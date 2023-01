Quantum Metric

Quantum Metric stellt Atlas vor, um Unternehmen zu befähigen, ihre digitale Expertise zu beschleunigen

Colorado Springs, Colorado (ots/PRNewswire)

Atlas ist ein ergebnis- und kundenorientierter Ansatz, der die Effizienz digitaler Teams um bis zu 90 % optimieren wird.

Quantum Metric, eine Plattform für kontinuierliches Produktdesign (Continuous Product Design), die kundenorientierte digitale Erlebnisse bietet, gab heute die Einführung von Atlas bekannt, einer erstmals auf dem Markt erhältlichen strukturierten und beschleunigten Lösung zur Beantwortung der wichtigsten geschäftlichen Fragen zu den digitalen Erlebnissen, dieUnternehmen ihren Kunden bieten Atlas basiert auf proprietärer maschineller Intelligenz und Erkenntnissen aus dem Mapping von Hunderten führender Marken und digitaler Teams und bietet ergebnisorientierte Einblicke, die es jedem ermöglichen, digitale Kundenbedürfnisse vom ersten Tag an leicht zu erkennen und darauf zu reagieren.

„Atlas stellt das, was wir bisher über den Aufbau und die Optimierung digitaler Erlebnisse wussten, komplett auf den Kopf", sagt Mario Ciabarra, CEO von Quantum Metric. „Unternehmen haben immer wieder Schwierigkeiten zu erkennen, ob ihre Teams die richtigen geschäftlichen Fragen stellen und intensiv an den Dingen arbeiten, die die Experience zum Nutzen ihres Unternehmens und ihrer Kunden voranbringen. Mit Atlas versetzen wir jedes Mitglied digitaler Teams in die Lage, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Herzen der Kunden zu gewinnen, und zwar jeden einzelnen Tag. Dies ist ein entscheidender Tag für Quantum Metric, das einen neuen Standard für die Art von Wert setzt, den unsere aktuellen und zukünftigen Kunden von unserer Plattform erwarten können."

Atlas ist eine umfassende Bibliothek mit vorgefertigten Branchenleitfäden innerhalb der Quantum Metric-Plattform, die einen schrittweisen Ansatz zur Verbesserung kritischer digitaler Anwendungsfälle durch ein maßgeschneidertes Set von Dashboards, Metriken, Anomalieerkennung und Warnmeldungen bietet. Atlas ist ein bewährter und strukturierter Analyseansatz und stellt die nächste Evolutionsstufe in der Praxis des kontinuierlichen Produktdesigns dar. Digitale Teams können Kundenbedürfnisse über alle Kundenaktivitäten hinweg schneller definieren, unabhängig von ihren bisherigen Erfahrungen mit der Plattform von Quantum Metric.

Da die Digitalisierung zu einem primären Treiber für Umsatz und Ertrag wird, stehen Unternehmen vor großen Hürden, wenn es darum geht, die Zeit zwischen dem Erkennen digitaler Chancen und dem Ergreifen von Maßnahmen zu verkürzen. Hinzu kommt, dass die Teams nur begrenzt in der Lage sind, jede Kundenfrustration zu erfassen, einschließlich kleiner Berührungspunkte mit dem Kunden, die in der Summe einen massiven Einfluss auf das Kundenerlebnis haben können. Diese Herausforderungen haben unmittelbare Auswirkungen auf den digitalen ROI. Laut Quantum Metric verliert ein durchschnittliches Unternehmen bis zu 220 Millionen US-Dollar pro Jahr wegen Ineffizienzen, und Teams, die digitale Arbeiten durchführen, brauchen manchmal bis zu vier Wochen, um digitale Probleme zu lösen oder das Kundenerlebnis zu optimieren. Mit dem vereinfachten Ansatz von Atlas können Unternehmen ihre Effizienz um bis zu 90 % steigern und Probleme in ein bis zwei Tagen beheben.

„Unser Ansatz zur Nutzung von Kundeninformationen konzentriert sich oft darauf, Reibungspunkte zu klären", sagte Stephen Baker, CTO bei UNTUCKit. „Während wir unsere digitale Strategie weiterentwickeln, ist es wichtig, dass wir auch Möglichkeiten finden, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen und ihnen ein großartiges Erlebnis zu bieten. Atlas kann UNTUCKit einen einzigartigen Wert bieten, indem es Standards für hervorragende Leistungen definiert und uns dabei hilft, die richtigen Maßstäbe für digitalen Erfolg zu setzen."

Die Einführung von Atlas wird weitere Bereiche der Plattform von Quantum Metric transformieren, unter anderem durch Folgendes:

Bereitstellung von geführten Analysen vor Ort mit Visible: ermöglicht Teammitgliedern mit Atlas Einblicke mit einem intuitiven Einstiegspunkt über Visible, das Daten anhand der Website-Erfahrung anzeigt.

ermöglicht Teammitgliedern mit Atlas Einblicke mit einem intuitiven Einstiegspunkt über Visible, das Daten anhand der Website-Erfahrung anzeigt. Anwendungsfallbezogene Navigation: Verbesserung der Zugänglichkeit der Plattform durch die Organisation der Atlas-Leitfadenbibliothek nach den wichtigsten Anwendungsfallkategorien und Schwerpunktbereichen.

Verbesserung der Zugänglichkeit der Plattform durch die Organisation der Atlas-Leitfadenbibliothek nach den wichtigsten Anwendungsfallkategorien und Schwerpunktbereichen. Automatisierte Segmentierung für tiefgreifende Analysen: Die Verbindung von Nutzern zu tieferen und personalisierten Analysen, die ergebnisorientierte Ergebnisse unterstützen.

Einem aktuellen Bericht zufolge, der von der leitenden Forrester-Analystin Zhi-Ying Barry verfasst wurde, „zeigen die Untersuchungen von Forrester, dass fortschrittliche, erkenntnisbasierte Unternehmen mit fünfmal höherer Wahrscheinlichkeit ihren Umsatz um 20 % oder mehr steigern können. Dies hängt von der Fähigkeit der Unternehmen ab, Daten und Analysen bei jeder Gelegenheit zu nutzen und anzuwenden und Betriebsmodelle auf Erkenntnisse zu stützen, die zu klaren, in Software eingebetteten Maßnahmen führen."

Schon bei ihrem Start bietet die Atlas-Bibliothek von Quantum Metric 90 Leitfäden mit maßgeschneiderten Anwendungsfällen für das Bankwesen, die Reisebranche, den Einzelhandel, Versicherungen und die Telekommunikation. Die Leitfäden bieten maßgeschneiderte Anwendungsfälle für Bankgeschäfte mit Kunden, Reisen, Einzelhandel, Versicherungen und Telekommunikation. Darüber hinaus werden branchenübergreifende Leitfäden angeboten, die einen strukturierten Ansatz für gängige Anwendungsfälle in digitalen Unternehmen bieten, unabhängig von deren Branche.

Weitere Informationen zu Atlas finden Sie auf: www.quantummetric.com/atlas

Informationen zu Quantum Metric

Als Pionier im kontinuierlichen Produktdesign hilft Quantum Metric Unternehmen, die Kunden in den Mittelpunkt von allem zu stellen, was sie tun. Die Plattform von Quantum Metric bietet einen strukturierten Ansatz für das Verständnis der digitalen Customer Journey und ermöglicht es Unternehmen, Kundenbedürfnisse zu erkennen, die finanziellen Auswirkungen zu quantifizieren und Prioritäten auf der Grundlage der Auswirkungen auf den Kunden und das Geschäftsergebnis zu setzen. Heutzutage erfasst Quantum Metric Einblicke von 30 % aller Internetnutzer weltweit zur Unterstützung international anerkannter Marken aus Branchen wie Einzelhandel, Reisen, Finanzdienstleistungen und Telekommunikation. Weitere Informationen zu Quantum Metric finden Sie auf www.quantummetric.com.

