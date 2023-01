Fidelis New Energy, LLC; Ross Energy A/S

Ross Energy und Fidelis New Energy schließen exklusive Partnerschaft zur CO2-Speicherung in Dänemark

Kopenhagen, Dänemark, und Houston (ots/PRNewswire)

Ross Energy („Ross Energy") und Fidelis New Energy, LLC („Fidelis") haben eine exklusive Partnerschaft für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Onshore-CO2-Speichernetzen in Dänemark und Südschweden geschlossen. Die Partnerschaft dient ausschließlich der Bewertung des Untergrunds, der Charakterisierung der Lagerstätten, der Durchführung von Tests und seismischen Untersuchungen sowie der Entwicklung von Kohlenstoffspeicherfeldern in den betreffenden Gebieten.

Fidelis entwickelt den Norne Carbon Storage Hub, ein Onshore-CO2-Speichernetzwerk in Dänemark, der die attraktiven Untergrundeigenschaften des Landes für die nationale und internationale CO2-Speicherung nutzt. Dieses Netzwerk bietet CO2-emittierenden Unternehmen die Möglichkeit, auf kosteneffiziente und sichere Dekarbonisierungsoptionen zuzugreifen und wird Dänemark und anderen Ländern helfen, die ehrgeizigen Klimaziele für 2030 und 2050 zu erreichen. Das Projekt sieht vor, bis 2026 mit der Injektion von CO2 in Onshore-Speicherstrukturen zu beginnen und strebt die Injektion von 20 Millionen Tonnen pro Jahr oder mehr bis 2030 an. Der Norne Carbon Storage Hub wird in der Lage sein, CO2 aus lokalen CO2-Quellen über eine Pipeline und aus internationalen CO2-Quellen über den Transport per Schiff an mehreren Empfangsanlagen aufzunehmen.

Fidelis hat Ross Energy als alleinigen Full-Service-Partner für das Bohrlochmanagement und die Erschließung des Untergrunds für die aktuellen CO2-Speicherprojekte von Fidelis in Dänemark sowie für weitere von Fidelis entwickelte Projekte in Dänemark und Südschweden ausgewählt. Ross Energy hat Fidelis als exklusiven Partner für zukünftige Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung („CCS") in dieser Region ausgewählt. Diese Partnerschaft schafft ein einheitliches Modell für Projektmanagement und -ausführung, um die CO2-Speicherung in Dänemark sicher zu implementieren und zu optimieren.

„Ross Energy hat durchweg eine branchenführende technische Kompetenz in Bezug auf die Kohlenstoffspeicherung und ein unvergleichliches Wissen über den dänischen Untergrund bewiesen, was perfekt zum Entwicklungsansatz von Fidelis für den Norne Carbon Storage Hub passt", sagte Pete Hollis, Global Head of Carbon Management bei Fidelis.

Ulrik Weuder, Leiter des Europäischen Büros von Fidelis, fügte hinzu: „Unsere Teams haben ein hohes Maß an kultureller Übereinstimmung und das Fidelis-Team freut sich darauf, die Partnerschaft fortzusetzen, während wir weitere Möglichkeiten in Dänemark, Südschweden und im restlichen Europa entwickeln."

Ross Energy verfügt über Fachwissen aus einer Vielzahl von Erfahrungen in Dänemark, Norwegen, Deutschland, Schweden und Polen und ist der einzige unabhängige Experte für den Untergrund in Dänemark mit CCS-Erfahrung. Ross Energy und seine Tochtergesellschaft Ross Offshore A/S („Ross Offshore") konzentrieren sich seit über 15 Jahren auf die Entwicklung von Lösungen für den grünen Wandel. Ross Offshore verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der CCS-Branche, die bis ins Jahr 2008 zurückreichen, als das Unternehmen die Rolle des Owner's Engineers für Gassnova SF übernahm, das die Interessen der norwegischen Behörden im Bereich CCS verwaltet.

„Ross Energy fühlt sich geehrt, mit Fidelis an der Entwicklung sicherer und kostengünstiger Onshore-Kohlenstoffspeicher in Dänemark und Südschweden arbeiten zu können. Wir sind beeindruckt von dem Wissen und der Erfahrung im Bereich des Kohlenstoffmanagements und der kohlenstoffnegativen Energieerzeugung, die Fidelis durch seine ähnlichen Projekte in Louisiana mitbringt. Das Engagement und die Professionalität, die wir bei der Zusammenarbeit mit dem Fidelis-Team erleben, sind eine Inspiration für alle bei Ross Energy", so Ole Nygaard, Projektleiter bei Ross Energy.

Lars Andersen, CEO von Ross Energy, fügte hinzu: „Teil des grünen Wandels zu sein und die ehrgeizigen dänischen Klimaziele zu erreichen, hat für uns höchste Priorität. Durch die Partnerschaft mit Fidelis sind wir zuversichtlich, dass wir gemeinsam zu dieser dänischen Erfolgsgeschichte beitragen werden. Wir freuen uns auf eine langfristige Beziehung, die sich in den kommenden Jahren noch weiter entwickeln kann."

Informationen zu Fidelis New Energy

Fidelis New Energy ist ein Energiewandel-Unternehmen, das die Dekarbonisierung durch Infrastrukturentwicklung und Investitionen in erneuerbare Brennstoffe, Produkte mit niedriger oder negativer Kohlenstoffintensität sowie Kohlenstoffabscheidung und -Speicherung durch ein wachsendes Portfolio von proprietären und zum Patent angemeldeten Technologien fördert, um die Herausforderungen der Klima- und Energiesicherheit zu bewältigen.

Fidelis nutzt sein firmeneigenes ESG-zentriertes RACER™-Framework, um seine Marktauswahl, Projektgestaltung und -umsetzung durch die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Branchenexperten zu steuern. Fidelis setzt RACER™ ein, um die ökologische und finanzielle Leistung seiner Projekte zu verbessern und durch die Integration bewährter Technologien Innovationen zu schaffen.

Fidelis New Energy hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, und Niederlassungen in Baton Rouge, Louisiana, und Kopenhagen, Dänemark. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie www.fidelisnewenergy.com und bleiben Sie über ihr LinkedIn-Profil www.linkedin.com/company/fidelisnewenergy-llc/ auf dem Laufenden.

Informationen zu Ross Energy

Ross Energy ist ein dänisches Full-Service-Unternehmen für Bohrloch-Management und Untergrund mit 30 Jahren Branchenerfahrung und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Durchführung erfolgreicher Projekte im Bereich Bohrlochtechnik. Ross Energy nutzt sein Fachwissen und seine Erfahrung in den Bereichen Geologie des Untergrunds, Logistik, Bohrtechnik und Bohrüberwachung in ganz Dänemark und Nordeuropa auch für den wachsenden und wichtigen Bereich der Kohlenstoffspeicherung. Ross Energy schöpft aus seinem Fachwissen aus der Öl- und Gasindustrie und wendet es auf risikoarme und ausgereifte Geothermie- und CCS-Projekte an. Damit gewährleistet Ross Energy sichere, präzise Prozesse und eine bessere Ressourcennutzung, die nicht nur dem Bohrbetrieb, sondern auch dem grünen Wandel im weiteren Sinne zugute kommt. Ross Energy verfügt über ein umfassendes Verständnis der Kohlenstoffspeicherung und der geothermischen Bohrungen, das erforderlich ist, um den gesamten Lebenszyklus eines Projekts von der Planung und Konstruktion bis hin zur Bohrung und Fertigstellung der Bohrungen zu betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter www.rossenergy.dk.

Fidelis New Energy, LLC

