KOOPERATION VON OPTASIA MIT ECOBANK UND MTN BEI NEUEM MOBILEN FINANZSERVICE IN GUINEA

Optasia, ein führender Anbieter von Fintech-Dienstleistungen, freut sich, die Einführung eines Mikrokredit-Service über MTN Mobile Money (MoMo) mit der panafrikanischen Bank Ecobank in Guinea und dem langjährigen und strategischen Vertriebsnetzpartner MTN bekannt zu geben. Die Produkteinführung ist Teil der Banktech-Strategie des Unternehmens in Guinea mit über 4,25 Millionen Abonnenten und über 800.000 aktiven Nutzern von mobilen Wallets (MoMo).

Die Dienste werden den MTN-Abonnenten in Guinea unter dem Ecobank-Produktnamen „Prêt Xpress" angeboten, das auf der KI-gesteuerten Technologieplattform von Optasia basiert. Damit werden hochwertige Finanzlösungen für diejenigen, die keine Bankverbindung oder zu wenige Banken haben, angeboten und gleichzeitig die Partnerschaft zwischen Optasia, der MTN Group und der Ecobank in Guinea gestärkt.

„Die Ausweitung unseres Angebots für die Einwohner Guineas durch unsere geschätzten Partner MTN und Ecobank ist ein bedeutender Schritt in unserem Wachstumsplan als Unternehmen", so Mark Muller, CEO von Optasia. „Diese erstklassige Zusammenarbeit mit unseren strategischen Partnern bestärkt uns in unserer Entschlossenheit, die finanzielle Teilhabe auszubauen."

Dies ist der erste MoMo-Kreditservice, den MTN in diesem Land anbietet, und bildet den Auftakt zu einer Reihe von Bereitstellungen, die Optasia zusammen mit MTN in Uganda, der Elfenbeinküste, Ghana, Benin und vielen anderen Ländern durchführen wird.

Guinea gehört zu den über 30 Ländern, in denen Optasia bereits tätig ist und mehr als 560 Millionen Endkunden von Mobilfunkbetreibern und Finanzinstituten durch unsere KI-gestützte Plattform unterstützt.

Informationen zu Optasia

Optasia, ehemals Channel VAS, ist eine fortschrittliche, KI-gestützte Plattform, die Millionen von Privatkunden und KMU, die kein Bankkonto haben, in über 30 Ländern, hauptsächlich in Schwellenländern, unmittelbaren Zugang zu Finanzlösungen ermöglicht. B2B2X von Optasia (Business-to-Business-to Consumers und KMU) schafft für seine Partner, wie zum Beispiel Mobilfunknetzbetreiber, Anbieter von mobilem Geld, Banken und Zahlungsgateways, Mehrwert in Form von steigenden Einnahmen, verbesserter Kundenzufriedenheit und höherer Kundenbindung, ohne dass zusätzliche Betriebs- oder Kapitalkosten anfallen. Die KI-gestützte Datenengine des Unternehmens und die firmeneigenen Algorithmen analysieren alternative Daten aus mobilen und anderen Umgebungen, um Partnern umgehend relevante Finanzierungsentscheidungen zu ermöglichen. Diese Funktionen ermöglichen die Vergabe von Mikrokrediten, Airtime und Datenvorschüssen über mobile Wallets, SIM-Karten und andere digitale Umgebungen.

