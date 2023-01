fuseproject

fuseproject expandiert auf internationaler Ebene mit der Gründung von fusedigital, einer brandneuen Agenturabteilung, die sich der Bereitstellung innovativer, digitaler Erlebnisse widmet

San Francisco (ots/PRNewswire)

Die Nachricht folgt auf die Übernahme von Mindshaker, einer in Lissabon ansässigen Agentur für digitales Design, durch fuseproject

fuseproject , das von dem preisgekrönten Innovator Yves Béhar im Jahr 1999 gegründete, branchenführende multidisziplinäre Designstudio, gab heute die Einführung eines neuen Geschäftsbereichs bekannt, fusedigital, ein digitales Dienstleistungsangebot, das erstklassige Produkte und Erlebnisse entwickeln wird. Die Initiative wurde durch die strategische Übernahme von Mindshaker, einer in Lissabon ansässigen Digitalagentur, ermöglicht. Dieser Schritt stärkt die Fähigkeit von fuseproject, digitale Erlebnisse, Innovationen und Design durch enge Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von UI, UX und Front-End-Entwicklung umzusetzen. Bedeutend ist, dass fuseproject durch die Übernahme nun auch eine größere internationale Präsenz in Europa hat.

Mit dem Hauptsitz in Lissabon – einer Stadt, die die Grenzen des modernen, innovativen Denkens verschiebt und gleichzeitig in der klassischen europäischen Kultur verwurzelt ist – stellt die Gründung des digitalen Büros eine bedeutende internationale Expansion für fuseproject dar und stärkt die globale Ausrichtung der Marke für ihre internationale Kundenliste, zu der Samsung, L'Oréal und Herman Miller sowie ein Portfolio von branchenführenden Start-up-Kunden gehören.

„Es ist die einzigartige Fähigkeit von fuseproject, kulturelle Veränderungen zu antizipieren und strategisch darauf zu reagieren, die es uns ermöglicht hat, zu dem branchenführenden, grenzüberschreitenden Studio zu werden, das wir heute sind", erklärt Yves Béhar, Gründer und Creative CEO von fuseproject. „Im Laufe der Jahre hatte ich das Vergnügen, den kreativen Geist, der in Lissabon und dem angrenzenden Caparica pulsiert, aus erster Hand zu erleben. Es ist dieser aufgeschlossene Geist, der innovativen Ideen vorausgeht und mich dazu inspirierte, Portugal als erste Stadt außerhalb der Vereinigten Staaten auszuwählen, um offiziell ein Büro der Marke fuseproject zu eröffnen."

Nachdem das Führungsteam von fuseproject bei seiner Suche viele digitale Designfirmen in Portugal und Spanien kennengelernt hatte, entschied es, dass Mindshaker, eine digitale Full-Service-Agentur, die perfekte Lösung ist, um die derzeitige Phase der weltweiten Expansion von fuseproject zu unterstützen. Mindshaker wurde 2007 von den führenden Experten für digitales Design und Technologie, João Paulo Almeida und Luís Correia, gegründet. Die technologische Erfahrung von Mindshaker, die Verbindungen zu der wachsenden europäischen Gemeinschaft von Designern und das Engagement für missionsorientierte Werte machten das Unternehmen attraktiv.

Thomas Moeller, Director of Experience Design für den fusedigital-Geschäftsbereich von fuseproject, fügte hinzu: „Nachdem ich in den letzten fünf Jahren der Zusammenarbeit mit Yves und dem Team dazu beigetragen habe, die Entwicklung des Angebots von fuseproject vom reinen Industriedesign hin zum digitalen Bereich zu leiten, ist es eine Ehre, unser digitales Angebot in vollem Umfang realisiert zu sehen und die Erweiterung des designorientierten Ansatzes von fuseproject weltweit anzuführen."

Der Geschäftsbereich fusedigital von fuseproject stärkt und diversifiziert das bestehende Serviceangebot von fuseproject und ermöglicht es dem Studio, Projekte von der Kreativität, Strategie und dem Design bis hin zur Entwicklung und Programmierung zu betreuen. Die Expansion baut auf der bestehenden Arbeit von fuseproject für Kunden aus den Bereichen Gesundheit, Mobilität, Finanzdienstleistungen und Nachhaltigkeit auf.

Der Start des Geschäftsbereichs fusedigital von fuseproject wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine bestehenden UX/UI-Kapazitäten durch Engineering, KI-Entwicklung, maschinelle Lerntechnologien und mehr zu erweitern, um ein komplettes Spektrum an Digital-First-Services anzubieten und dadurch die Gründungsvision des Unternehmens weiterzuentwickeln – dass Design die Macht hat, neue Kategorien zu erfinden und das Leben der Menschen zum Besseren zu verändern.

Dank dieser Expansion wird fuseproject – das mit der Integration von fusedigital in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung des Unternehmens ein eigenständiges Unternehmen bleiben wird – von 45 auf 60 Mitarbeiter anwachsen und die derzeitige Talentbasis in San Francisco und London auf Portugal und darüber hinaus ausweiten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: CAMRON

fuseproject@camronglobal.com

+44 (0) 20 7420 1700

Informationen zu fuseproject und fusedigital

fuseproject wurde 1999 von dem Schweizer Designer, Unternehmer und Pädagogen Yves Béhar gegründet. Das multidisziplinäre Designstudio arbeitet mit Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um kategorieverändernde Produkte und Erlebnisse in den Bereichen Technologie, Robotik, Möbel und Konsumgüter zu schaffen. Das unvergleichliche Designangebot von fuseproject geht über die physische Lieferung hinaus und umfasst Designstrategie, Grafik und Branding, Produktbenennung, UI/UX und Erlebnisräume. 2021 schloss sich fuseproject der Plus Company an, einem unternehmerischen Netzwerk zukunftsorientierter Kreativagenturen, die jeweils ihre eigene Expertise einbringen und durch die kollektiven Fähigkeiten des Netzwerks gestärkt werden. Im Jahr 2023 kündigte fuseproject den Start eines neuen Geschäftsbereichs für digitale Innovation und Erlebnisdesign an, fusedigital, der in enger Partnerschaft mit den Marken-, Strategie- und Produktbereichen von fuseproject arbeitet. Zu den bemerkenswerten Kooperationen mit renommierten Partnern gehören Herman Miller, Movado, Samsung, Puma, Issey Miyake, Prada, SodaStream, Nivea, The Ocean Cleanup und Fabien Cousteaus Proteus Ocean Group (POG). Besuchen Sie fuseproject online auf www.fuseproject.com. Um mehr über fusedigital, den neuen Geschäftsbereich von fuseproject, zu erfahren, besuchen Sie www.fuseprojectdigital.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1990469/fusedigital_We_create_the_firsts_of_tomorrow.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/fuseproject-expandiert-auf-internationaler-ebene-mit-der-grundung-von-fusedigital-einer-brandneuen-agenturabteilung-die-sich-der-bereitstellung-innovativer-digitaler-erlebnisse-widmet-301732552.html

Original-Content von: fuseproject, übermittelt durch news aktuell