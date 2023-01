Huidagene Therapeutics

HUIDAGENE THERAPEUTICS GIBT IND-GENEHMIGUNG FÜR DIE MULTINATIONALE STUDIE VON HG004 ZUR BEHANDLUNG ERBLICHER BLINDHEIT BEKANNT

Shanghai und Clinton, New Jersey (ots/PRNewswire)

HG004 ist eine einmalige, direkt auf das RPE wirkende Behandlung von erblichen Netzhauterkrankungen, die durch Mutationen im RPE65 -Gen verursacht werden

-Gen verursacht werden ∼10-fach niedrigere Vektordosen als bei anderen klinischen AAV2-Gentherapieversuchen, die in dieser geplanten Studie getestet werden

Planmäßiger Beginn der multinationalen Studie im ersten Halbjahr 2023

HuidaGene Therapeutics (HuidaGene), ein Biotechnologieunternehmen im Bereich der klinischen Entwicklung, das programmierbare genomische Medizin auf CRISPR-Basis entwickelt, gibt bekannt, dass die US-amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA) seinen Antrag auf ein neues Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) für die geplante multinationale klinische Studie von HG004 zur Behandlung von Patienten mit RPE65-Mutationen-assoziierten vererbten Netzhautdystrophien genehmigt hat. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von genetischen Krankheiten, die durch Mutationen im RPE65-Gen verursacht werden, die die Netzhaut betreffen und weitervererbt werden.

„Wir freuen uns sehr über die IND-Genehmigung unseres HG004-Programms durch die US-FDA. Dies ist unsere erste IND-Genehmigung als Unternehmen und unser erstes Programm für Netzhauterkrankungen, das die klinische Entwicklungsphase erreicht hat", erklärte Xuan Yao, Ph.D., Mitbegründer und Chief Executive Officer von HuidaGene. „Die Freigabe dieser IND ist ein Beweis für die internen Entwicklungskapazitäten und die hochwertigen präklinischen Daten, die HG004 unterstützen, sowie für die starken CMC- und Analysekapazitäten durch unsere Partnerschaft mit WuXi Advanced Therapies. Ziel des HG004-Programms ist die Entwicklung einer einmaligen, nicht-AAV2-basierten Genersatztherapie zur Wiederherstellung, Behandlung und Vorbeugung der Erblindung von Kindern und Erwachsenen mit schwerer Sehbehinderung oder Blindheit infolge von RPE65-Mutationen-assoziierten Retinopathien in aller Welt."

Das Prüfpräparat HG004 ist ein neuartiges Augenheilmittel, das zur Behandlung von RPE65-Retinopathien entwickelt wird. Auf der Grundlage der präklinischen Kopf-an-Kopf-Vergleichsstudie von HG004 und dem Adeno-assoziierten Virus des Serotyps 2 (AAV2) mit identischer Dosis war die Erholung der Netzhautfunktionen im Vergleich zu Wildtyp-Mäusen im Rpe65-Knockout-Mausmodell in der 17. Woche nach einer einzigen Injektion um 67,6 % (HG004) und um 35,8 % (AAV2-Produkte) erhöht. Daher weist HG004 im Vergleich zu AAV2 eine bessere Transduktionseffizienz des retinalen Pigmentepithels (RPE) auf und hat das Potenzial, die Gesamtvektordosen zu senken, was das Risiko einer AAV-Vektor-assoziierten Immunogenität oder von unerwünschten Ereignissen am Auge beim Menschen verringern könnte.

„Wir freuen uns über die vielversprechende Aussicht, mit HG004 eine potenziell transformative Behandlung anbieten zu können, die besser ist als die AAV2-vermittelte Genersatztherapie", erklärte Hui Yang, Ph.D., Mitbegründer und Chief Scientific Advisor von HuidaGene. „Unsere umfangreichen präklinischen Studien haben gezeigt, dass HG004 im Vergleich zu AAV2 eine überlegene Transduktionseffizienz und eine erhebliche Wiederherstellung des Sehkraftverlusts in der RPE-Schicht bewirkt. Dies geschah mithilfe unseres unabhängig entwickelten Rpe65-Knockout-Maus-Krankheitsmodells, das die Netzhautphänotypen und -funktionen von Patienten mit RPE65-Mutation-assoziierten vererbten Netzhautdystrophien nachahmt."

„Unsere präklinischen Daten unterstützen unsere geplante multinationale klinische Studie mit einer effektiven Anfangsdosis, die weit unter der des zugelassenen AAV2-hRPE65-Gentherapieprodukts liegt und bei der weniger Volumen in die Netzhaut injiziert werden muss", so Dr. Xuan Yao. „Wir hatten bereits Ende 2022 Patienten in unsere vom Prüfarzt initiierte Studie (IIT) in China aufgenommen und konnten innerhalb von sieben Tagen nach der einmaligen Injektion von HG004 eine beträchtliche Wiederherstellung der Sehkraft bei Patienten feststellen, die auf eine vollständige Erblindung zusteuerten – und das bei einer fast 25-fach niedrigeren Vektordosis von HG004 als dem zugelassenen AAV2-hRPE65-Gentherapieprodukt."

Informationen zur multinationalen klinischen Studie mit HG004

HG004 wird in einer multinationalen, multizentrischen Dosisfindungsstudie mit mehreren Kohorten an erwachsenen und pädiatrischen Probanden mit RPE65-Retinopathien im Rahmen eines Gesamtprotokolls in verschiedenen Ländern untersucht. Ziel der Studie ist es, die Sicherheit, Verträglichkeit, Wirksamkeit und langfristige klinische Haltbarkeit einer einzigen Injektion von HG004 über einen Zeitraum von bis zu 52 Wochen zu untersuchen. Zu den primären Endpunkten gehören unerwünschte Ereignisse, bestimmte Laborwerte und augenärztliche Untersuchungen. Im Rahmen der Studie wird auch die Sehfunktion mithilfe eines Multiluminanz-Mobilitätstests (MLMT) bewertet, bei dem die Probanden einen Mobilitätsparcours bei verschiedenen Lichtverhältnissen bewältigen müssen. Nach Abschluss des primären Studienzeitraums werden die Probanden im Rahmen einer Langzeit-Nachbeobachtungsstudie zu HG004 weiter untersucht.

Informationen zu mit RPE65-Mutationen assoziierten vererbten Netzhautdystrophien

Vererbte Netzhautdystrophien (IRD) sind eine Gruppe seltener Erblindungskrankheiten, die durch Mutationen in einem von mehr als 250 Genen verursacht werden. Die Leber'sche kongenitale Amaurose (LCA), die schwere frühkindliche Netzhautdystrophie (SECORD), die Frühbeginnende schwere Netzhautdystrophie (EOSRD) und die Retinitis pigmentosa (RP), die alle unter dem Begriff RPE65-Mutations-assoziierte vererbte Netzhautdystrophien zusammengefasst werden können, werden als phänotypisches Kontinuum derselben Krankheit betrachtet. Die mit der RPE65-Mutation assoziierten vererbten Netzhautdystrophien, die typischerweise zwischen der Geburt und dem fünften Lebensjahr auftreten, weisen mehrere gemeinsame klinische Befunde auf, vor allem Nachtblindheit (Lichtstarre mit ausgeprägter Nyktalopie und Nystagmus), fortschreitende Gesichtsfeldausfälle und den Verlust des zentralen Sehens. Der Prozentsatz der Patienten (mit biallelischen RPE65-Mutationen), die die Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Blindheit erfüllten, stieg mit dem Alter an und erreichte nach dem Alter von 40 Jahren 100 %. Angesichts des oft schweren und frühzeitigen Sehverlusts, der mit den vererbten RPE65-Netzhautdystrophien einhergeht, können auch andere Bereiche der Entwicklung wie Sprache und Sozialverhalten verzögert sein.

Informationen zu HuidaGene

HuidaGene Therapeutics ist ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen im Bereich der klinischen Entwicklung, das sich auf die Entdeckung, Konzeption und Entwicklung CRISPR-basierter genetischer Arzneimittel konzentriert, um die Zukunft der genomischen Medizin neu zu gestalten. HuidaGene mit Sitz in Shanghai und New Jersey hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit verschiedenen präklinischen Therapieprogrammen in den Bereichen Ophthalmologie, Otologie, Myologie und Neurologie den Bedürfnissen der Patienten auf der ganzen Welt gerecht zu werden. Die CRISPR-basierten Therapeutika des Unternehmens bieten das Potenzial, Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen zu heilen, indem sie die Ursache ihrer Erkrankung beheben. HuidaGene hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft der Genom-Editierung in der Medizin zu verändern.

