ReLive Biotechnologies, Ltd. schließt den Kauf von Vermögenswerten der Co.Don AG und eine von SHC geleitete Serie-A-Finanzierung ab und untermauert sein Ziel, weltweit führender Anbieter von regenerativen Therapien zu werden

Nachdem die Branche für Tissue Engineering und regenerative Medizin in den letzten Jahren weltweit ein enormes Potenzial in der klinischen Praxis gezeigt hat, steht der chinesische Blue-Ocean-Markt für die erste Übernahmewelle bereit.

ReLive Biotechnologies, Ltd. („ReLive" oder das „Unternehmen"), ein führender Akteur in der Branche, gibt bekannt, dass er die Übernahme aller operativen Vermögenswerte des in Deutschland börsennotierten Biotechnologieunternehmens Co.Don AG (CNW.DF) (die „Übernahme") abgeschlossen hat und die weltweiten Patentrechte an dessen Vorzeigeprodukten „Spherox" und „Chondrosphere" übernommen hat. „Spherox" ist eine der beiden einzigen zugelassenen Zelltherapien für die regenerative Behandlung von Gelenkknorpeldefekten weltweit. Sie wurde 2017 von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) für den Vertrieb in Europa zugelassen.

Gleichzeitig mit der Übernahme schloss ReLive auch seine Serie-A-Finanzierung („Serie A") in Höhe von 36 Millionen USD ab, um das globale Ziel des Unternehmens zu finanzieren. ReLive plant, die Mittel für Forschung und Entwicklung, Lizenzierung, Herstellung, Vertrieb und andere betriebliche Anforderungen in China, den USA und Europa zu verwenden.

Die Serie A wurde von Shanghai Healthcare Capital (SHC) geleitet, mit Beiträgen von zwei bestehenden Angel-Investoren, Indaco Capital und Jiuyo Capital, und einem neuen Mitglied, Watson Capital. G&G Capital fungiert als Finanzberater.

Neben der Kapitalfinanzierung soll SHC ReLive auch bei der Forschungsinnovation und Kommerzialisierung mit seinen soliden Industrieressourcen unterstützen. Dank der Unterstützung von Shanghai Industrial Investment (Holdings) Co., Ltd (SIIC), Shanghai Pharma und anderen wichtigen Akteuren im Gesundheitswesen ist SHC in der Lage, ReLive mit Forschungsinstituten, klinischen Einrichtungen, Industrieparks und der gesamten medizinischen Lieferkette in Kontakt zu bringen.

„Die Übernahme der Co.Don AG durch ReLive wird die zahlreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekte von ReLive im Bereich der universellen Zelltherapien für Knorpelbehandlungen unterstützen. Außerdem stellt sie eine der Internationalisierungsbemühungen von ReLive dar, da das Unternehmen den Aufbau einer echten globalen Plattform für regenerative Medizin anstrebt", so Dr. Xing Zhao, Gründer, Chairman und CEO von ReLive.

ReLive werde eigenständig kosteneffiziente Tissue-Engineering-Produkte erforschen und entwickeln, fügte er hinzu, die auf einer Kombination aus Stammzelltechnologie und 3D-Druck von Gerüsten basieren und auf Behandlungen von hyalinem Knorpel, osteochondralem Gewebe, Meniskus in der Orthopädie und Sportmedizin sowie auf die Rekonstruktion des Außenohrs in der plastischen Chirurgie abzielen.

Übernahme und Finanzierung treiben Wachstumsplan von ReLive voran

ReLive ist ein führendes Unternehmen im Bereich Tissue Engineering und regenerative Medizin mit weltweiten Ambitionen. Das von Dr. Zhao im Jahr 2021 gegründete Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, den klinischen Bedarf auf dem Markt für regenerative Behandlungen weltweit zu decken, indem es bahnbrechende Produkte im Bereich der orthopädischen Sportmedizin und der rekonstruktiven Chirurgie entwickelt. Das Unternehmen möchte sich gleichermaßen auf unabhängige Forschung und Entwicklung konzentrieren und autorisierte Produkte sowie weltweit erstklassige Produktions- und Qualitätskontrollanlagen erwerben.

„Spherox" ist eine der beiden einzigen Zelltherapien für die regenerative Behandlung von Gelenkknorpel, die von den westlichen Aufsichtsbehörden zugelassen sind. Das von der Europäischen Arzneimittelagentur für den Vertrieb in ganz Europa (einschließlich EU, Vereinigtes Königreich, Schweiz usw.) zugelassene Präparat hat bereits mehr als 17.000 Patienten geholfen, wobei Wirksamkeit und Sicherheit ausreichend belegt sind.

Durch die Übernahme von 100 % der zentralen Vermögenswerte der Co.Don AG über ihre Tochtergesellschaft in Deutschland erwirbt ReLive die weltweiten Patentrechte von Spherox, branchenführende Produktionsanlagen, die den Standards der „Guten Herstellungspraxis" (GMP) an zwei Standorten in Deutschland entsprechen, sowie Einrichtungen und Systeme zur Qualitätskontrolle. Mit weltweiten Patentrechten und Vertriebsrechten in Europa bedeutet die Übernahme hinsichtlich der internationalen Aufstellung von ReLive einen entscheidenden Schritt nach vorne.

„Die Co.Don AG verfügt über das weltweit beste kommerzielle GMP-Qualitätskontrollsystem und die weltweit führenden vollautomatischen Produktionslinien. Wir sind davon überzeugt, dass das CMC-System und die Produktlinie die universelle Aufwertung der Zelltherapien von ReLive für Knorpelbehandlungen unterstützen werden. ReLive wird das CMC-System auch in China und den USA einführen, um die internationalen Aktivitäten des Unternehmens zu unterstützen", so Dr. Zhao.

May Liang, Partner von SHC, betonte: „Die Zahl der Arthrose-Patienten liegt weltweit mittlerweile bei über 400 Millionen, und die Inzidenzrate beträgt über 50 % bei Menschen über 60 Jahren. Die regenerative Therapie ist eine der wirksamsten und wichtigsten Methoden zur Behandlung von Knorpeldefekten. SHC wird neuen Innovationen in diesem Bereich kontinuierlich große Aufmerksamkeit schenken."

„Durch diese Übernahme verfügt ReLive nicht nur über die weltweit fortschrittlichste regenerative Technologie, sondern ist außerdem mit dem besten Gesamtkonzept gewachsen. Wir freuen uns darauf, ReLive dabei zu unterstützen, die weltweit führende Zelltherapie-Plattform zu werden", fügte sie hinzu.

„In der Zwischenzeit sucht SHC aktiv nach fortgeschrittenen Biotech-Targets in Übersee für seinen geplanten USD-Fonds. Die Partnerschaft von SHC mit der Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP) und der Shanghai Pharmaceuticals Holding (SPH) wird SHC weiter dabei helfen, die Onshore- und Offshore-Assets synergetisch zu nutzen, um ein ‚globales Investitionsökosystem' aufzubauen."

Die Investition von SHC in ReLive steht im Einklang mit Shanghais Bestreben, ein innovatives Biotech-Zentrum mit internationalem Einfluss aufzubauen. Im Jahr 2022 veröffentlichte Shanghai einen Drei-Jahres-Aktionsplan zur Förderung der Zelltherapie in Shanghai und zur Beschleunigung der industriellen Innovation zwischen 2022 und 2024. Ziel war es, das Geschäftsvolumen der Zelltherapie bis 2024 auf 10 Milliarden Yuan zu erhöhen. SHC wird die „Matrix aus Regierungen, Industrie, Akademikern, Forschung, Behandlungen und Kapital" nutzen, um die Forschung und Entwicklung der weltweit fortschrittlichsten Zelltherapie zu unterstützen und mehr Patienten zu helfen.

Eine vielversprechende Zukunft

Diese Übernahme stellt erst den Anfang der internationalen Expansion von ReLive dar.

In Zukunft wird ReLive die Vorteile der Vereinigten Staaten, Europas und Chinas nutzen. ReLive wird Forschung und Entwicklung in Boston, dem weltweit fortschrittlichsten Biotech-Zentrum, ansiedeln, die Herstellung und den weltweiten Vertrieb der bestehenden Produkte in Deutschland fortsetzen und sich auf die Produktzulassung und den Vertrieb in den USA und China konzentrieren. Darüber hinaus wird ReLive aktiv nach strategischen Partnerschaften für Technologietransfers und Lizenzierungsmöglichkeiten in den ASEAN-Staaten, Südamerika, dem Nahen Osten, Mexiko und Japan suchen, um den Markt weltweit kontinuierlich auszubauen.

In China hat ReLive den Bau einer Produktionsanlage für Spherox abgeschlossen, und das Unternehmen plant, die erforderlichen Überbrückungsstudien zügig durchzuführen, bevor es die erste zugelassene Zelltherapie für Knorpelreparaturen in China auf den Markt bringt.

In anderen Märkten wie Singapur und Hongkong kann sich ReLive in der Voreinreichungsphase für Spherox einer beschleunigten Bewertung unterziehen, da es bereits von der EMA, einer mit der Health Sciences Authority (HSA) vergleichbaren Behörde in Übersee, zugelassen wurde. ReLive hat den Antrag auf Aufnahme in die Liste bei der HSA eingereicht. ReLive bereitet auch eine ähnliche Einreichung bei der US-amerikanischen FDA vor.

Die Ambitionen von ReLive werden von einem Team aus Spitzenwissenschaftlern und Branchenexperten unterstützt.

Der Unternehmensgründer, Dr. Zhao, ist ein erfahrener Wissenschaftler, der an der medizinischen Fakultät der Universität Utrecht und der Harvard Medical School promoviert und eine Postdoc-Phase in Regenerativer Medizin absolviert hat. Er war Direktor für Forschung und Entwicklung und Vorsitzender des Forschungslenkungsausschusses bei Vericel, als das Flaggschiffprodukt MACI 2017 von der FDA zugelassen wurde.

Das Unternehmen stellte den Strategie- und Wissenschaftsbeirat vor, der sich aus Akademikern von Weltrang, klinischen Experten und führenden Industrievertretern zusammensetzt, darunter Professoren für Orthopädie in Harvard und der Direktor für Sportmedizin an der Mayo Clinic.

Neben den aktuellen Therapien ist eine universelle Version der von ReLive erforschten und entwickelten Zelltherapie in der Entwicklung. Die neuen Funktionen sind patientenfreundlicher, da bei der neuen Generation kein zweiter Eingriff erforderlich ist. Diese Aufrüstung wird auch die Serienfertigung ermöglichen.

ReLive wird auch weiterhin mit Spitzenwissenschaftlern von Harvard und dem M.I.T. sowie mit führenden Industrieexperten zusammenarbeiten, um die innovativen Pipelines und Anwendungen des Unternehmens auszubauen. Im Mittelpunkt steht die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei der Anwendung modernster Zell- und Gentherapien und neuartiger Trägermaterialien in der Orthopädie, einschließlich der Behandlung von hyalinem Gelenkknorpel, osteochondralen und Meniskus-Problemen, sowie in der plastischen und kosmetischen Chirurgie, z. B. bei Ohrrekonstruktionen.

Der Fonds in Höhe von 36 Millionen USD ist eine wichtige Ergänzung, die auch die globale Expansion des Unternehmens vorantreiben wird.

Dr. Zhao erklärte: „Das Jahr 2022 war für die Mittelbeschaffung angesichts der beispiellosen Herausforderungen, die das politische und wirtschaftliche Umfeld mit sich brachte, sehr schwierig. Dennoch ist es uns gelungen, unsere Serie-A-Finanzierung sowie die Übernahme der Co.Don AG im Jahr 2022 abzuschließen. Damit haben wir den Grundstein für unsere internationale Aufstellung und unser Ziel gelegt, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der regenerativen Biotechnologie zu werden."

„Ein besonderer Dank gilt dem Vertrauen und der Unterstützung all unserer Investoren, insbesondere SHC als Hauptinvestor und Hauptunterstützer des Erwerbs von Vermögenswerten, die ReLive mit enormen Ressourcen ausgestattet haben. Wir glauben, dass ReLive mit unseren gemeinsamen Anstrengungen ein phänomenaler Erfolg werden wird", so Dr. Zhao.

