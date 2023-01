Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT)

SMMT: Fahrzeugproduktion im Vereinigten Königreich 2022 rückläufig, aber Produktion von Elektrofahrzeugen steigt auf neuen Rekord

Die jährliche Autoproduktion im Vereinigten Königreich sinkt im Jahr 2022 um 9,8 % auf 775.014 Einheiten, da der weltweite Mangel an Chips und strukturelle Veränderungen die Produktion drücken.

Rekordniveau bei der Produktion elektrifizierter Fahrzeuge, wobei fast ein Drittel aller Autos vollelektrisch oder als Hybridfahrzeuge hergestellt werden – mit einem Wert von 10 Milliarden Pfund allein im Export.

Der Absatz im Vereinigten Königreich steigt um 9,4 %, kann aber den Rückgang der Exporte (-14,0 %) nicht ausgleichen, da etwa acht von zehn Autos nach Übersee geliefert werden.

Der Automobilsektor, der ein wesentlicher Bestandteil des Netto-Null-Ansatzes und der Förderung des globalen Großbritanniens ist, fordert einen speziellen Rahmen, um die rasche Ausweitung der Batterieproduktion im Vereinigten Königreich und die Umstellung auf Elektrofahrzeuge voranzutreiben.

Die Fahrzeugproduktion im Vereinigten Königreich ging im Jahr 2022 um -9,8 % auf 775.014 Einheiten zurück. Dies geht aus den neuesten Zahlen hervor, die heute von der Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) veröffentlicht wurden. Der Dezember beendete ein unbeständiges Jahr, in dem die Produktion um -17,9 % zurückging, nachdem sie im Oktober und November gestiegen war, wobei der größte Teil des Mengenverlustes in der ersten Jahreshälfte zu verzeichnen war.

Die jährliche Gesamtzahl lag 84.561 Einheiten unter der von 2021 und -40,5 % unter den 1.303.135 Fahrzeugen, die 2019 vor der Pandemie hergestellt wurden, was einem Verlust von mehr als einer halben Million Fahrzeugen entspricht.1 Die Hauptgründe für den Produktionsrückgang waren die lähmende weltweite Halbleiterknappheit, die die Fähigkeit einschränkte, Autos im Einklang mit der Nachfrage zu bauen, erhebliche strukturelle Veränderungen, die den Verlust der Produktion an zwei Massenproduktionsstandorten widerspiegelten und die Auswirkungen von Lieferkettenpausen in China aufgrund der pandemiebedingten Lockdowns.

Trotz dieser Herausforderungen produzierten die Fabriken im Vereinigten Königreich eine Rekordzahl von 234.066 batterieelektrischen (BEV), Plug-in-Hybrid- (PHEV) und Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV), deren Gesamtvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 % gestiegen ist und fast ein Drittel (30,2 %) der gesamten Automobilproduktion ausmacht. Die Gesamtproduktion von batterieelektrischen Fahrzeugen stieg um 4,8 %, die von Hybridfahrzeugen um 4,3 %. Die Steigerung der Produktion dieser Fahrzeuge ist sowohl für das Vereinigte Königreich als auch für die großen Überseemärkte von entscheidender Bedeutung um CO₂-Emissionen zu vermeiden.

Diese Zahlen sind das Ergebnis einer neuen SMMT-Analyse, die die zunehmende Bedeutung der Produktion elektrifizierter Fahrzeuge für die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs und insbesondere den Wert der Exporte bestätigt Seit 2017 hat sich der Wert der BEV-, PHEV- und HEV-Exporte von 1,3 Milliarden GBP auf mehr als 10 Milliarden GBP versiebenfacht. Infolgedessen machen elektrifizierte Fahrzeuge 44,7 % des Wertes aller Fahrzeugexporte des Vereinigten Königreichs aus, zuvor waren es nur 4,1 % BEVs sind insbesondere für den zukünftigen Wohlstand des Vereinigten Königreichs von entscheidender Bedeutung, da ihr Exportwert um mehr als 1.500 % von 81,7 Millionen GBP auf 1,3 Milliarden GBP gestiegen ist.2

Die Stärke des Vereinigten Königreichs wurde auch im Bereich der Spezial-, Luxus- und Performance-Automobilhersteller deutlich: Die Produktion stieg um 6,6 % auf 32.575 Einheiten mit einem geschätzten Gesamtwert von 3,7 Milliarden GBP zu Werkspreisen, was auf eine Reihe von Neueinführungen und weltweit begehrte Modelle zurückzuführen ist. Diese Hersteller spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung fortschrittlicher Automobiltechnologien wie Leichtbau und Elektrifizierung, die wiederum die gesamte Industrie voranbringen können.

Die jährliche Gesamtproduktion für den Markt im Vereinigten Königreich stieg um 9,4 %, was jedoch nicht ausreichte, um den Rückgang der Ausfuhren um 14,0 % auszugleichen. Fast acht von zehn Autos (606.838 Einheiten) wurden für den Export gebaut, gegenüber 168.176 für britische Käufer, was die Bedeutung eines freien und fairen Welthandels unterstreicht.

Die EU blieb der bei Weitem größte Markt des Sektors, auch wenn die Lieferungen um 10,0 % zurückgingen, wobei 57,6 % der Ausfuhren (349.424 Einheiten) in die europäische Union gingen. Während die Ausfuhren in die USA und nach China ebenfalls zurückgingen

(-31,6 % bzw. -8,3 %), stieg die Zahl der nach Japan (+5,7 %), Südkorea (+32,8 %), Australien (+4,7 %), in die Schweiz (+2,7 %) und nach Südafrika (+23,0 %) gelieferten Fahrzeuge, obwohl diese zusammen nur 8,4 % der Ausfuhren ausmachten. Die Ausfuhren nach Russland, einem der Top-10-Exportmärkte im Jahr 2021, gingen dagegen um 78,3 % zurück, wobei die Lieferungen vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und der Einstellung der Geschäfte erfolgten.

Mike Hawes, SMMT Chief Executive, erklärte, „Diese Zahlen spiegeln wider, wie schwierig das Jahr 2022 für die Automobilindustrie des Vereinigten Königreichs war, obwohl wir mehr Elektrofahrzeuge als je zuvor hergestellt haben – hochwertige, hochmoderne Modelle, die weltweit gefragt sind. Das Potenzial dieses Sektors für wirtschaftliches Wachstum durch die Steigerung der Produktion dieser emissionsfreien Modelle liegt auf der Hand, aber wir müssen jetzt die richtigen Entscheidungen treffen."

„Dies bedeutet, dass wir eine Strategie entwickeln müssen, die eine rasche Ausweitung der Batterieproduktion des Vereinigten Königreichs und die Umstellung auf Elektrofahrzeuge vorantreibt und sich dabei auf die grundlegenden Stärken des britischen Automobilsektors stützt: hochqualifizierte und flexible Arbeitskräfte, technische Spitzenleistungen, technische Innovation und ein Produktivitätsniveau, das zu den besten in Europa gehört."

Trotz des schwierigen wirtschaftlichen und politischen Umfelds ist die Automobilindustrie im Vereinigten Königreich ein wesentlicher Bestandteil der Ambitionen, das Niveau zu heben, den Netto-Nullpunkt zu erreichen und das globale Großbritannien voranzubringen. Im Jahr 2022 erreichten die öffentlich angekündigten Investitionen für den Sektor eine Gesamtsumme von 4,5 Milliarden GBP, mit wichtigen neuen Verpflichtungen zur Elektrifizierung in Crewe und Merseyside. Dies ist ein leichter Rückgang gegenüber den 2021 angekündigten potenziellen 4,9 Milliarden GBP, zu denen auch die geplante Entwicklung einer neuen Gigafabrik für Batterien in den West Midlands gehörte.3

Angesichts der globalen und nationalen Herausforderungen sucht die Industrie nach einem geeigneten Rahmen, um das Vereinigte Königreich als einen der weltweit wettbewerbsfähigsten Standorte für die moderne Automobilproduktion zu positionieren. Dieser Rahmen muss sich mit den steigenden Energiekosten und der Bedrohung durch den zunehmenden globalen Protektionismus befassen, steuerliche Maßnahmen zur Förderung von Investitionen in emissionsfreie Technologien vorsehen und die talentierten Arbeitskräfte im Vereinigten Königreich mit den richtigen Fähigkeiten ausstatten, um diese Fahrzeuge zu liefern.

Die jüngste unabhängige Prognose geht davon aus, dass die Produktion von Pkw und Kleintransportern im Vereinigten Königreich bei nachlassender Halbleiterknappheit bis 2023 um 15 % auf 984.000 Einheiten (842.200 Pkw und 141.800 Kleintransporter) ansteigen wird, was einem Wert von rund 3,9 Milliarden GBP entspricht. Bis 2025 wird das Produktionsvolumen voraussichtlich eine Million Fahrzeuge übersteigen.4

