HuidaGene ernennt neue Mitglieder für den wissenschaftlichen Beirat

Huidagene Therapeutics (辉大基因; HuidaGene), ein globales Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung genomischer Medizin konzentriert, gab heute die Wahl von Dr. Haiyan Jiang und Dr. Alvin Luk als neue Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats (SAB) bekannt. Der SAB, der sich aus international anerkannten Experten für Gen- und Zelltherapien zusammensetzt, von der Entdeckung über die translationale Forschung bis hin zur klinischen Entwicklung in verschiedenen therapeutischen Bereichen - wird strategische Leitlinien für die globale Entwicklung der umfangreichen Produktpipeline von HuidaGene bereitstellen.

"Um den Verlauf genetischer Erkrankungen sinnvoll zu verändern, müssen wir besser validierte therapeutische Kandidaten entwickeln", sagte Dr. Haiyan Jiang. "Mein langjähriges Interesse und Engagement im Bereich der Gen- und Zelltherapien hat mich zu den Technologieplattformen von HuidaGene geführt, die eine potenzielle Heilung für Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf bieten, und ich freue mich darauf, mit dem Team von HuidaGene zusammenzuarbeiten, um ihre Pipeline voranzubringen."

Dr. Alvin Luk erklärte: "Mit Blick auf die Zukunft des Fachgebiets bin ich von den innovativen Genom-Editing-Plattformen von HuidaGene beeindruckt. Dr. Hui Yang ist seit langem führend auf dem Gebiet des CRISPR-basierten DNA/RNA-Editings, und ich erwarte, dass unsere gemeinsamen Interessen und komplementären Fachgebiete im Bereich der Gen- und Zelltherapie ein starker Motor sein werden, um den Fortschritt bei HuidaGen voranzutreiben und sogar zu beschleunigen."

"Wir fühlen uns geehrt, dass eine versierte und vielfältige Gruppe wissenschaftlicher und klinischer Experten als Mitglieder unseres SAB zu uns gestoßen ist, die über umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse in den Bereichen Gen- und Zelltherapien, globale Arzneimittelentwicklung und datengesteuertes Design klinischer Studien verfügen", sagte Hui Yang, PhD, Mitbegründer, wissenschaftlicher Chefberater und Vorsitzender des SAB bei HuidaGene. "Haiyan und Alvin sind Branchenveteranen, die eine Reihe von "Premieren" bei klinischen Gentherapieprogrammen erreicht haben und HuidaGene mit fundiertem und relevantem Entwicklungs-Know-how versorgen werden. Mit der Führung unserer wissenschaftlichen Berater ist HuidaGene in der Lage, jahrzehntelange wissenschaftliche Entdeckungen auf dem Gebiet der programmierbaren Genom-Medizin für Menschen mit verheerenden Krankheiten weltweit nutzbar zu machen", sagte Xuan Yao, PhD, Mitbegründer und Chief Executive Officer von HuidaGene.

HuidaGene Therapeutics (辉大基因) ist ein globales Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entdeckung, Konstruktion und Entwicklung der CRISPR-basierten genetischen Medizin konzentriert, um die Zukunft der genomischen Medizin neu zu gestalten. HuidaGene mit Sitz in Shanghai und New Jersey hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit verschiedenen präklinischen Therapieprogrammen in den Bereichen Ophthalmologie, Otologie, Myologie und Neurologie den Bedürfnissen der Patienten weltweit gerecht zu werden. Wir entwickeln derzeit klinische Programme für RPE65 -Mutationen-assoziierte erbliche Netzhauterkrankungen und unsere präklinische Pipeline weiter, darunter Programme für neovaskuläre altersbedingte Makuladegeneration, Retinitis pigmentosa, hereditärem Hörverlust, Duchenne-Muskeldystrophie und das MECP2-Duplikationssyndrom. Die CRISPR-basierten Therapeutika des Unternehmens bieten das Potenzial, Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen zu heilen, indem sie die Ursache ihrer Krankheit beheben. HuidaGene hat sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft der Genom-Editing-Medizin zu verändern.

Angaben zu den Biografien der weiteren SAB-Mitglieder:

Haiyan Jiang, Ph.D. verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Biologika, AAV-vermittelten Gentherapien und in-vivo und ex-vivo CRISPR/Cas9-vermittelten Genom-Editing-Produkten von der Forschung bis zur BLA. Sie hatte Führungspositionen mit fortschreitender Verantwortung bei verschiedenen Unternehmen inne, darunter Editas Medicine, Biogen, Bayer HealthCare und Avigen. Sie leitete die Forschung, präklinische Entwicklung oder klinische Pharmakologie bei der Entwicklung von ALTUVIIIO, ELOCTATE, ALPROLIX und JIVI sowie einer Reihe von Programmen in Phase-1/2a-Studien. Sie hat über 40 Originalveröffentlichungen in hoch angesehenen Fachzeitschriften, darunter New England Journal of Medicine, Nature Medicine und Blood; sowie 21 erteilte US-Patente. Dr. Jiang erwarb ihren Bachelor-Abschluss in Biochemie an der Fudan University in Shanghai, China, ihren Doktortitel in Onkologie an der University of Wisconsin-Madison und absolvierte ein Postdoktorat an der University of California-San Francisco.

Alvin Luk, Ph.D., M.B.A., C.C.R.A. verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der globalen Arzneimittelentwicklung, von der Forschung bis hin zur erfolgreichen Markteinführung in kleinen, großen, öffentlichen und privaten Biotech-/Biopharmaunternehmen, darunter Shanghai Henlius, Spark Therapeutics (von Roche übernommen), Biogen, Bayer HealthCare, Avigen und Tularik (von Amgen übernommen). Er ist eine transformative Führungspersönlichkeit mit dem Ruf, sich in der politischen Landschaft zurechtzufinden, was zu einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von insgesamt mehr als 250 IND-, BLA- und MAA-Einreichungen in Nord- und Südamerika, Europa, Australien, Japan und China führt. LUXTURNA von Spark Therapeutics wurde 2017 von der US-Zulassungsbehörde FDA als erste Gentherapie zugelassen, als er als Leiter der klinischen Forschung und des operativen Geschäfts abtrat. Heute hat er an der Entwicklung von 21 zugelassenen Produkten mitgewirkt. Er ist Mitautor von mehr als 100 Buchkapiteln und wissenschaftlichen Artikeln in hoch angesehenen Fachzeitschriften, darunter New England Journal of Medicine, Nature Medicine, Nature, Cell, und Science. Dr. Luk hat einen MBA-Abschluss der Harvard Business School und einen Doktortitel in Neurowissenschaften sowie eine Zertifizierung in klinischer Forschung von der University of California-San Francisco.

