, den Kunden bei der Bewältigung besonders komplexer Geschäftsprobleme zu helfen, um quantifizierbare Wertsteigerungen im gesamten Unternehmen zu erzielen.

Zu den früheren Erfahrungen von Steinmetz als Finanzleiter zählen seine Tätigkeit als CFO bei MerchantE in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, wo er eine Unternehmenstransformation durchführte, die zu einer erheblichen Steigerung des Unternehmenswerts führte, sowie als CFO von Finjan Holdings, einem verhaltensbasierten Cybersicherheitsunternehmen, das unter der Leitung von Steinmetz an die Nasdaq ging.

„Wir freuen uns sehr, dass Shimon in einer so aufregenden Wachstumsphase des Unternehmens zu unserer Geschäftsleitung gestoßen ist", erklärte Ron Hynes, CEO von Vesta. „Er kann eine hervorragende Bilanz bei der Erzielung greifbarer Ergebnisse und der Schaffung langfristiger, nachhaltiger Werte vorweisen. Seine umfangreiche Erfahrung wird für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, der weltweiten Nachfrage nach unseren Dienstleistungen gerecht zu werden."

Als CFO wird Steinmetz die weltweite Finanzorganisation von Vesta leiten und für die Bereiche Leistungsverbesserung, Finanzoperationen, Unternehmensentwicklung, Investorenbeschaffung, Technologietransformation, Stakeholder-Management und mehr zuständig sein. Er wird direkt dem CEO des Unternehmens, Ron Hynes, unterstellt sein und in der Niederlassung von Vesta in Atlanta, Georgia, tätig sein.

„Ich freue mich sehr, in einem Unternehmen zu arbeiten, das Geschäftskunden weltweit zu Wachstum und Erfolg verhilft, indem es Betrug unterbindet und die Bewilligungsquoten erhöht", kommentierte Shimon Steinmetz, CFO von Vesta. „Ich freue mich darauf, das Unternehmen bei seiner weiteren Expansion zu unterstützen und seine führende Position im Bereich der Betrugsprävention und Transaktionsgenehmigung branchenübergreifend zu festigen."

Shimon Steinmetz begann seine Karriere im Technologiebereich als Investmentprofi bei TH Lee Putnam Ventures und als Technologie-Investmentbanker bei Cantor Fitzgerald. Zu Beginn seiner Laufbahn war Steinmetz an den Kapitalmärkten für festverzinsliche Wertpapiere bei Salomon Smith Barney und im Investmentbanking bei Goldman Sachs tätig. Er erwarb einen MBA an der Booth School of Business der Universität Chicago und einen Bachelor-Abschluss an der Yeshiva University.

Informationen zu Vesta Vesta ist ein international tätiges Unternehmen für Transaktionsgarantien bei Online-Einkäufen, das beispiellose Bewilligungsquoten und ein reibungsloses Kundenerlebnis bietet und gleichzeitig Rückbuchungen und andere Formen des digitalen Betrugs unterbindet. Vesta zeichnet sich durch seine ausgefeilte Datenwissenschaft und seine über 25-jährige Erfahrung aus und verfügt über ein tiefes Verständnis einiger der größten Bedrohungen und schwierigsten Märkte der Welt. Führende Marken in den Bereichen E-Commerce, Reisen, Finanzdienstleistungen und Telekommunikation setzen auf Vesta, wenn es darum geht, die richtigen Entscheidungen zu treffen und eine 100-prozentige Garantie für Transaktionen und Einnahmen in Echtzeit zu bieten. Weitere Informationen finden Sie auf www.vesta.io.

